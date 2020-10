Para los incrédulos, o miopes, que no quieren ver que los tiempos electorales se han adelantado, pues con o sin pandemia “la vida sigue” y las aspiraciones políticas reviven, el sindicato magisterial es gremio estratégico y ya está siendo visitado pues es de los primeros en afianzar alguna participación.

El médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz insistió en que mientras la situación en cuestión de contagios por COVID-19 no se detenga, es preferible desistir de hacer eventos que implique una conglomeración importante de personas, como el maratón y las festividades guadalupanas.

HAY MUCHAS EXPECTATIVAS en relación a la Reunión de la Alianza Federalista, que se desarrollará hoy en nuestro estado, con la participación de 10 gobernadores, si se parte de que en la sesión del mes anterior, que tuvo lugar en Chihuahua el pasado lunes siete de septiembre, 10 gobernadores decidieron salirse de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), al considerar que este organismo dejó de ser un espacio de diálogo, de construcción de alternativas y de equilibrios, en beneficio del país y su población. Asume que terminó siendo un juguete de AMLO, porque ahora, solo seguía los lineamientos del gobierno federal, “sin chistar”. La salida de este bloque, necesariamente causó zozobra, porque los diez estados representan el 31 por ciento de la población total del país, con 39 millones de habitantes, con una Inversión Extranjera Directa valuada en más de 3 mil millones de dólares, es decir, el 40 por ciento del total del país, según reportes del primer semestre del año en curso. Asimismo, las exportaciones suman en conjunto, 55 mil 600 millones de dólares, el 59 por ciento del país y representan el 40 por ciento de empleos a julio de 2020 registrados ante el IMSS, Afirman los que dicen saber, que el gobernador de SLP, Juan Manuel Carreras López, también quería salirse del organismo, pero en su calidad del presidente del mismo, no podía, bueno, sí podía, pero quiso ahorrarse problemas. Los gobernadores, considerados de “oposición”, coinciden en la necesidad de crear un nuevo espacio para el diálogo republicano verdadero, no para la simulación, por eso se aglutinaron en la AF. Los mandatarios también cuestionan los errores en la estrategia nacional de salud, virtud a que la pandemia del Covid, ha costado demasiados contagios y muertes; y que las predicciones de Hugo López Gatell, han sido constantemente fallidas. Para el control de la pandemia, no es suficiente ser especialista en la materia, se requiere sensibilidad y alto sentido de responsabilidad, entre otras cualidades que no le ven al subsecretario de Salud, que es el que lleva la batuta contra el COVID-19… LOMAS DEL PICACHO es el fraccionamiento más antiguo que no ha logrado cubrir los requisitos para su municipalización, de acuerdo a información oficial. Actualmente hay 890 desarrollos urbanos autorizados de carácter habitacional, comercial, especial, mixtos y en este momento 90 están en proceso de municipalización, de ellos destaca Lomas del Picacho con 22 años de no lograr cubrir con todos los requisitos. Las causas, solamente ellos y la autoridad las conocen pero que se tarden más de dos décadas en un trámite deja mal paradas a ambas partes… UN AUMENTO DEL 45% registró en 2019 el Buen Fin en ventas totales en línea; para este año los comercios tienen altas expectativas: 4 de cada 10 comercios esperan que su canal de venta online crezca más del 50%, destacando que, los afiliados de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) prevén que las ventas por internet representen cerca del 30% de las ventas totales durante el Buen Fin 2020… PARA LOS INCRÉDULOS, o miopes, que no quieren ver que los tiempos electorales se han adelantado, pues con o sin pandemia “la vida sigue” y las aspiraciones políticas reviven, el sindicato magisterial es gremio estratégico y ya está siendo visitado pues es de los primeros en afianzar alguna participación. Y si bien durante décadas fue muy relacionado con el PRI, en la nueva historia se le ha asociado más con el Partido Nueva Alianza. Y dicen quienes están cerca de Ramón García Alvizo que aunque fue su intención inicial antes de ganar las elecciones por la dirigencia sindical, no logró destetarse del ex líder y ex diputado panalista, Heriberto Gallegos. Por lo pronto, se ha dicho que la línea que se dará desde el SNTE será a favor del grupo político al que representa la ocupante del Palacio Menor, claro, habrá que esperar la reacción de los maestros, pues si bien, se trata de un gremio plural, a la hora del convencimiento pareciera que se inclinan a la postura de su líder. Y el asunto es ver hacia donde se inclinarán, toda vez que el maestro Raúl Silva Perezchica también tiene sus aliados en el mismo gremio, y en fechas recientes se manifestó listo para ser parte de alguna de las planillas de las elecciones venideras… MALA IDEA. De acuerdo al ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes y médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz en la recta final del año hay intención de llevar a cabo actividades masivas como un maratón con más de 2 mil personas, lo cual dijo que no es una buena idea, pero además en diciembre se vienen las festividades de la Virgen de Guadalupe donde se acumula muchísima gente en torno al templo, por lo cual, insistió que mientras la situación en cuestión de contagios por COVID-19 no se detengan, es preferible desistir de hacer eventos que implique una conglomeración importante de personas… REFUGIO. En lo que respecta a la atención que brinda la Fundación Mujer Contemporánea en su Centro de Atención Externa a mujeres que sufren de maltrato o algún tipo de violencia, su directora, Roxana D’Escobar comentó que al mes de octubre se mantienen en un horario de atención de 6 horas y no de 8, como era habitual, ello con la finalidad de cuidar también al personal que labora para evitar algún posible contagio… CONTRA LAS APLICACIONES fue a la ciudad a manifestarse Oscar Romo Delgado, presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado de Aguascalientes. Lo hará en Ciudad de México junto con taxistas de todo el país en la manifestación-paro, cuya concentración será en el Ángel de Independencia, todo esto convocado por el Movimiento Nacional Taxista… FROTÁNDOSE LAS MANOS están algunos dueños de establecimientos que metieron sus proyectos para ver si logran un apoyo por parte del Gobierno del Estado a través de la Sedec, toda vez que les informaron que ya están por salir los resultados, comentó el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Sergio Javier Piña de la Torre…