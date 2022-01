Hoy entran en vigor las medidas previstas en el decreto del 10 de enero para contener la propagación de contagios COVID. Casualmente -y no tan casual-, para el transporte público en sus distintas modalidades no alcanzó.

CELEBRÓ EL DIPUTADO GALO la salida de Gabriela Espinosa Castorena del Supremo Tribunal de Justicia; lo hizo por supuesto a nombre del grupo político al que representa en el Congreso del Estado y está bien, así es la política, pero así como reconoció en un boletín que el Poder Judicial del Estado es un “órgano de impartición de justicia que ha cumplido a cabalidad con las funciones constitucionales que tiene encomendadas”, que no deje de ver que la hoy ex magistrada se fue por cuestiones procesales, nunca porque no haya cumplido con los requisitos, la trayectoria y la experiencia para quedarse. LOS MOVIMIENTOS en el STJ no deben de afectar las labores, más allá de quien sea elegido como nuevo magistrado presidente, consideró la iniciativa privada. El presidente de Canaco, Humberto Martínez, precisó que lo importante es que la renovación del poder en mención, sea un periodo para perfeccionar sus responsabilidades y que al final la decisión de los magistrados integrantes del mismo, sea la que mejor convenga. Agregó que reconocen los resultados de la presidenta saliente y a quien llegue le tocará ser aún mejor… HOY ENTRAN EN VIGOR las medidas previstas en el decreto del 10 de enero para contener la propagación de contagios COVID. Casualmente -y no tan casual-, para el transporte público en sus distintas modalidades no alcanzó el decreto, pues no se contempla reducción de aforos, ampliación en el horario, ni más unidades o alguna otra medida, sólo el uso obligatorio de cubrebocas que a veces parece ser opcional… Casualmente -y no tan casual-, para el transporte público en sus distintas modalidades no alcanzó el decreto, pues no se contempla reducción de aforos, ampliación en el horario, ni más unidades o alguna otra medida, sólo el uso obligatorio de cubrebocas que a veces parece ser opcional… LA ESCUELA DIOCESANA de Música Sacra anunció la suspensión de la Celebración de la Santa Misa, a la que habían convocado a celebrarse en Catedral, programada para el próximo 14 de enero para conmemorar los 80 años de fundación de la misma institución. Derivado de las restricciones a consecuencia del incremento desproporcionado de casos positivos de COVID-19, se decidió postergar hasta nuevo aviso lo anterior… SE GENERÓ REVUELO la semana pasada ante el anuncio de la desaparición de Indesol a nivel federal, lo que aparentemente dejaría en la indefensión a los organismos que atienden las problemáticas de las mujeres en el país, no obstante el pasado martes 11 de enero sostuvieron una reunión virtual con la aún titular de Indesol y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a la que ahora pertenecerán las asociaciones civiles justamente para oficializar el cambio, informó la directora de la Fundación Mujer Contemporánea, Roxana D’Escobar López Arellano. Detalló que luego de anunciarles la desaparición oficial de Indesol, les indicaron que salió un edicto por el cual dicha dependencia se extinguirá en los próximos 90 días y será absorbida en su totalidad por la Secretaría de Bienestar junto con todos sus programas a excepción del de mujeres que pasa a Conavim. “Nos dieron seguridades, a lo mejor nosotros estamos un poquito más tranquilas”. Por lo pronto, dijo que ya se abrió la plataforma de Indesol para subir los proyectos de las organizaciones para este año y tienen hasta finales de enero para entregarlos. “Como vimos desde el año pasado, viene un poquito arriba. Sí hubo un aumento para refugios, pero no es consecuente con la inflación y con el aumento de refugios. No sabemos el alcance de los beneficios que podamos tener. Ellos van a sacar sus lineamientos, los de ahorita son los mismos del año pasado de Indesol y así arrancamos el año oficialmente en Conavim, pero ya con un poco de más certeza y mucha apertura”. Finalmente, dijo que esperan en febrero tener respuesta de la autoridad en torno a la aprobación de sus proyectos y a más tardar en marzo recibir ya el recurso federal de este año para su operación… TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL POZO P-189 en Villa Montaña se llevarán a cabo a partir de hoy, en un proceso que tendrá duración de dos días, por lo que podría haber variaciones en el suministro de agua potable. Se agradece la comprensión por los inconvenientes que se pudieran presentar, informó la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado… Se agradece la comprensión por los inconvenientes que se pudieran presentar, informó la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado… EN EL OPERATIVO COMETA 2021-2022, la coordinación de Protección Civil Municipal logró el decomiso de 453 kilogramos de productos de pirotecnia, lo que es una poca cantidad respecto a los datos alcanzados en el año anterior 2020-2021 donde se decomiso más de una tonelada… DE ACUERDO con Arturo Rodríguez López, secretario general de la Sección XXI del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, el comité a su cargo ha solicitado a los delegados sindicales de cada una de las Unidades de Medicina Familiar y de los tres hospitales generales de zona del IMSS que verifiquen la cantidad y la calidad de los insumos que se tienen para entrega del personal médico y de intendencia y de esta manera garantizar su protección a un posible contagio de COVID al interior de sus áreas de trabajo. “Me mandaron ya la información de los insumos. Tenemos suficientes insumos, te puedo decir que tenemos más de 100 mil. Les hemos pedido que tomen fotos de cubrebocas, gorros, goggles, equipos COVID, batas durante esta semana. La idea es verificar que tengamos los equipos completos y tenemos que ver por los tres turnos, matutino, vespertino y nocturno. No debe faltar equipo para nadie”… HASTA EL MOMENTO, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes registra algunos brotes de contagios en la corporación y actualmente tiene a 4 elementos operativos y 3 de personal administrativo contagiados por COVID-19, quienes se encuentran ya bajo resguardo para cuidar de su salud y la de sus compañeros. Por ese motivo, la corporación policiaca ha diseñado nuevas estrategias para sus procesos de intervención con infractores de la ley para no exponerse a contagios, así como también proteger a los ciudadanos…

