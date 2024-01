El Ayuntamiento de Aguascalientes aprobó el Presupuesto de Egresos del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes durante la primera Sesión Ordinaria de Cabildo de 2024…

EN UNA DECISIÓNque despertó la polémica, el Ayuntamiento de Aguascalientes aprobó el Presupuesto de Egresos del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes durante la primera Sesión Ordinaria de Cabildo de 2024, con 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones… EL MONTO APROBADOasciende a 1,243 millones de pesos, destinados a enfrentar los desafíos en la gestión del vital líquido… DURANTE LA SESIÓN,la regidora María Dolores Verdín Almanza fue una de las voces críticas. Enfatizó que, a pesar del esfuerzo de más de un año en la transición de Veolia a MIAA, persisten problemas estructurales y criticó lo que consideró “falta de entendimiento del principio de austeridad”, señalando la creación de puestos innecesarios y una mala distribución de recursos que podría afectar la calidad del servicio…EN EL CAPÍTULO 1000, relacionado con servicios personales, advirtió sobre la tendencia de crear puestos superfluos y destacó la falta de inversión pública en el capítulo 6000, destinado a fortalecer la infraestructura hidráulica… EN SUS PALABRAS,la austeridad debería centrarse en dignificar el servicio público y no en mantener estructuras ineficientes…AL HACER USO de la palabra, la regidora Marilupe Arellano expresó su preocupación por un posible riesgo real en la recaudación del nuevo organismo, por lo que solicitó un análisis más profundo del presupuesto. Hizo hincapié en la responsabilidad y eficiencia en el gasto público, instando a evitar que el Municipio tenga que rescatar a MIAA por falta de recursos… EN ESE MISMO TENOR, Alejandra Peña cuestionó la viabilidad del presupuesto, señalando la falta de recaudación de la OPD en sus primeros meses de operación. Puso de manifiesto la necesidad de considerar la capacidad real de generación de ingresos antes de aprobar un presupuesto de más de mil millones de pesos…POR SU PARTE,el regidor Guillermo Alaniz hizo un llamado a la mejora continua y la eficacia en la gestión de los recursos para evitar que el presupuesto sea sólo «letra muerta»… PARA REMATAR,el regidor Gustavo Granados expresó su preocupación por la falta de una reserva estratégica en caso de déficit presupuestario, y advirtió que la bancada naranja será cuidadosa al considerar aumentos en las tarifas del agua… EN ASUNTO APARTE, la sede de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes fungió como el punto de encuentro para la celebración de reunión de trabajo de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, para la atención de seguridad pública en la zona metropolitana, que comprende los municipios de Jesús María, San Francisco de los Romo, y Aguascalientes… LA COORDINADORAde la Mesa Ciudadana, Karla Martorell, encabezó la reunión con los titulares de las tres corporaciones municipales, con la finalidad de establecer una estrategia de colaboración integral entre los tres municipios, donde también se contó con la presencia de Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado…EN SU INTERVENCIÓN el fiscal señaló que los tres municipios enfrentan situaciones similares en cuanto a los tipos de incidencia delictiva más comunes, de ahí que se pueda compartir información para análisis de estrategias en un proyecto que aún no pinta del todo como es la creación de una policía metropolitana… MIENTRAS TANTO, en la sesión extraordinaria del Instituto Estatal Electoral de este viernes se resolvió que Sylvia Violeta Garfias Cedillo no deberá separarse del cargo que ocupa como titular del Secretariado de Enlace Ciudadano del Municipio de Aguascalientes, para participar como candidata suplente a diputación local, debido a que este cargo no es equiparable a una Secretaría Municipal, luego de consultar a la autoridad electoral sobre los requisitos de elegibilidad y la viabilidad de la separación del cargo que ocupa actualmente… POR CIERTO QUE en esta sesión también se puso punto final al Partido Local Nueva Alianza, que en su momento surgió como espuma en un proyecto nacional encabezado por la dirigente nacional del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo…LOS CONSEJEROSdel IEE aprobaron el informe final presentado por el interventor, César Isaac Castañeda de la Rosa, para el procedimiento de liquidación del partido político “Nueva Alianza Aguascalientes”, luego de que perdiera su registro… EN SESIÓN ORDINARIA,los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga aprobaron por unanimidad la licencia por tiempo determinado presentada por Humberto Ambriz Delgadillo para la separación de su cargo como presidente municipal durante el periodo del 17 al 24 de enero…DE ACUERDOcon los artículos 45 y 46 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, el primer regidor Juan Manuel Gloria Ruvalcaba cubrirá la ausencia del presidente municipal Humberto Ambriz Delgadillo durante el periodo antes mencionado… EN LA REUNIÓN también fue otorgada por mayoría, con voto de calidad emitido por el alcalde Humberto Ambriz Delgadillo, la licencia solicitada por la regidora Edith Hornedo Romo… LA SEPARACIÓN TEMPORAL del alcalde de aquella demarcación obedece a su intención de participar en el proceso interno de la alianza del PRI, PAN y PRD para buscar ser el candidato a diputado federal por el Primer Distrito de cara al proceso electoral de este año…