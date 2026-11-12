A la Mañanera presidencial llegó la entrega de viviendas en San Francisco de los Romo, pero llamó la atención la ausencia de los representantes locales del Infonavit y Bienestar.

GENEROSO, el Municipio de Aguascalientes prepara la donación de cinco predios que suman cerca de 60 mil metros cuadrados en el oriente de la ciudad para sumarse al programa federal de Vivienda para el Bienestar, una propuesta impulsada por el alcalde Leo Montañez que ya camina en el Cabildo y en el Comité de Bienes Inmuebles para ser votada este mismo mes; la tirada apunta a aprovechar polígonos urbanizados con servicios para que el Infonavit construya entre 120 y 160 viviendas por hectárea, orientadas a familias jóvenes, aderezado con la promesa municipal de aligerar trámites y licencias para abatir costos administrativos, aunque con la condición expresa de que los desarrolladores entreguen parques y áreas verdes acondicionadas antes de soltar las llaves a los nuevos habitantes… NI PRESIONES DE EXGOBERNADORES ni intereses políticos están detrás de la ampliación vial proyectada junto a una tienda de conveniencia en construcción, aseguró el alcalde Leo Montañez. El edil rechazó que el Ayuntamiento actúe por instrucciones de terceros y sostuvo que la obra responde a necesidades de movilidad. Sin embargo, reconoció que todavía no existen acuerdos definitivos con los propietarios de los terrenos. Además, deberán obtenerse permisos de la Comisión Nacional del Agua por la cercanía del arroyo La Hierbabuena. Por ahora, la ampliación no tiene garantizada su ejecución… A LA MAÑANERA presidencial llegó la entrega de viviendas en San Francisco de los Romo, pero llamó la atención la ausencia de los representantes locales del Infonavit y Bienestar. Durante un enlace con Claudia Sheinbaum, la gobernadora Tere Jiménez reportó un avance del 87% en la meta de más de 20 mil casas para Aguascalientes. Sin embargo, el Infonavit informó que solo hay 8 mil viviendas contratadas y otras 9 mil previstas antes de finalizar el año. En el fraccionamiento El Barranco se entregaron 72 casas, mientras que los funcionarios federales en la entidad no acudieron al acto… EN ALTARIA, Y NO DE SHOPPING, sino en plena controversia por el aumento al Impuesto Sobre Nóminas, la gobernadora Tere Jiménez sostuvo una prolongada conversación con dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Canaco, al concluir el arranque del operativo de seguridad por el Buen Fin. El encuentro ocurrió mientras los organismos empresariales mantienen en su agenda el incremento fiscal propuesto para 2027, aunque no se informó qué temas abordaron. Esta vez no hubo helicóptero en la ceremonia, pero la aeronave y los drones estarán disponibles para la vigilancia comercial… UN SURTIDO RICO, como las galletas, llevó al Senado el panista Toño Martín del Campo, con nueve iniciativas para todos los gustos: desde estacionamientos gratuitos en hospitales hasta etiquetas en braille para medicamentos y restricciones a la reventa de asientos de avión. En el paquete también metió impuestos al tabaco para financiar servicios de salud, más ejercicio en las escuelas, deducciones médicas para mujeres, transporte eléctrico y capacitación para operadores de carga. De todo como en botica, aunque por ahora las propuestas siguen siendo eso: propuestas… Elija usted… DE LA ISLA a la boleta electoral y, al paso que vamos, solo falta que los candidatos de 2027 salgan de La Casa de los Famosos. Los partidos andan de casting: Movimiento Ciudadano voltea a los realities y Morena tantea al cantante Marco Flores, exvocalista de Banda Jerez, para la alcaldía de Jesús María. El músico ya fue candidato a gobernador de Zacatecas y diputado federal. Para la capital suena el exfutbolista Braulio Luna, quien jugó en América y Necaxa. Entre artistas y deportistas, parece que los partidos buscan más reconocimiento de nombre que propuestas…