Como botón de muestra del ínfimo nivel de debate parlamentario estuvo, en el tema de protección a la vida, el diputado del Verde, Augusto López, quien evidenció el nivel cultural del parlamento con expresiones y señales altamente soeces.

Convertido en ojo de hormiga, el Fiscal Anticorrupción, Jorge Mora, por supuesto no ha salido a decir esta boca es mía, a pesar de que se le ha solicitado entrevista pues el caso Natzielly se suma al del diputado Galo sobre el escritorio de Mora, quien sigue brillando por su ausencia.

Quizá el legislador así acostumbra a expresarse con sus cuates, y se le olvidó que estaba en la Tribuna Parlamentaria, pero lo más grave es que ninguno de los miembros de la Mesa Directiva, le haya llamado la atención, y exigido una disculpa pública por las leperadas que propinó. Solo Amabel Landín cuestionó su vocabulario, en una intervención que tuvo para fijar su postura sobre el dictamen. Por cierto, la transmisión tuvo muchas fallas técnicas, en diversas ocasiones nada se escuchaba, lo que muestra la incapacidad de quien maneja el equipo, o que éste requiere de mantenimiento. Y aunque a decir de Landín el dictamen nada tiene que ver con el aborto, lo cierto es que con la reforma constitucional se defendió la vida desde su concepción hasta la muerte natural, entonces ¿es cuestión de semántica?… ARREMETIERON las feministas que desde temprana hora se apostaron a las afueras del Congreso del Estado donde tapizaron la fachada con pancartas a través de los cuales manifestaron a los diputados su rechazo a la iniciativa pro-vida del Frente Nacional por la Familia que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural y exigieron la libertad de aborto y su oposición a los grupos conservadores. Destacaron que lo inconstitucional de la iniciativa, los diputados no tienen las facultades para aprobarla y lo grave es que a la larga las mujeres van a enfrentar complicaciones muy fuertes, por lo que en adelante los nuestros esfuerzos los van a llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”… EN EL OTRO FRENTE, el Nacional por la Familia, su coordinador, Carlos García Villanueva afirmó que el 12 de febrero será una fecha que deberá quedar marcada en la historia de Aguascalientes porque se aprobó este cambio a la Constitución para reconocer que el ser desde su concepción es persona, al tiempo que recordó que esta lucha los llevó por 12 años. “Tengo poco más de 3 años en este liderazgo y no he hecho más que representar lo que la ciudadanía demanda, por lo menos a gran parte de la ciudadanía”… NO SE QUISO QUEDAR atrás y el dirigente del PRD, Iván Sánchez Nájera, afirmó que su partido rechaza rotundamente la reforma al artículo 2 de la Constitución para establecer como persona a un producto de la concepción, y reiteró la postura a favor de los derechos humanos de las mujeres así como el respeto pleno a la ley. “La propuesta de reforma no cumplió con los requisitos legales establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, pues aunque dicho grupo tenía el conocimiento, prefirió ignorar que en los artículos 5 y 40 establece la obligación de atender el principio pro-persona además de la incapacidad para presentar iniciativas en materia de Derechos Humanos”, dijo el dirigente que ha sacado la cabeza a la luz en este año electoral… OTRA DE MORENOS. Ahora le correspondió el señalamiento a la diputada Natzielly Rodríguez Calzada, aspirante a una candidatura a diputada federal, pues de acuerdo a un comunicado enviado desde su partido, la señalan de haber sido denunciada por dos extrabajadores del Congreso del Estado y ahora obligada por parte de la Fiscalía Anticorrupción a reintegrar 300 mil pesos,. Esto debido a que presuntamente cometió abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, algo parecido al señalamiento que en su momento alcanzó a las exregidoras Hazel Montejano y Karla Cassio. El boletín informa que la diputada Natzielly fue obligada a pagar $155 mil y $135 mil respectivamente, más gastos y costas a los empleados que la denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción con los números de carpeta de investigación CI/AGS/22272/10-20 y CI/AGS/22276/10-20 para que desistieran de las denuncias. En su querella, los exempleados del Congreso declararon que “Les sustrajeron sus tarjetas, y solo les daban una parte del sueldo, además de compensaciones”… CONVERTIDO EN OJO DE HORMIGA, el Fiscal Anticorrupción, Jorge Mora, por supuesto no ha salido a decir esta boca es mía, a pesar de que se le ha solicitado entrevista pues el caso Natzielly se suma al del diputado Galo sobre el escritorio de Mora, quien sigue brillando por su ausencia en dar informes sobre los asuntos que se han presentado en este tiempo de pandemia, en el que todo es pretexto para ocultarse… EL OPERATIVO CUARESMA 2021 fue puesto en marcha por Regulación Sanitaria del ISSEA, con el propósito de reducir los riesgos asociados al consumo del agua y de alimentos potencialmente peligrosos, como mariscos y pescados. Se realizarán visitas de verificación a pescaderías, marisquerías y demás giros relacionados al expendio y distribución de alimentos del mar. Se tomarán muestras de los productos de establecimientos ambulantes y semifijos. Se llevarán a cabo muestreos y análisis del hielo que es utilizado para la conservación de los alimentos, así como del agua para uso y consumo humano que se utiliza en los procesos de lavado, preparación y acondicionamiento de los comercios. Además, se realizarán visitas de verificación a albercas de uso público y privado, así como a los servicios de alimentos que se ofrezcan dentro de estos lugares. Se tomarán muestras de aguas residuales que se ubican en puntos estratégicos del estado, para su análisis microbiológico y para determinar la presencia o no del vibrio cholerae, bacteria que provoca el cólera…