YA ESTUVO… para no hacer olas, Toño Lugo, el presidente estatal del PRI fue al Instituto Estatal Electoral a calmar las aguas y ratificó que Normita Guel es candidata a la alcaldía capitalina, así que, como dijo aquel, no se hagan bolas. Aclarado lo anterior, registró a Verónica Romo Sánchez, dirigente estatal de los Psicólogos Revolucionarios de la CNOP, para la diputación plurinominal… A VER DE QUÉ HUMOR andan los diputados que ya se van y los que están de paso por aquello de ser suplentes, pues de ello dependerá la reelección o no del magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, quien concluye su gestión como integrante numerario del Supremo Tribunal de Justicia, el próximo 14 de mayo. Y es que los legisladores tendrán a su cargo evaluarlo; sí, ellos evaluarán a Ponce en aspectos como experiencia, honorabilidad, honestidad invulnerable, diligencia y excelencia profesional. Vaya chamba que les tocó y vaya valentía de Ponce de aventarse un tiro de esta naturaleza y confrontar el contentillo de diputados a los que no les dio para ir por la reelección y la inexperiencia de los que acaban de llegar y ya casi se van. ¿Pues qué nervios eh?, ya veremos con qué resultado le salen al jurista… A MÍ QUE ME ESCULQUEN habría dicho, palabras más, palabras menos, el gobernador Martín Orozco Sandoval al realizar un recorrido por la zona donde pronto comenzará la construcción del Distribuidor Vial de Pulgas Pandas, al norte de la ciudad, obra que consolidará al Segundo Anillo como una vialidad de flujo continuo, traduciendo lo anterior en menor tiempo de desplazamiento de un lado a otro. Y es que en entrevista banquetera le preguntaron sobre los accidentes viales, muchos de ellos fatales, sobre dicha arteria. Pidió no responsabilizar al gobierno, que solo ha dispuesto la infraestructura vial que la ciudad necesita. Recordó que muchos de los accidentes, están relacionados por la combinación alcohol-volante, tema que corresponde a las autoridades municipales atender. Precisó que en caso de que la Policía Vial no pueda con su responsabilidad, se lo hagan saber para implementar operativos de alcoholimetría o retenes que permitan a los conductores evitar más percances trágicos… QUE AHORA SÍ… Ricardo Serrano, coordinador de Movilidad, precisó que será en este año cuando los trabajadores del volante cuenten por fin con una app, que les permita ganar mercado utilizando para ello las nuevas tecnologías. De la misma manera, usuarios del sistema urbano podrán acceder a dicha herramienta, que logrará dar un tiempo estimado sobre la llegada de la ruta solicitada, así como recorridos y todos los detalles. Lo anterior, luego de que el funcionario entablara comunicación con su homólogo del vecino estado de Querétaro, a quien pidió asesoría para modernizar y mejorar la calidad en el servicio. Por cierto, del tema del pago electrónico, el cual estaría funcionando preliminarmente a mediados del presente mes, no dijo nada… DEJEN AL REGISTRO EN PAZ. Ante la queja recurrente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios por el cierre de la llave a los créditos hipotecarios para vivienda usada, el presidente del Colegio de Notarios Públicos, Xavier González Fisher señaló que ello tiene que ver con que la cartera crediticia de los bancos cayó terriblemente para enero de 2021, según la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. “Hay bancos que cayeron en su oferta de créditos casi en 20%, como Citibanamex. Está la queja de los agentes inmobiliarios, dicen que no hay flujo y le echan la culpa al Registro, pero yo creo que no hay oferta de las instituciones”. Afirmó que la crisis económica por la pandemia ha afectado también a los bancos por lo que incluso la cartera vencida de las tarjetas está en máximos históricos. “No hay flujo de dinero por la crisis del año pasado, de los cierres de empresas, de los que se quedaron sin trabajo, pues ya lo que tenía la gente guardado ya se acabó. Entonces la economía es como la cadena de una bicicleta que va dando vuelta y cuando se rompe un eslabón pues se pedalea en vacío”. Estableció que la gente que tenía ahorro disponible para destinar a operaciones con inmuebles o de negocios, lo está destinando para sortear los efectos de la crisis y esperar que las cosas se compongan y cuando hay elecciones en puerta, pues la gente se detiene a esperar a ver cuál es el resultado de los comicios. González Fisher afirmó que también los notarios se han visto afectados por la pandemia y más en el nicho más activo que es el crédito para vivienda “y cuando los bancos dejan de soltar dinero, lógicamente se deja de percibir una rebanada del pastel y se afloja el trabajo también, pero no ha faltado. No hay quejas de los colegas en ese sentido, van caminando las cosas más despacio, pero hasta ahí”… UN CONVENIO de colaboración suscribieron ayer Coparmex Aguascalientes y la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con el objetivo de emprender diferentes acciones conjuntas en materia de vinculación y capacitación. El presidente del sindicato patronal, Juan Manuel Ávila destacó la importancia de la vinculación entre las instituciones de educación superior y el sector productivo, puesto que hoy más que nunca es necesario profesionistas que ingresan al mercado laboral posean una formación acorde a los requerimientos de las empresas; es decir, que haya concordancia entre lo visto en las aulas y las necesidades reales del ejercicio profesional. Destacaron que este tipo de convenios han demostrado ser muy efectivos, pues incrementan el índice de colocación de egresados en vacantes laborales, ya que las prácticas y estancias profesionales representan para los empresarios la oportunidad de allegarse de personal capacitado acorde a sus necesidades; además, mencionaron que el contacto directo con el campo de trabajo ha incentivado también el emprendedurismo, por lo que no son pocas las personas graduadas que inician sus propios negocios al concluir sus carreras… EL SECRETARIO GENERAL de la Sección 1 del SNTE, Ramón García Alvizo, acompañado por el nuevo representante del Comité Ejecutivo Nacional, Mateo Casillas Ibarra, acudieron a la presentación del libro “Aguascalientes la entidad donde vivo”, el cual tiene como objetivo que los estudiantes de tercer grado accedan al cambio en el contenido para favorecer el desarrollo cognitivo en la innovación tecnológica con métodos QR y realidad aumentada. Con este libro se beneficia a los estudiantes de tercer grado de primaria de las escuelas del estado para mejoramiento de las condiciones académicas y el uso de la tecnología…