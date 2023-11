Algo se hizo mal, al menos en el caso de los tricolores, pues en la actualidad el PRI enfrenta un litigio por el esquema de fideicomiso mediante el cual se hizo de sus oficinas ubicadas en López Mateos…

SEGÚN LOS NUMERITOS que arrojó el levantamiento de opinión entre un millar de personas en el estado de Aguascalientes por parte de la empresa encuestadora Rubrum, sobre si hoy fuera el día de la elección para elegir senador, el 52.5% lo haría por la alianza PAN-PRI-PRD; el 35.5% por Morena, PT y PVEM, 2.1% por MC, 8.6% aún no decide…EN CUANTO a los nombres, por el PAN se mencionan a algunos personajes en este orden: a la cabeza, Antonio Martín del Campo seguido por el alcalde Leonardo Montañez. En tercero, se menciona aToño Arámbula;en el cuartoJavier Luévano y al final de la colaMónica Becerra… Por el PRI, los encuestados mencionaron primero a Margarita Gallegos, luego aHumberto Ambriz Delgadillo y finalmente a Vero Romo… POR MORENA,los sujetos de este estudio mencionaron a Nora Ruvalcaba, luego a Arturo Dávila y finalmente a Daniel Gutiérrez…ES BIEN SABIDO que el Movimiento de Regeneración Nacional en Aguascalientes apenas empieza a medir su posicionamiento entre la ciudadanía, que en su gran mayoría tiene arraigados conceptos tradicionales, que no siempre entonan con las principales banderas de la Cuarta Transformación… MÁS ALLÁ DEL TRABAJO POLÍTICO,este organismo político ha sentado sus bases en su cuartel operativo ubicado en el sur de la capital, sobre la avenida Héroe de Nacozari, logrando lo que muchos partidos consolidados como el PRI y el PAN no hicieron sino hasta después de muchos años… ERAN OTROS los tiempos y quizá así sucedía porque en su momento sus dirigentes no tenían recursos o la visión para adquirir inmuebles propios… ALGO SE HIZO MAL, al menos en el caso de los tricolores, pues en la actualidad el PRI enfrenta un litigio por el esquema de fideicomiso mediante el cual se hizo de sus oficinas ubicadas en López Mateos. En tanto, los azules rentaron instalaciones durante muchos años, incluso con el patrocinio de propietarios afines a la organización… PUES BIEN, en el aquí y ahora, el caso del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA es muy diferente, pues en una estrategia nacional de financiamiento mediante un fideicomiso, se adquirieron inmuebles, incluyendo las oficinas en Aguascalientes, logrando el sueño anhelado de muchos como es la posibilidad de dejar de vivir en casa rentada o incluso prestada… LO MALO, ES QUE LOS BIENESgeneran envidias, y no es la primera vez que las huestes morenistas se disputan hasta la bandera guinda del movimiento, y no queremos saber cómo se van a poner cuando alguien quiera reclamar la finca, basado en méritos, antigüedad, o legitimidad… EN TEMA DISTINTO, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, señaló que el número de policías en el estado es una cifra que se maneja con cautela por motivos de estrategias de seguridad, aunque el déficit de elementos en las corporaciones policiacas es una realidad que se viene manifestando desde hace ya muchos años… TAMPOCO ES QUE LA CIFRAsea secreto de estado, pues los números se tienen en los censos de seguridad del INEGI y en los propios informes de planeación y desarrollo estatal de la administración estatal…EL LÍDER DEL SINDICATO de Transportistas de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Hugo Acosta García, comentó que actualmente va viento en popa la Escuela de Operadores para formar a más personal que pueda ser chofer del transporte público urbano… NOS COMENTÓ que actualmente cuentan con 50 personas en proceso de capacitación, tanto hombres como mujeres, lo cual demuestra que el interés por unirse a la profesión sigue siendo fuerte… SOBRE LA PRESENCIA de mujeres al volante en los camiones urbanos, informó que actualmente hay 38 mujeres trabajando como conductoras, y el sindicato continúa ofreciendo capacitación a más mujeres con ganas de unirse al gremio…