La moneda está en el aire, pues este martes el Primer Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación admitirá o desechará la demanda de amparo presentada por el abogado Salvador Farías Higareda contra la Reforma Constitucional en materia judicial.

Una toma simbólica de las instalaciones del ISSEA para exigir el cese al acoso laboral hacia los trabajadores, hicieron integrantes de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

SIETE MESES tardó el Gobierno de la ciudad en atender y resolver las fallas de la Alberca Municipal de Boulevares, y hasta ayer aseguró que está lista para reanudar actividades con servicio de calidad a los usuarios. Se invirtió más de un millón de pesos en la reparación del calentador de agua con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, lo que garantiza una temperatura estable y ahorro de combustible, además de la seguridad de unos 800 usuarios que utilizan el espacio para hacer deporte. Los interesados en tomar clases de natación en esta alberca deben presentar su solicitud de inscripción del 22 al 30 de cada mes, sujeto a disponibilidad de cupo… LA MONEDA ESTÁ EN EL AIRE, pues este martes el Primer Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación admitirá o desechará la demanda de amparo presentada por el abogado Salvador Farías Higareda contra la Reforma Constitucional en materia judicial, y en su caso, emita la suspensión provisional contra la adecuación legal que busca una nueva conformación del Tribunal Superior de Justicia y la incorporación de nuevas magistraturas. Son muchos los interesados que están al pendiente de la determinación, aunque desde la semana pasada algunos estaban conscientes que resulta preferible esperar a que les den la camisa de magistrado bien planchada, en lugar de una con arrugas y la posibilidad de que resultara de manufactura deficiente. En los trascendidos, se maneja que ya hay varias demandas de nulidad, que se han presentando en últimas horas contra la Reforma del Poder Judicial, lo que explica las razones de por qué la semana pasada el Poder Ejecutivo aguantó el envío de las ternas al Legislativo, lo que pone en evidencia que los 30 días naturales marcados en los transitorios de ley por los diputados locales para cumplir con este procedimiento no eran suficientes, y en todo caso era preferible que no se cumpliera con el plazo que ellos mismos aprobaron, y esperar que el fondo de la nueva ley sea resuelto en los tribunales, a fin de no complicar más el proceso, si la autoridad federal da la razón a quienes señalan que la reforma tiene deficiencias… LAS DIFERENCIAS asumidas por la totalidad de los representantes del Consejo de la Judicatura, respecto a la del consejero jurídico de Gobierno del Estado, en calidad de representante del Ejecutivo, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, quien votó en contra del acuerdo emitido la semana pasada para dar cumplimiento de la sentencia que favoreció a la abogada Verónica Sánchez Alvarado para que se incluyera y agotara la convocatoria de selección de magistratura emitida en el año 2020, advierten que no están de acuerdo en la interpretación de la reforma. Por lo pronto, la implementación de la reforma empieza a presentar obstáculos en el camino, y esto sólo viene a prolongar literalmente la operación incompleta del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial… AVENA ¿PARA QUÉ?, preguntan los economistas encabezados en el colegio por Dafne Gisell Viramontes Ornelas, quien ayer habló de los programas emergentes para el campo de Aguascalientes con el tema de la avena para los productores, a lo que consideró que no hubo una planeación detrás para llegar a este tipo de política pública, “sino que en las condiciones que tenemos eso fue como que la mejor opción. Sin embargo, como productor tal vez se pueda incrementar la producción y los cultivos, pero ¿dónde se ubicará ese producto? O sea, no solamente se trata de cultivar y de producir, sino de llevar esa avena a ciertos mercados que ya están bastante competidos y consolidados”, señaló. Afirmó que ya ciertas entidades federativas tienen el monopolio de la avena y muy difícilmente los productores locales van a poder introducir esos productos al mercado, por lo que consideró que tienen que plantearse opciones alternativas, “porque no creo que vaya a ser la solución para el problema de la baja producción por la sequía que vimos aquí en la entidad”… UNA TOMA SIMBÓLICA de las instalaciones del ISSEA para exigir el cese al acoso laboral hacia los trabajadores, hicieron integrantes de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Solicitaron la reubicación inmediata de los directivos que ejercen maltrato y acoso laboral hacia trabajadores que laboran en las oficinas centrales del ISSEA, según explicó Delia Félix, dirigente de dicho sindicato. Afirmó que el personal del Centro Agua Clara y de la Unidad de Medicina Especializada (UNEME) de Rincón de Romos, es víctima de violencia laboral enfocada a reubicarlos o removerlos de sus cargos… PREOCUPADA se declaró la senadora Martha Márquez Alvarado por la aparente falta de preparación del Gobierno Municipal para asumir el control del suministro de agua. La legisladora hizo hincapié en diversas evidencias que, según ella, demuestran la falta de transparencia y la supuesta simulación por parte de las autoridades locales. A tan sólo 6 semanas para que el Municipio tome el control del suministro de agua, señaló que existen preocupantes indicios de que el Municipio no está preparado para hacer frente a esta transición. Una de las principales críticas de la senadora se centró en la supuesta falta de transparencia en el proceso. Mencionó que, a pesar de las afirmaciones del alcalde sobre la inversión de 260 millones de pesos en el proyecto, no se ha proporcionado una explicación clara ni un registro completo de los gastos. También cuestionó la existencia de un comité de ciudadanos que se ha promocionado en los spots del alcalde, pero que, según ella, no parece ser una realidad. Otro punto destacado fue la falta de preparación en términos de tarifas. Afirmó que el Municipio de Aguascalientes está copiando el modelo de León, Guanajuato, pero no está aplicando las tarifas sociales que hacen que el agua sea más accesible y asequible para los ciudadanos, como exige la Constitución. También arremetió contra la falta de infraestructura y equipamiento adecuado para gestionar el suministro de agua. Según su declaración, el Municipio no ha adquirido el equipo necesario para hacer frente a esta responsabilidad…