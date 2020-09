Con el pie izquierdo arrancó, o al menos pretendió hacerlo, su precampaña, o como le quiera llamar Jaime Gallo Camacho a su aspiración a un cargo de elección popular para el 2021.

ACTUALMENTE HAY 63 NOTARÍAS, aunque para el secretario General de Gobierno son 61; de las designadas, 59 están en activo y las cuatro inactivas son las de Ángeles Aguilera, Adrian Ventura (QEPD), Fernando González de Luna y de Alejandro Bernal Ruvalcaba. Parece ser que ahora sí va en serio lo de eliminar a los dos testigos que exige la Ley del Notariado, para la elaboración de testamentos. Hace al menos cinco años, ese planteamiento lo había hecho el Colegio de Notarios al Ejecutivo, para que a su vez, turnara la iniciativa al Congreso, pero el tema quedó traspapelado, y todo indica que cobrará vida. Incluso, en aquél entonces se argumentó la indiscreción de los testigos, máxime cuando un testador quería dejar protegido a los hijos fuera del matrimonio, y cuando los testigos abrían la boca de más, tremendo escándalo se armaba, dicen. Se supone que los testigos son personas de confianza, pero ante cualquier desaguisado puede venir el conflicto y uno o los dos testigos, quieran desquitarse, “chismeando”, lo que no deben. Además es una lata distraer a dos personas de su trabajo o de cualquier actividad que realicen, porque la ley exige que estén en el mismo momento el testador y los testigos, ni siquiera se les da oportunidad de que vayan a firmar cuando puedan, tienen que acudir todos, el mismo día y a la misma hora. Pero si a la fecha persiste el requisito, quiere decir que los notarios han quitado el dedo del renglón, si año con año hubieran insistido al Ejecutivo con esa reforma, de Palacio Mayor ya hubieran enviado al Congreso, la iniciativa, para que los fedatarios no estuvieran dando lata. Es un tema que querían resolver, pero no ponían empeño en ello… REITERÓ, por cierto, el presidente del Colegio de Abogados, Guillermo Ballesteros, que no le ve ningún problema a los recientes fíats otorgados por el Ejecutivo, toda vez que el proceso se hizo conforme lo marca la Ley del Notariado del Estado de Aguascalientes y “que faculta al señor gobernador a designar libremente, mientras los candidatos cumplan los requisitos que marca la ley”. En tal sentido, recordó que en Aguascalientes, la facultad para designar notarios la tiene el propio Ejecutivo Estatal. “Es definitiva, tiene el monopolio del ejercicio en la designación de los notarios, de acuerdo con su decisión. Tiene los expedientes en la mano, reúnen los requisitos y hace las designaciones como lo considera convenientes. Estaban vacantes esas notarías y ya llenó los huecos y falta todavía, porque aún está vacante la 55 que era la de Adrián Ventura”, remató… CON EL PIE IZQUIERDO arrancó, o al menos pretendió hacerlo, su precampaña, o como le quiera llamar Jaime Gallo Camacho a su aspiración a un cargo de elección popular para el 2021. Y es que ayer se extendió a su nombre la invitación a una rueda de prensa que un par de horas después fue cancelada. La fallida convocatoria, dicen, obedeció a que el colaborador de Tere Jiménez no pidió permiso para tratar “temas interesantes para la ciudadanía” y pues tuvieron que ponerle freno desde Palacio Municipal y dejarle en claro que no se manda solo, así que ni modo, todos los reporteros se quedaron en ascuas porque si lo que iba a decir era de verdad de tan alto interés, hasta cuándo podrán saberlo… REPUNTARON. Como era de esperarse, las ventas de botellas y cerveza desde el jueves por la noche, pero esto también fue aprovechado por vinaterías, supermercados y tiendas de conveniencia que vendieron más de lo que esperaban, pues no faltan quienes no sólo buscan abastecerse para este sábado y domingo, sino también quieren reserva para los días intermedios y el próximo fin de semana, por si se llega a ofrecer. Los que andan movidos son los representantes de salones de eventos sociales, que desde ayer comenzaron a tener cancelaciones o llamadas para posponer fiestas, de ahí que buscarán fechas cercanas pues en los festejos como bodas, quince años y bautizos, regularmente no faltan las bebidas preparadas con algo de alcohol, solo para el brindis, claro… PREVALECE LA CONTAMINACIÓN; luego de que hace semanas, las asociaciones y colectivos ambientalistas en el Estado hicieron la denuncia sobre la grave contaminación que hay en el relleno sanitario de San Nicolás, hasta la fecha siguen sin recibir una respuesta por parte de las autoridades a las que se les pidió explicaciones al respecto, señaló la presidenta del Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y de Posgrado (IMEPP), Gina Mireya Ventura Ramírez. La también representante de La Carta de la Tierra en Aguascalientes detalló que redactaron 3 documentos, uno dirigido al Ayuntamiento de Aguascalientes, otro a la Proespa y uno más a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua y la única instancia que les respondió fue la Proespa, pero de manera evasiva con señalamientos que no satisfacen lo solicitado. “Nosotros preguntamos puntualmente y no nos contestan, nos dan la vuelta. En sí, ellos nos han dicho lo que han hecho, pero nosotros les preguntamos cómo lo van a verificar, preguntas más a fondo que no responden”… Dejamos pendiente ayer que SE EXTRAÑA EN EL RPPC, también a las hermanas Romero, Lula y Soledad, a Adelaida López, Carmen Villanueva, al “Chino” de cajas, Rebeca Cruz, Meche Padilla, y a don Juan Pedroza, todos ellos con amplia experiencia tras varios años de labor especializada y que optaron por la jubilación en los últimos meses, motivados por el mal trato y el exceso de trabajo bajo la dirección de Griselda González. Los servicios han mermado, además, porque Marisol Villalobos, Montse Mora y Cinthya Terrones, fueron enviadas a la SEGUOT, desdeñando su experiencia en el Registro Público. Entre otros que también tenían una antigüedad considerable pero renunciaron por maltrato y exceso de trabajo se encuentran Luis Melchor y Elvia Aldana. Otros más, llegaron con la actual titular de CMOV pero tampoco le aguantaron mucho y se fueron como Adriana Cuevas, Pascual Figueroa, Karla Hurtado, Ernesto Pérez y hasta Fernando Solano…