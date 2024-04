A medida que nos sumergimos en la emoción y la energía de la Feria de San Marcos, celebremos con moderación y mantengamos viva la verdadera esencia de esta festividad

A mantenerse alineados con la ley instó la gobernadora Tere Jiménez a sus colaboradores en el Gobierno del Estado, así como a centrarse en el trabajo durante el inicio de las campañas

Y COMENZAMOS… La Feria Nacional de San Marcos dio inicio la noche del viernes con una afluencia masiva de visitantes ansiosos por sumergirse en la diversión. Sin embargo, tras bambalinas, surge una preocupación constante: el consumo excesivo de bebidas embriagantes. El Municipio de Aguascalientes, en un esfuerzo por regular esta situación, otorgó un total de 293 permisos para la venta de alcohol durante el evento. Esta autorización, si bien es crucial para la economía local y la atmósfera festiva, también plantea desafíos significativos en términos de seguridad pública. Lamentablemente, el consumo irresponsable de alcohol ha sido históricamente asociado con un aumento en los accidentes viales y las riñas durante la Feria… ES IMPERATIVO RECORDAR que, mientras celebramos, debemos hacerlo con responsabilidad y respeto por la seguridad de todos. La autoridad local ha intensificado los esfuerzos para garantizar la seguridad durante la Feria, aumentando la presencia policial y promoviendo campañas de concientización sobre el consumo responsable de alcohol. A medida que nos sumergimos en la emoción y la energía de la Feria de San Marcos, celebremos con moderación y mantengamos viva la verdadera esencia de esta festividad: la unión, la alegría y la convivencia pacífica… LOS QUE SE DIERON una buena asoleada fueron los policías convocados, en una primera instancia, al arranque del operativo de seguridad de la Feria Nacional de San Marcos en la explanada de Expo plaza a espaldas de la Plaza de Toros, quienes ya se encontraban formados desde las seis de la mañana, y al término del evento cerca de las 9 de la mañana, rompieron filas para dirigirse caminando a la Plaza de Armas donde estuvieron a la espera de que iniciara el evento de entrega de vehículos oficiales del ayuntamiento de Aguascalientes a la una de tarde. Este trajín será apenas el arranque de la carga de trabajo que tendrán los uniformados durante los 21 días de festejos de la verbena abrileña. Lo lamentable, es que cerca del medio día mientras cientos de elementos aguardaban el inicio del evento, la delincuencia cometió un golpe al norte de la ciudad con el robo de 300 mil pesos a un cuentahabiente… POR CIERTO QUE desde temprana hora cientos de personas se concentraron en las oficinas del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos para poder obtener boletos gratuitos del espectáculo de hielo que año con año se realiza dentro de las actividades de la Feria Nacional de San Marcos, entremezclados entre el ir y venir de vehículos y trabajadores que trabajaron hasta el último minuto para concluir los trabajos de rehabilitación de diversos negocios en los andadores del área ferial… UNA BUENA NOTICIA es el reconocimiento que los viajeros hicieron a la Feria Nacional de San Marcos, a través de la encuesta realizada por México Desconocido, en el marco del Tianguis Turístico celebrado en Acapulco, donde se dio a conocer que la fiesta de México fue reconocida como la mejor Feria Tradicional para conectar con la cultura… A MANTENERSE ALINEADOS con la ley instó la gobernadora Tere Jiménez a sus colaboradores en el Gobierno del Estado, así como a centrarse en el trabajo durante el inicio de las campañas electorales el próximo lunes. Resaltó que aquellos interesados en participar en la política ya han dejado sus cargos para unirse a las campañas. Jiménez aseguró que su administración continuará trabajando al 100% para atraer más inversiones y fortalecer la seguridad pública, subrayando la importancia de respetar esta etapa electoral y concentrarse en la protección de la ciudadanía… A PROPÓSITO DE FUNCIONARIOS, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen), Guadalupe González Madrigal, opinó del alcalde interino de Aguascalientes, José Juan Sánchez Barba. Destacó la valentía de dicho personaje al asumir la responsabilidad en un corto período de tiempo, reconociendo que la administración entrante continúa con la labor ya establecida por el equipo anterior. «Es una encomienda valiente al asumirla. La dirección de algo que ya va encaminado y que, sabes que tienes un muy corto periodo, sin embargo, pues, entendemos que es continuidad, que son parte del mismo equipo y que él va a estar dándole, simplemente el cierre a la administración, pero, va a estar continuando con todo el trabajo que se viene haciendo con el mismo estilo y con el mismo equipo que acompañaba a Leonardo Montañez». La presidenta de Acocen resaltó la confianza en que la administración municipal no defraudará, con la certeza de que se mantendrá la continuidad en las políticas y proyectos ya establecidos… PREOCUPADO SÍ ESTÁ el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, ante la posibilidad de que el Infonavit retome el esquema de construcción de viviendas, remontándose a décadas atrás cuando esta práctica estuvo vigente. Recordó que aquel período estuvo marcado por un entorno de corrupción entre el Infonavit y las constructoras. Las casas construidas en aquel entonces eran descritas como «palomares», de dimensiones reducidas y ubicadas en zonas periféricas de las ciudades. Estas viviendas, además de ser pequeñas, adolecían de numerosos errores de construcción y, en ocasiones, carecían de servicios básicos debido a su lejanía. Además, destacó que estas viviendas resultaban impagables para los trabajadores, quienes se veían obligados a destinar hasta 30 años para saldar su deuda. Sánchez Herrera hizo hincapié en la importancia de mantener el esquema actual del Infonavit, centrado en el financiamiento, que permite a los trabajadores calificados acceder a viviendas dignas… EN UNA SESIÓN extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes resolvió una serie de solicitudes de registro y sustitución de candidaturas para el proceso electoral concurrente 2023-2024, afectando diversas regidurías y diputaciones en el estado. Entre ellas, el Consejo atendió a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, aprobando el registro de varias candidaturas del Partido Verde Ecologista de México, incluida Genny Janeth López Valenzuela para diputación plurinominal; no obstante, no se le acreditó la discapacidad permanente como ella solicitaba.