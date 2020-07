Transcendió que ahora ha sido en las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicadas sobre la avenida de Los Conos, en el Ojocaliente, donde se detectó un brote de Covid19 entre los empleados, mismos que fueron remitidos de inmediato a sus respectivos domicilios para permanecer aislados, bajo observación y con todos los cuidados preventivos necesarios para no seguir propagando este virus que nada ni nadie lo hace parar.

Un jalón de orejas en modalidad de extrañamiento verbal ha hecho el Colegio de Abogados de Aguascalientes a la Secretaría General de Gobierno, encargada de la publicación del Periódico Oficial del Estado y su contenido, y es que, a decir de su presidente, Fernando Amador en la edición de la semana pasada, se omitió informar sobre el nombramiento del nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes, Francisco Martín Muñoz Castillo.

TRANSCENDIÓ QUE ahora ha sido en las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicadas sobre la avenida de Los Conos, en el Ojocaliente, donde se detectó un brote de Covid19 entre los empleados, mismos que fueron remitidos de inmediato a sus respectivos domicilios para permanecer aislados, bajo observación y con todos los cuidados preventivos necesarios para no seguir propagando este virus que nada ni nadie lo hace parar… AUNQUE ES CASI COSTUMBRE YA tener al día los datos sobre personas contagiadas por el Coronavirus, de ninguna manera esto debe normalizarse y, por el contrario, tendrá que seguirnos impactando pues es una enfermedad que está dejado familias desamparadas y en algunos casos con la pena de haber perdido a un ser querido; en lo económico el daño no es diferente ya que ha generado desempleo, paros técnicos con disminución de ingresos, tanto al bolsillo de los trabajadores como a las empresas que están haciendo su esfuerzo por permanecer y seguir siendo fuente de empleo. La situación es que en varios centros de trabajo ya se han registrado brotes y se han visto obligados a cerrar algunos departamentos y por ende, dejar de producir y tener menos personal, por la gente que ha tenido que ser aislada necesariamente para evitar que el contagio prolifere. De acuerdo al reporte que entregan las autoridades de salud en la entidad, la estrategia de aplicación de pruebas a través de la Operación Centinela, suma casi 1000 exámenes hechos, de los cuales han resultado 155 positivos, aislados y con medidas necesarias en las plantas de trabajo. Además, hace unos días se dijo que la fuente de contagio no han sido los centros de trabajo, sino que quienes han resultado positivos adquirieron el virus en otro lado… EN TANTO EL TEMA SANITARIO se mantiene como prioridad en la entidad, el país y prácticamente todo el mundo, en el mundo empresarial la situación económica y de solvencia es lo que los trae de cabeza y de alguna manera en la iniciativa privada reciben ya el apoyo a través de programas de financiamiento por parte del gobierno estatal, para lo cual se están tomando recursos del ISN para la integración de la bolsa que se distribuye entre solicitantes de financiamientos. El recurso se derrama desde la semana pasada, comentó el presidente de la Coparmex, Raúl González Alonso. El apoyo financiero para la iniciativa privada va desde los 50 mil hasta los 3 millones pesos, con tasas del 5 al 7% anual, "hubiéramos querido que el ISN se destinara a proyectos productivos que permitieran a las empresas ser más competitivas, pero las condiciones cambiaron y ahora lo que importa es la sobrevivencia, conservar y generar empleos en la medida de lo posible", admitió… UN JALÓN DE OREJAS en modalidad de extrañamiento verbal ha hecho el Colegio de Abogados de Aguascalientes a la Secretaría General de Gobierno, encargada de la publicación del Periódico Oficial del Estado y su contenido, y es que, a decir de su presidente, Fernando Amador en la edición de la semana pasada, se omitió informar sobre el nombramiento del nuevo titular del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes, Francisco Martín Muñoz Castillo. Y es que luego de su elección el miércoles de la semana antepasada y su inmediata toma de protesta, se esperaba que fuera publicado su nombramiento y la forma aplicada por los diputados para ello, sin embargo eso no ocurrió, lo cual se interpreta, no como una omisión sin intención, sino mal intencionada. Consideró que en temas como éste, deben dejarse las fobias hacia grupos políticos, máxime cuando se