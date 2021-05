Útil pero insuficiente ha resultado la apertura en días pasados del libramiento carretero poniente, por lo que sólo queda esperar a que la obra sea concluida de manera oportuna tal y como está programado, señaló el presidente de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz.

TRASCENDIÓ que además de los apagones registrados ayer, al parecer por fallas en una subestación, en colonias del oriente y norte de la ciudad, hoy los vecinos del sector norte sufrirán otro corte, ahora programado de 8 de la mañana a 4 de la tarde, derivado de las obras del Distribuidor Vial Pulgas Pandas… A PROPÓSITO de distribuidores viales y los señalamientos que hace unos días hicieron los urbanistas colegiados, respecto de la accesibilidad universal que falló en el de Las Américas, el alcalde de la bicicleta en Aguascalientes, Josafat Joss, lo puso en duda y señaló por qué. Refirió que mientras las banquetas sufrieron una notable reducción, las velocidades máximas para los automotores aumentaron más de un 10% sobre el puente y un 5% en el bajo puente, aproximadamente. El proyecto no cuenta con ciclovía y por las dimensiones de los carriles, aumentó el riesgo para los ciclistas a la hora de circular, además de que la glorieta es riesgosa para peatones y también para ciclistas, por lo que, en conclusión no, el distribuidor vial Las Américas no tiene accesibilidad universal porque fue diseñado para automóviles y no para los demás usuarios de la vía pública. Como remate refirió que las laterales que entran del bajo puente para autos están más diseñadas y proyectadas, así como el robo de banquetas y vehículos estacionados en batería y aseguró que no, no es ocurrencia, sino que las observaciones fueron vertidas en la auditoría vial que se realizó en la moderna infraestructura… ÚTIL PERO INSUFICIENTE ha resultado la apertura en días pasados del libramiento carretero poniente, por lo que sólo queda esperar a que la obra sea concluida de manera oportuna tal y como está programado. El presidente de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz, detalló que ligeramente el flujo vehicular pesado ha disminuido, luego de que sobre tercer anillo a la altura de Jesús María, se sigue observando el paso constante de unidades de alto tonelaje, lo mismo en la parte oriente de la misma vialidad, por lo que esperan ansiosos a que en diciembre próximo, que sea concluido el tramo 70 poniente y la 45 norte, lo que ahora sí beneficiaría a los trabajadores del volante de una mejor manera… EL TRIBUNAL ELECTORAL del Estado sigue conociendo los casos sencillos, aunque engorrosos, de acusaciones infantiles de unos partidos a otros, de unos candidatos a otros y demás, pero que tienen más de fondo el berrinche porque unos abusaron de su poder económico o político para anticiparse a hacer campañas o promocionarse con intenciones de ser candidatos o ya casi con el pie en el escalón para serlo. Sin embargo, a pesar de que eso se ha logrado comprobar, hasta ahora no ha habido una sanción que amerite la vergüenza real de los infractores de la Ley Electoral o más que eso, algo que imponga una multa económica considerable y menos aún, pensar en algún castigo más severo. Los magistrados electorales han emitido en los últimos meses dos sanciones, una hace tiempo, aún siendo diputado -sin licencia-, Enrique García López, acusado de hacer uso de recursos públicos para promocionar su imagen con fines políticos, aunque al justificar que era para dar a conocer su informe legislativo, se salvó de la sanción y sólo obtuvo como castigo una amonestación pública, que por cierto, nadie sabe cuándo la emitió, y sin embargo, ahora es candidato a diputado en busca de la reelección. Ayer de nueva cuenta emitió una sanción por acreditar actos anticipados de campaña cometidos por el candidato a diputado local por el XI Distrito, al cual sólo se le castigó con amonestación pública, por haber colocado una lona tres días antes del inicio de la campaña política… SE HA ENTRETENIDO, también, con un asunto en contra de militantes de MORENA, acusados por otros morenistas que se quejaron de la resolución de la Comisión Nacional de Justicia, al colocar candidatos que no son del gusto del grueso de la militancia de dicho partido, lo cual fue impugnado por los ciudadanos Priscila Zacarías Franco, Natanael Montoya Reyes, Yullotli Yulic Cardona Luiz, Gorky Ulianov Bañuelos Rayas, Miguel Romero Rodríguez y Manuel de Jesús Bañuelos Hernández; a todos ellos, el TEEA les dijo que su demanda era improcedente por haber solicitado el juicio de manera extemporánea… QUE EL MERCADO DA PARA MÁS aseguran en el gremio taxista local, refiriendo que la demanda de servicio alcanza para liberar 600 concesiones adicionales a las 114 que el gobierno acaba de emitir a choferes con experiencia, por lo que no estará de más que el tema sea analizado por la autoridad como una forma de seguir generando empleo, sin saturar el sector. La asociación SUOTA, por cierto, señaló que estará atenta de ese paquete recién expedido y que pronto habrán de entrar en servicio, ya que el objetivo es que los ahora concesionarios pongan cuidado en los choferes que estarán contratando… PESE A LAS CIFRAS CRECIENTES de fallecidos por COVID-19, que ya ronda en cerca de los 3 mil casos, todavía existen personas renuentes a asistir a los nosocomios habilitados para la atención de la pandemia, aún presentando cuadros de sintomatología, lamentó Ángel Piza Jiménez titular del ISSEA. En muchos de los casos, la falta de voluntad de recibir atención médica especializada y evitar mayores riesgos a la salud, se presenta principalmente por el miedo de que los familiares ya no vuelvan a ver a su pariente. Cabe mencionar, que en próximos días, las pruebas para la realización de la vacuna para niños contra el COVID-19, por parte de la farmacéutica Johnson&Johnson, en la cual el Hospital Hidalgo formará parte, podría iniciarse, luego de que en Estados Unidos, ya comenzaron los primeros trabajos… SIN PRETEXTO. Respecto de los maestros no vacunados en la primera etapa, que suman alrededor de 6 mil trabajadores de la educación, la delegación estatal de la Secretaria de Bienestar tiene como fechas tentativas el 16 o 17 de mayo para reponer la jornada y llamó a que, en su caso, acudan y no pongan el pretexto del puente por el Día del Maestro, pues es más importante la salud y Aguascalientes se encuentra en Semáforo Amarillo, no en periodo vacacional…