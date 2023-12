Llega al cuarto para las doce la petición del sector empresarial encaminada a que se les otorgue el 20% de la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina.

AHORA RESULTA que jueces y magistrados tienen que pedir opinión y permiso a los abogados del Estado para trabajar ininterrumpidamente durante el año. Bueno, no a todos, sólo a los que ni pío dijeron cuando hubo una reforma judicial fast track que sacudió la estructura jurisdiccional, que tampoco abrieron la boca cuando la entidad se quedó sin justicia administrativa, porque parece que a ésa no le hacen, mucho menos han alzado la voz frente al hacinamiento que caracteriza al Palacio de Justicia, ni sobre la cancelación del tan anhelado y necesario proyecto de Ciudad Justicia, por intereses básicamente particulares. ¡Ah!, pero hay prioridades y el foro legal, ese sector integrado por más de una veintena de asociaciones de abogados, unipersonales casi todas, que se sientan a desayunar una vez al mes en el salón de plenos con los magistrados y hasta se sienten sus cuates, está horrorizado por el acuerdo de la Judicatura que pretende trabajar todo el año. El caso es que desde manifestaciones callejeras hasta demandas de amparo contra esa medida ya fueron activadas y si su argumentación al final les da para revertir la decisión, bueno, pues habrá entonces que reconocer su razón… LLEGA AL CUARTO PARA LAS DOCE la petición del sector empresarial encaminada a que se les otorgue el 20% de la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina, para el financiamiento de programas y apoyos directos, como para obtener una respuesta en afirmativo y en los hechos, considerando que mañana jueves se aprobaría el Paquete Económico en el Congreso del Estado; y aún más que al cierre del año la gobernadora Tere Jiménez abra un espacio para recibir a los empresarios que solicitaron una reunión con la mandataria, con el fin de que sean escuchadas sus peticiones de más recursos… ajá… PERMANECERÁ ABIERTO el Museo Descubre hasta el 23 de diciembre, cerrando la última semana del año que es cuando baja la afluencia en la temporada decembrina. Durante el periodo previo, planean reinaugurar el IMAX con un evento especial de Navidad de acceso gratuito para la ciudadanía. El museo, además, organizará su tradicional curso de invierno en la primera y segunda semana de enero, que durará dos semanas… LE FUE BIEN al Vicario Juan Carlos Reyes Rodríguez, de la Diócesis de Aguascalientes, quien compartió su experiencia sobre la inseguridad en la región y aseguró que durante su estancia de cinco años en la parroquia de Encarnación de Díaz, Jalisco, no enfrentó incidentes de inseguridad, ni siquiera los presenció. Según él, los sacerdotes gozan de respeto en la comunidad, lo que podría influir en su seguridad. Además, mencionó que las personas ajenas a situaciones conflictivas generalmente no enfrentan problemas de seguridad… SOBRE LOS AVANCES de una nueva obra de interconexión en la línea de conducción del Pozo R87A, informó el director de MIAA, Jesús Vallín Contreras. Explicó que la intervención, requirió de una inversión de 211 mil pesos y se centró en la instalación de 70 metros de tubería de PVC de 3” de diámetro. Lo anterior con el objetivo de optimizar la gestión integral del recurso hídrico y garantizar una continuidad mejorada del servicio en la zona de La Herradura. Los beneficiarios directos de esta acción serán los 929 habitantes de La Herradura, quienes experimentarán una mejora inmediata en la disponibilidad y continuidad del servicio de agua. Vallín Contreras destacó que estas estrategias permitirán una gestión más eficiente del recurso a corto plazo. El director del MIAA resaltó el compromiso del Organismo de reciente creación para trabajar en colaboración con los ciudadanos del municipio de Aguascalientes. La inversión realizada no sólo busca resolver las necesidades prioritarias y urgentes, sino también garantizar la prestación de servicios públicos dignos y de calidad… ALERTA A LA CIUDADANÍA hizo la Coordinación de Protección Civil del Municipio sobre la llegada del Frente Frío No. 16, el cual provocará temperaturas mínimas de 4° y máximas de 20° centígrados, generando mañanas y noches frías en la región. José Gabino Vázquez Vega, el coordinador, señaló que se intensificarán las acciones preventivas con el objetivo de reducir riesgos y brindar apoyo a la población que lo requiera. De acuerdo con información proporcionada por el Sistema Meteorológico Nacional, se esperan lluvias a lo largo de la semana, con una mínima recuperación pronosticada para el viernes 15. Ante las condiciones climáticas extremas, hizo un llamado a la ciudadanía a limitar sus salidas de casa a lo estrictamente necesario. Además, recomendó a los conductores circular con intermitentes encendidas y a baja velocidad, así como limpiar azoteas y patios de servicio para prevenir filtraciones e inundaciones. Para prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en momentos de bajas temperaturas, se aconseja a la población abrigarse adecuadamente, cubriendo boca y nariz al salir de casa. En caso de emergencia, Protección Civil instó a la comunidad a contactar a los números de emergencia (449) 918-28-11 y 072, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas para atender cualquier solicitud de ayuda o reporte de situaciones de riesgo…