Más de un centenar de amparos se han promovido por aguascalentenses que quieren que sus hijos menores de edad sean vacunados ya contra el COVID-19.

Para más bancos del Bienestar, el Ayuntamiento también votó a favor de las renovaciones de comodatos condicionados a favor de la Secretaría del Bienestar.

CERROJAZO dará hoy el INE al proceso de Revocación de Mandato 2022 y lo hará en el marco de una sesión ordinaria del Consejo Local, la cual se llevará a cabo bajo la modalidad virtual, misma que podrá seguirse a través de la página de Facebook: https://www.facebook.com/INEAguascalientes… Y DERIVADO DE ESTE EJERCICIO es que la Secretaría General de Gobierno conoció tres incidentes el domingo 10 de abril, donde el C5 estuvo atento de la jornada desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.; los casos no fueron situaciones graves, sino que se relacionaron con el lanzamiento de una piedra a la reja de una escuela, y también con un presidente de casilla que se atemorizó al ver a tres personas en la puerta y pensó que no lo dejarían salir con los paquetes electorales. Cosas así, irrelevantes que se atendieron de modo inmediato por la secretaría de Seguridad Pública Municipal, señaló su titular, Juan Manuel Flores Femat… APROVECHÓ los micrófonos para destacar que el uso del cubrebocas en espacios abiertos ya es opcional en todo el estado y no sólo en la Feria, junto con restaurantes, bares y antros, aunque se deberá usar en lugares cerrados como cines y centros comerciales, tiendas de conveniencia, entre otras áreas. El personal de todos los establecimientos sí debe portar el cubrebocas, sin importar el giro… DE PASO, también sostuvo que en la Fiscalía General del Estado no hay denuncias contra la candidata Tere Jiménez por el proyecto del parque fotovoltaico en el municipio de la capital, por ello es importante que cada institución, incluidos los partidos y los equipos de campaña de las candidatas demuestren su responsabilidad y actúen dentro de sus facultades… Y lo mismo hará la Secretaría General de Gobierno, pues es importante que los partidos hagan convenios de pacto social para que no se desborden los posicionamientos de los equipos de campaña… EN EL CONGRESO DEL ESTADO, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción hizo un llamado a la población para participar en el proceso de designación de tres integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, tras extenderse la prórroga para recibir registros de aspirantes al cargo de carácter honorífico. Una vez publicada la nueva convocatoria en el Periódico Oficial del Estado, se contará con un plazo de 20 días hábiles para que los interesados acudan a las instalaciones del Poder Legislativo para solicitar su registro y entregar la documentación correspondiente, en horario de 09:00 a 14:00 horas. La esperanza es que ahora sí haya respuesta, pues en la primera convocatoria únicamente se recibieron 2 solicitudes para ser integrantes de dicho órgano, mismas que analizaron los integrantes de la Comisión Legislativa de Transparencia y Anticorrupción determinando que ninguno de ellos cumplía con los requisitos establecidos… no, pues así cómo… MÁS DE UN CENTENAR DE AMPAROS se han promovido por aguascalentenses que quieren que sus hijos menores de edad sean vacunados ya contra el COVID-19 comentó ayer la encargada del despacho de la Secretaría del Bienestar, Silvia Licón, sin embargo ninguno de ellos ha accedido a la vacuna pediátrica por la sencilla razón de que no existe ninguna autorizada para ser aplicada a ese sector de la población y por ende no se pueden suministrar… Y EN CAMPAÑA, la candidata de la coalición “Va Por Aguascalientes”, Tere Jiménez, se reunió con vecinas y vecinos del Distrito XVI en la colonia Guadalupe Peralta, para hacer oficial el arranque de sus actividades proselitistas al oriente de la ciudad. La abanderada del PAN-PRI-PRD habló de los programas sociales que acompañarán al gobierno de coalición con la prioridad de la seguridad, la educación y el desarrollo económico… A SU VEZ, la candidata del PT-PVEM, Martha Márquez, dijo que como gobernadora de Aguascalientes el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública tendrá un nuevo enfoque ciudadano para fortalecer su función de servicio de asesoría y defensa jurídica con más personal y recursos para acercar la justicia a las personas más vulnerables. La corrupción se combate de origen, generando las condiciones para empoderar a la ciudadanía, facilitando y promoviendo el acceso a los espacios de acompañamiento para denunciar formalmente la afectación de sus derechos, y recibir apoyo legal como víctimas de los delitos, señaló la abanderada de la Coalición Juntos Hacemos Historia por Aguascalientes. “Pasaremos de una oficina de defensores públicos que poca gente conoce y tiene poco personal para muchísimas personas que viven injusticias por el desconocimiento en la cultura jurídica, a un espacio que procure la defensa ciudadana y atienda directamente las quejas por deficiencias sobre el desempeño de las instancias gubernamentales, su personal, y de la prestación de los trámites y servicios públicos”, explicó… EN SESIÓN ORDINARIA de Cabildo, el Ayuntamiento de Aguascalientes suscribió un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y con el Instituto de Transparencia del Estado, a través del cual se coordinarán actividades de contrataciones abiertas. También se aprobaron las cuentas públicas correspondientes a enero, febrero y marzo del 2022, mismas que serán entregadas al Congreso del Estado para su análisis y aprobación. En la sesión se aprobó la donación del Centro de Atención Múltiple Especial No. VII y la escuela primaria “José Santos Valdez García”, del Jardín de Niños “Jaime Torres Bodet”, los tres planteles en el fraccionamiento Colinas del Río, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes. Se aprobó también la creación de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, que será el órgano de consulta jurídica de apoyo a la Secretaría de Finanzas, la cual tendrá a su cargo el Departamento Asistencia y Gestión Legal, así como el Departamento de Instrumentación Jurídica y Estudios Legislativos… PARA MÁS BANCOS del Bienestar, el Ayuntamiento también votó a favor de las renovaciones de comodatos condicionados a favor de la Secretaría del Bienestar por conducto de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo en el Estado, de predios propiedad municipal en los fraccionamientos Ojocaliente I, Insurgentes y Villas de Nuestra Señora de la Asunción, para la construcción, operación o mantenimiento de Bancos del Bienestar…

¡Participa con tu opinión!