10 días tardó en dar la cara públicamente la rectora Sandra Pinzón Castro, como si el desfalco cometido al interior de la UAA no fuera lo suficientemente grave para la institución.

SIN EXCESOS, aseguró la gobernadora Tere Jiménez que se desarrolló su primer informe en la Plaza de Toros Monumental.

MÁS DE 500 ACTIVIDADES integran el programa general del Festival Cultural de Calaveras 2023 «Viva la Catrina«, presentado anoche en Palacio de Gobierno y que llegará a todos los municipios del estado del 28 de octubre al 5 de noviembre. Este año se espera una derrama económica de 344 millones de pesos y la visita de 340 mil personas, lo que representa un incremento del 15% con respecto al año anterior. El 90% de las actividades serán gratuitas al público y la Isla San Marcos vuelve a ser escenario central en la ciudad de las 10:00 a las 22:00 horas. Uno de los mayores atractivos es el tradicional Desfile de Calaveras, que se desarrollará el 2 de noviembre en punto de las 20:00 horas por las principales calles del Centro y para cerrar con broche de oro, el 5 de noviembre se realizará un concierto de Napoleón en la Plaza de la Patria en punto de las 19:00 horas, con entrada libre. En el lapso habrá concursos, eventos deportivos como el tradicional Maratón Aguascalientes el 29 de octubre; así como torneos de taekwondo, natación, beisbol, entre otros. En el FicoTrece se realizarán recorridos teatrales de terror; mientras que en el parque Rodolfo Landeros se ofrecerán funciones de cine al aire libre y se instalará un corredor gastronómico y artesanal. El 28 de octubre a las 20:00 horas se presentará Pablo Alborán en la Plaza de Toros Monumental; ese mismo día a las 19:00 horas se realizará un concierto del Grupo Intocable en la Arena San Marcos. El Centro Histórico será una sede importante pues se realizarán diversas actividades, como el Foro Carranza, donde se presentarán artistas nacionales e internacionales. Otros puntos de interés serán la Casa de la Cultura, el Patio de las Jacarandas, el Teatro Antonio Leal y Romero, el Teatro Morelos, el Sótano Stallworth, la Biblioteca Enrique Fernández Ledesma y el Centro Cultural Los Arquitos, donde se podrá disfrutar de música, cine, conciertos de jazz, noches de leyendas, recorridos y mucho más. Para los aficionados a la fiesta brava habrá diversas actividades en la Plaza de Toros Monumental, como el Festival Taurino de Calaveras, que se realizará el 3 de noviembre a las 19:30, en tanto que el 4 de noviembre a las 17:00 horas se celebrará la tradicional Corrida de Calaveras… 10 DÍAS TARDÓ en dar la cara públicamente la rectora Sandra Pinzón Castro, como si el desfalco cometido al interior de la UAA no fuera lo suficientemente grave para la institución y su amplísima comunidad, para accionar lo necesario desde la mañana del 3 de octubre cuando El Heraldo difundió en este espacio el contenido de la nota periodística del diario español El País que dio santo y seña de los alcances de actividades ilícitas que alcanzaban a la UAA y a la propia Fiscalía. DIEZ DÍAS bien aprovechados por sus detractores, esos Círculos Universitarios que igualmente se niegan a dar la cara y en la poca dignidad que brinda el anonimato hacen circular información detallada de todo lo oscuro que sucede en la noble institución pero que de ninguna manera van y denuncian ante la autoridad competente, lo arrojan a los medios, como si fuéramos escurridero de sus intenciones dolosas. ¿A qué le temen? ¿Por qué no dan la cara abiertamente, los escuchamos y nos retroalimentamos? No deberían temer porque en la UAA nada sucede, visto está que se pueden jugar un volado de más de 200 millones de pesos y el alivio es que sí quedó para pagar sueldos, becas y servicios. Además, con tono de “nos saquearon, no nos volverán a saquear”, como en los años 80, se asegura que se evitará un nuevo desfalco. En el video colgado en redes oficiales de la UAA reiteró lo expresado en exclusiva a El Heraldo acerca de que se actuará hasta las últimas consecuencias y que la casa de estudios es víctima, pero no operadora de un fraude. En lo novedoso del mensaje indicó que sostuvo reuniones con integrantes de los órganos colegiados de gobierno de la UAA, con el fin de delinear mecanismos y procesos que eviten que vuelvan a realizarse inversiones que pongan en riesgo el patrimonio de la institución. Y en todo caso, que este tipo de procesos tengan candados y validaciones de los órganos internos de gobierno. Pinzón Castro afirmó que hoy ni nunca se tolerará la opacidad, irresponsabilidad, y corrupción en la UAA. Esto implica un verdadero desafío considerando que si no hubo un contubernio, los controles de la UAA, al igual que Fiscalía y el ISSSSPEA, son lo que sigue de vulnerables, al cabo nada pasa… SIN EXCESOS, aseguró la gobernadora Tere Jiménez que se desarrolló su primer informe en la Plaza de Toros Monumental. Destacó que no se contrataron sillas ni se incurrió en gastos extraordinarios. Mencionó que aún no dispone de todos los detalles sobre los gastos asociados al informe, ya que se encontraban en proceso de recopilación y análisis de datos. En este sentido, subrayó la participación de jóvenes del ámbito cultural en la organización del evento, lo que también contribuyó a mantener los costos controlados. Aunque la gobernadora reconoció que podría haber habido algunos detalles adicionales en la celebración, debido a la majestuosidad de la plaza monumental, no se incluyeron elementos como toldos o adornos extraordinarios que hubieran incrementado significativamente los gastos… ELEVAN LA TEMPERATURA los ánimos al seno del sector empresarial de cara a un proceso de trámite para la elección de Paty Muñoz de León como futura presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, a realizarse este sábado. Si este aspecto fuera eje central de las diferencias entre el empresariado, sería una cosa sencilla, que incluso podría operar Paty Muñoz, pero los desencuentros tienen ya tiempo y hay varios actores involucrados, lo que pone frente a la virtual ganadora un reto de enormes dimensiones en la conducción del organismo cúpula. La política empresarial, con su grado de complejidad, enfrenta adicionalmente las intervenciones de por lo menos dos figuras cercanas a la administración estatal, que meses atrás han vendido la idea de que son el vínculo con el poder, pero en ese proceso de acercamiento han generados más daños que beneficios a la IP, fallando en el objetivo de dar estabilidad a la representación del sector productivo. Tras el fallido intento de Erika Muñoz por convertirse en artífice de la reunificación del empresariado, en el Consejo Estatal Empresarial abrieron un espacio para la crítica hacia los vecinos sacando a relucir el adeudo de 3 millones de pesos que Coparmex tiene con el Gobierno Estatal a través de un crédito otorgado por el FIADE.