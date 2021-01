En busca de personajes famosos, resulta que en los mentideros se dice que hay partidos que tienen en la mira para ofrecer candidaturas al canta-autor José María Napoleón, así como al matador Joselito, para presidentes municipales y para diputados, andan detrás de los ex futbolistas Alex Aguiñaga, –nacido en Ecuador–, y Braulio Luna; eso dicen.

No falta mucho para que las administraciones municipales futuras deban pensar en la reubicación de la zona de tolerancia una vez que la mancha urbana la ha alcanzado nuevamente, señaló el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán refiriendo que dentro de poco se tendrá que ver que se cumpla con la normatividad vigente.

BIEN, PERO… resulta que los choferes de camiones urbanos, sobre todo los que trasladan a pasajeros en las rutas de oriente a poniente de la ciudad, consideran que se ha dado un gran paso en la promesa de tener terminales dignas en las que al menos, tengan la oportunidad de descanso y de hacer sus necesidades fisiológicas, sin embargo, ahora el pero está en que los camiones tendrán que quedarse encerrados en la terminal, por lo que al terminar su jornada laboral entre 11 y 11:30 de la noche, tendrán que llegar a sus casas pero, ¿cómo?, máxime cuando al día siguiente tendrán que presentarse al mismo lugar para empezar su ruta temprano. Roberto Mora Márquez, su representante sindical, comentó que es un tema que debe ser tratado con los concesionarios, primero porque un chofer no está en condiciones de tomar dos taxis diarios, por la mañana y la noche, en particular los que viven en Villas de Nuestra Señora de la Asunción u otras colonias muy retiradas, de ahí que sugiere resolverles su traslado; “hay que ver el cómo si” para que ese no sea el pretexto de que los recorridos comiencen tarde… NAPOLEÓN, JOSELITO y algunos exfutbolistas están en la mira de los caza-talentos de la política. Y es que en tanto algunos partidos políticos ya mueven sus aguas y descubren a sus posibles candidatos para los cargos de elección popular, otros apenas están en su organización, pero aseguran sus dirigentes que es por cautela. Hasta donde se tiene conocimiento el Partido Encuentro Solidario ha buscado ya a personajes públicos, entre otros, representantes de medios de comunicación, sin embargo, no ha faltado aquel que se ha negado a esa “oportunidad” de ser parte de las filas de los políticos. Pero en busca de esos personajes famosos, resulta que en los mentideros se dice que inclusive han ofrecido candidaturas al canta-.autor José María Napoleón, así como al matador Joselito, ambos para ser presidentes municipales y para diputados, andan detrás de los ex futbolistas Alex Aguiñaga, –nacido en Ecuador–, y Braulio Luna, a ver a donde avanza esto… EN REDES SOCIALES PROGRESISTAS, partido nuevo, dirigido por el maestro excenecista y empresario en el ramo del transporte intermunicipal, entre otras curiosidades del desempeño de Raúl Ruiz Dondiego, también están haciendo lo suyo y emitieron una convocatoria para sí mismos, atractiva y diferente a lo que dicen, se hace en otros partidos, sin embargo, también hay quienes dicen, que están en la intención de proponerle una candidatura al maestro Raúl Silva Perezchica, actual director del Instituto de Educación de Aguascalientes, pues en algún momento mostró su idea de buscar la Presidencia Municipal, por lo que probablemente le pudieran ofrecer su bandera, falta que acepte… ADRENALINA AL POR MAYOR se vivió en el campo de Tiro ubicado en la Tomatina, que pertenece a la XIV Zona Militar, ya que un bombero adscrito a la Coordinación de Protección Civil municipal estaba vaciando una bolsa de plástico con productos de pirotecnia denominados “garbanzo”, y en ese intermedio se generó una chispa que la prendió. Hubo gran alboroto entre los presentes y por fortuna sin daños a nadie. De inmediato entraron en acción los equipos de emergencia para contenerlo. Pasado el susto, se realizó la quema de 1,052 kilogramos como estaba planeada y de manera gradual para no exponer a ninguna de las personas que se encontraban en el lugar… Dejó en claro que muchos servicios se han instalado en determinado lugar cumpliendo con las leyes, pero el crecimiento demográfico alcanza esos lugares y luego quedan como violatorios de la ley… EN HABILIDADES DIGITALES capacitó el Instituto de Educación de Aguascalientes a 260 docentes y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes y el Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario (CBTA) No. 204, ubicado en el municipio El Llano. Este ejercicio se realizó en línea para los maestros conozcan y utilicen la gama de recursos digitales que ofrece la G Suite de Google, para abordar los contenidos de planes y programas de estudio a través de dispositivos con conexión a internet, a fin de otorgar un mejor acompañamiento académico a alumnas y alumnos de bachillerato, así como nivel superior, ante la contingencia sanitaria por COVID-19… NO DESCARTA la posibilidad de pedir licencia para buscar la reelección el alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula López, quien precisó públicamente que a pesar de que la Constitución le permite permanecer en el cargo y hacer campaña a la vez, todo dependerá de lo que determine la convocatoria interna de Acción Nacional. Adelantó que si su partido le da la oportunidad de contender en las siguientes elecciones, es un hecho que solicitará su licencia. Reconoció que una de las asignaturas pendientes, es la seguridad pública, tema en el cual se continuará trabajando, al igual que en el rubro de servicios públicos, donde aseguró se han realizado importantes esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa demarcación… NO PIERDE OPORTUNIDAD de aparecer en eventos públicos aun cuando muy poco o nada tiene que ver en ellos Gabriel Arellano, quien aspira a contender por la alcaldía capitalina; ejemplo, ayer acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para “presenciar” la toma de protesta del Colegio de Doctores en Ciencias Forenses y Criminalística. Al final pasó desapercibido pues ni para entrevistas banqueteras llamó la atención…