trata de transparencia en el manejo de los recursos del erario público. Entonces, esperan ver la publicación del nombramiento en la edición de este lunes… PARA INICIAR LA SEMANA y, por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Abogados, Erick Monroy Sánchez, exigió a todos los actores políticos que saquen las manos del OSFAGS y dejen trabajar a Francisco Muñoz, “quien debe cumplir su labor con lo que tenga, sin pretextos y rendir resultados inmediatos, pero sobre todo, de manera transparente”. Se necesita saber en qué situación encontró dicha instancia y lo que ya hace para mejorar no sólo la imagen, sino también los procedimientos para que resulten ágiles y con los candados debidos para evitar el camuflaje de desvíos o el posible cambio de dictámenes buenos, por malos… QUIEN CONTINÚA EN LA MIRA de varios diputados, es el secretario general del Congreso del Estado, Juan Carlos Rayas Gutiérrez, pero no sólo por dejar entrever que forma parte del equipo jurídico del PAN, lo cual no debería ser, pues el cargo que ostenta es para atender a todos los diputados sin distinción de partidos o colores, sino también por su ineficacia y errores cometidos, no se sabe si intencionalmente o no, pero de que hay equivocaciones graves en los dictámenes aprobados por los diputados, las han encontrado hasta que aparecen en el Periódico Oficial del Estado, pero se investiga igualmente si ha sido con toda la intención. Juan Carlos Rayas ya sabe que se le investiga, pero ni así enmienda su proceder. Lo que ocurre en el Congreso del Estado ya no alcanza calificativo, pues por una parte se critica el proceder y trabajo de su secretario general, pero por otra, tenemos que varios diputados no leen los dictámenes de iniciativas antes de aprobarlos, antes bien, dejan todo en manos de sus asesores en quienes confían a ciegas, dejando mucho a desear por su trabajo legislativo y de representación popular, y es que ya ni de gestores de apoyos sirven. A esto se suma que la contratación de asesores, por lo general no es de expertos, sino de allegados, amigos, compadres o compromisos políticos. Y con esto todavía hay quienes se molestan porque se dice que se trata de una de las peores legislaturas locales en la historia reciente… COMBATIENTES. El fin de semana, –concretamente el sábado–, se conmemoró el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales, tras el decreto que se emitió el 6 de marzo de 2014; el representante de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en Aguascalientes, Víctor Villalobos Sánchez quien comentó que cada año se evoca la fecha tratando de que sea honroso para todas aquellas personas que participaron, ya sean voluntarias o sean de Gobierno del Estado, Municipios o Federal en el combate de incendios. El representante de la CONAFOR afirmó que derivado de la contingencia que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19, en esta ocasión y de manera excepcional el Comité Estatal de Manejo del Fuego decidió cambiar el festejo en Aguascalientes para este lunes 13 de julio y se decidió hacerlo de manera virtual para evitar el contagio por el virus. “Queremos darles gracias por esta participación y aquí vamos a desarrollarlo a distancia, por video conferencia, en donde vamos nosotros a entregar 3 reconocimientos a igual número de personal veterano que ha participado de los 3 órdenes de gobierno y de la misma manera hacerlo simbólico para que la sociedad tenga presente de que este tipo de trabajo y a las personas que participan en los incendios, pues necesitan por lo menos, darles ese reconocimiento”… NO TIENEN PARA CUANDO las autoridades para la conformación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, señaló la coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Violeta Sabás Díaz de León, luego de que se supone que a más tardar el pasado 30 de junio tenía que estar ya operando, sin embargo, dijo que a la fecha aún no se tiene al titular. “Apenas este lunes 13 de julio el secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat va a proponer a quienes crea que son los perfiles aptos para la titularidad así que a ver qué pasa. A pesar del retraso, Sabás Díaz de León dijo que aún se está dentro del plazo, que son 30 días más por lo que en teoría para el 30 de julio ya tendría que estar funcionando. “Estamos en comunicación con el Área de Atención a Víctimas de la Fiscalía y de hecho, vamos a tener pronto una mesa de trabajo justo para tocar esos temas y ver sobre todo la cuestión de presupuesto para esta nueva Comisión Estatal de Búsqueda”…

