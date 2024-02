No es momento para especular, señaló ayer el secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso García, quien recién desempacado del FBI conocía los detalles del artero ataque de incendiarios delincuentes.

De pisa y corre estuvo en Aguascalientes el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños. Vino a encabezar la instalación de los comités de las cuatro últimas sucursales del Banco del Bienestar.

CONCLUYÓ EL PROCESO de licitación y se espera que los trabajos de rehabilitación del tercer anillo de circunvalación en la zona sur justo en la zona de Casa Blanca hasta Ciudad Industrial sean comenzados en las próximas semanas. Este tramo es el preámbulo del proyecto de solución vial en Salida a México y Tercer Anillo. Se trata de un proyecto sumamente esperado y reagendado en anteriores ocasiones, que podría concretarse finalmente este año… QUE NO ES MOMENTO PARA ESPECULAR señaló ayer el secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso García, quien recién desempacado del FBI conocía los detalles del artero ataque de incendiarios delincuentes que prendieron fuego a más de una decena de vehículos en la ciudad de la seguridad gigante. El Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, por su parte, no quiso entrevistas. Así que, salvo que atraparon a 5, poco se sabe de quiénes son y cuál es el móvil de su ilegal proceder… EN GRANDE FESTEJARÁN este año el Día del Maestro y los preparativos están en marcha. Ayer, el nuevo titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, recibió del líder magisterial, Ramón García Alvizo, el proyecto que incluye las actividades a desarrollar y por supuesto destaca el bailazo con figura reconocida del espectáculo; también actividades académicas, culturales y deportivas, para que no digan. Se instaló, pues, una Comisión Organizadora bipartita que sesionará con prudente frecuencia para revisar cada una de las actividades que se prevén hacer para reconocer la labor de los docentes en su día y garantizar que la pasen muy bien… DE PISA Y CORRE estuvo en Aguascalientes el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños. Vino a encabezar la instalación de los comités de las cuatro últimas sucursales del Banco del Bienestar en la entidad, con lo que suman ya 16 en funcionamiento, de un total de 2 mil 700 a nivel nacional. El funcionario de la 4T aseguró que con la apertura de Bancos del Bienestar a lo largo y ancho del país se reactiva la economía en los municipios y comunidades de México. Aquí puso a funcionar, –ojalá que bien–, filiales situadas en Valle del Huejúcar, en el municipio de Calvillo; Paseos de las Haciendas, Jesús María; Villas de Nuestra Señora, en la capital; así como en Palo Alto, El Llano. Resulta que en Aguascalientes son cerca de 4 mil millones de pesos al año los que dispersa el Gobierno Federal, a través de los Programas prioritarios para el Bienestar -Pensión para las y los Adultos Mayores, y Personas con Discapacidad Permanente-, nada despreciable. Hicieron la corte al secretario del Trabajo y Previsión Social, además de la titular de la Delegación de los Programas para el Bienestar en el estado, los alcaldes de Calvillo, Daniel Romo; y el de El Llano, Cézar Pedroza; el representante de SADER en la entidad, Mario Arturo Santana García; así como la coordinadora de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”, Jennifer Parra Salas… UN PAÍS EN LLAMAS, llamó a México Luis Miguel Dena Escalera, secretario general de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMES) a nivel nacional, en el marco de su visita a esta entidad y lamentó que con la cercanía del proceso electoral, las organizaciones criminales están desarrollando una penetración, no solo de las instituciones sino de la sociedad. “Es justo decir que como sociedad tenemos que dar también la batalla. No podemos dejarle ni al gobierno estatal, ni al gobierno municipal, ni al gobierno federal, una sola dirección. Tenemos que participar y en esta participación estamos listos”. Cuando hay una acción de la justicia va a haber una reacción del órgano criminal o de los órganos criminales. Cuando hay órganos criminales que están disputando terrenos, vamos a tener que fortalecer a nuestras autoridades con denuncias, con indicios para poder restablecer nuestra paz”… UNA ENCUESTA CIUDADANA sobre las características tanto de la calidad como el servicio del agua que se tiene aquí en Aguascalientes, anunció la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes Ornelas quien es integrante del Observatorio Ciudadano de Gestión del Agua del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. “Lo estamos realizando entre el Observatorio de Gestión del Agua, una organización que se llama Conversación y el Colegio de Economistas, y la vamos a hacer de manera electrónica. Estamos buscando que sea en la medida de lo posible representativa, que no se vaya a concentrar mucho en ciertas zonas, y una vez procesada, la vamos a publicar y a dar a conocer los resultados a la población”

EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD se erigirá mediante inversión de 120 millones de pesos la Torre Libertad, un desarrollo habitacional que tendrá 46 departamentos en tres diferentes modelos con acabados de lujo, advierte el comunicado que dio cuenta anoche de la obra que se suma a la tendencia de la vivienda vertical para la capital, hacia la que hace no mucho se aseguraba que no había mercado, pero parece que el paradigma cambia.