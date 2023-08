El mando policial consideró que estos sujetos estaban preparados para salir de la ciudad de forma inmediata, lo que complicó los trabajos para poder detenerlos.

YA ANDAN EN JALISCOlos presuntos responsables del asesinato de un empresario afuera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de acuerdo a lo revelado por el director general de la Policía Estatal, Salvador Ortiz…EL FUNCIONARIOindicó que estos sujetos habrían sido identificados en equipos de monitoreo de video vigilancia de la central de autobuses, en lo que se presume una huida en autobús de pasajeros… EL MANDO POLICIAL consideró que estos sujetos estaban preparados para salir de la ciudad de forma inmediata, lo que complicó los trabajos para poder detenerlos en los minutos posteriores al presunto asalto… MIENTRAS TANTO, la gobernadora Tere Jiménez anunció una decisión inusual y que los más avispados veían venir. Como sucedió ya en otras entidades federativas, la mandataria dio a conocer que los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, desarrollados por la Secretaría de Educación Pública, no serán distribuidos en la entidad hasta que se resuelvan una serie de juicios interpuestos sobre el proceso en el que se gestaron… LA CONTROVERSIA va para largo y por lo pronto, tanto el Instituto de Educación de Aguascalientes, la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asociación Estatal de Padres de Familia han optado por mantener un perfil bajo en el asunto… TODAS ESTAS ORGANIZACIONES decidieron hasta ahora abstenerse de hacer comentarios o emitir opiniones hasta que cuenten con «más información» sobre la situación… EL SILENCIOdeja a la comunidad educativa local con interrogantes sobre el verdadero trasfondo de la decisión y sus posibles implicaciones para el aprendizaje de los estudiantes. La suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos plantea cuestionamientos sobre el impacto en la calidad educativa y el acceso equitativo a los materiales de estudio… MIENTRAS ALGUNOSargumentan que esta medida podría estar en sintonía con la búsqueda de una resolución justa y legal de los juicios presentados en la materia, otros la ven como un movimiento político que busca capitalizar la incertidumbre en un año previo a las elecciones… COMO ERA DE ESPERARSE, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, respaldó la decisión de la gobernadora de no entregar los nuevos libros de texto en el estado hasta en tanto se resuelvan los amparos pendientes… EL PANISTA AFIRMÓ que nuevamente la titular del Ejecutivo Estatal se ha mostrado “sensible y comprometida con la sociedad”, al tomar esta decisión trascendental para la educación en Aguascalientes… “ME SUMO A LA DECISIÓNde la gobernadora por haber escuchado atentamente a las voces ciudadanas, padres de familia, sectores involucrados y especialistas en la materia educativa”, dijo el dirigente azul, quien consideró que la decisión “refleja un enfoque progresista y sensible a las demandas de la comunidad educativa local. Escuchar a quienes están directamente involucrados en el proceso educativo es esencial para tomar decisiones informadas y pertinentes”… EN TEMA APARTE, el fenómeno de los créditos “gota a gota”, es una realidad que se asentó en Aguascalientes desde hace varios años, con la operación de prestamistas colombianos… SE PENSARÍA QUE ESTOS sujetos operan principalmente entre los negocios de colonias populares, pero esta actividad ha extendido sus tentáculos a la cotidianeidad, al grado que hoy en día es posible identificar a estos “prestamistas” cobrando sus pagos diarios en negocios instalados en la Plaza de la Patria a plena luz del día… LAMENTABLEMENTE, son los propios comerciantes, quienes acceden a recibir este tipo de apoyos, que posteriormente se convierten en una trampa que les mantiene cautivos de los cobradores que utilizan malas formas y hostigamiento para recuperar lo prestado… LO QUE APENAS comienza es el escarceo para la selección de las ternas que habrán de conformarse para la elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Desde las asociaciones de abogados son varios los que están haciendo acercamientos para ser considerados… DESEAN QUE SUS PERFILES sean revisados por los legisladores y más de uno tiene el santo de cabeza para colarse hasta una silla pagada con el presupuesto… SE RUMORA que dos de las magistraturas se definirán desde el Poder Judicial del Estado en un obligado consenso desde el Tribunal Superior de Justicia… POR OTRA PARTE,se maneja que desde lo externo tienen un lugar asegurado el actual secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, Jaime Beltrán Martínez, así como la doctora Martha Dávila Pérez y Claudia Eloísa Díaz de León González, a quienes ya les deben varias oportunidades de incrementar su currículo…