ESTAS SON LAS MAÑANITAS que cantaba el Rey David… El día de ayer el Obispo de Aguascalientes, Mons. Juan Espinoza Jiménez, llegó a los 59 años de vida, por lo cual le deseamos muchos años más de vida y al frente de nuestra diócesis. ¡Felicidades!… DE RESULTAR ELECTA, la candidata a la Presidencia de México por la alianza «Fuerza y Corazón por México», Xóchitl Gálvez, aseguró que no pactará con delincuentes y aplicará la ley de manera rigurosa para devolver la paz y la tranquilidad a la ciudadanía. También se comprometió a investigar y sancionar cualquier vínculo entre el crimen organizado, militares y políticos. En cuanto a sus propuestas legislativas, la candidata señaló la importancia de priorizar el crecimiento económico y la inversión en energías renovables para enfrentar los desafíos actuales. También mencionó la necesidad de declarar la crisis climática y destinar recursos para enfrentar la sequía en los municipios del país. Finalmente, reiteró su compromiso con la ciudadanía y su confianza en obtener el triunfo en las elecciones del 2 de junio, destacando el apoyo y la participación de la gente en su campaña… POR SU PARTE, el coordinador de la campaña presidencial del Frente PAN-PRI y PRD, Santiago Creel Miranda, compartió sus impresiones sobre el estado actual de la campaña a nivel nacional junto a Xóchitl Gálvez, destacando el inminente cierre de la contienda electoral y la importancia del próximo debate nacional. «Estamos cerrando a todo vapor. Muy contentos y animados porque ya estamos en empate técnico», expresó Creel. Enfatizó en la relevancia del próximo debate, programado para el próximo domingo, señalándolo como el tema más importante del país debido a su enfoque en la seguridad. Creel mostró confianza en el desempeño de Gálvez en el debate, pronosticando un «gran triunfo» para este tercer encuentro… LOS RUMORES GENERADOS semanas atrás finalmente se cumplieron, pues la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) regresó al Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. En una sesión reciente, los socios votaron unánimemente a favor de esta reincorporación. La decisión se produce después de un periodo de tensiones internas y distanciamiento de los trabajos del Consejo Estatal Empresarial, liderado por Arentsen Dávila Ramírez, presidente estatal de la CMIC. Antonio Robledo Sánchez, líder moral de la CMIC y mentor de Dávila, también ha indicado su intención de dejar su cargo en el Consejo Estatal para asumir roles a nivel nacional dentro de la CMIC. Este cambio es parte de un contexto más amplio en el que el Consejo Estatal Empresarial enfrenta incertidumbres sobre su liderazgo futuro, mientras la CMIC formaliza su reafiliación al Consejo Coordinador. Por cierto que precisamente fueron los socios del Consejo Coordinador Empresarial, los que tuvieron la oportunidad de reunirse por la mañana con la candidata de la Coalición, Fuerza y Corazón Xóchitl Gálvez en Aguascalientes, previo a su evento multitudinario en la Plaza de Armas… POR EL MOMENTO, el candidato a alcalde de la ciudad capital por la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, afirmó que no tiene contemplado solicitar protección. «Como dijo el presidente, el pueblo me cuida. No lo veo necesario», enfatizó. Haciendo eco de la confianza expresada por el presidente de la República, reiteró que no ha sentido la necesidad de solicitar ningún tipo de protección, destacando que las visitas a diversas localidades, tanto en áreas urbanas como rurales, no han estado marcadas por incidentes que ameriten medidas especiales de seguridad. Al ser consultado sobre la percepción de la gente hacia su candidatura, Montañez Castro reconoció que, si bien en general la recepción ha sido positiva, también ha recibido críticas y reclamos. «Hay de todo», admitió, destacando la necesidad de ser objetivos al evaluar su desempeño…