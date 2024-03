Se recibió bien, en Ciudad Universitaria, al menos para algunos grupos de catedráticos, administrativos y alumnos, la designación de José Manuel López Libreros como nuevo Secretario General de la UAA.

DÍA DE RELEVOS en cámaras empresariales será este martes. En el Grupo de Industriales Panificadores se concretará la toma de protesta a Oscar Gómez Salado, como nuevo dirigente de este organismo en sustitución de Jaime Álvarez Esparza, quien encabeza la panificadora El Horno, mientras que el nuevo dirigente proviene de la tradicional panificadora Velia. En el caso del sector comercio, la asamblea de la Canaco Aguascalientes está programada para esta tarde en la que no se tiene una competencia como tal, dado que sólo se registró la famosa planilla de unidad, y se espera que no haya sorpresas, con la permanencia de Miguel Ángel Breceda Solís como dirigente del organismo un año más… SE RECIBIÓ BIEN, por cierto, en Ciudad Universitaria, al menos para algunos grupos de catedráticos, administrativos y alumnos, la designación de José Manuel López Libreros como nuevo Secretario General de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue el Día Internacional de la Mujer, el marco elegido por la rectora Sandra Pinzón Castro para dar las gracias por su participación a Juan José Shaadi Rodríguez. Dicen, los que dicen que saben, que el movimiento implicaría que la rectora está independizándose y se libera de algunos elementos que formaban parte del equipo del ex rector Javier Avelar, con lo que empezaría a dar un golpe de timón en la conducción de la institución, luego de que el primer año de su administración no fue miel sobre hojuelas… CONSECUENCIAS DEVASTADORAS puede tener en las familias más vulnerables la huelga del Monte de Piedad, señaló el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Comentó que en la víspera de la Semana Santa, un periodo en que muchas familias acuden tradicionalmente a esta institución para obtener recursos antes de iniciar sus vacaciones esta pausa privará a miles de esta opción. “La Semana Santa no solo representa un momento de esparcimiento para muchas familias, sino también una oportunidad para obtener financiamiento a través del Monte de Piedad al regresar de vacaciones”. Señaló que este financiamiento, caracterizado por tasas más accesibles en comparación con otras casas de empeño, brindaba un respiro económico a quienes lo necesitaban. Sin embargo, la continuidad de la huelga amenaza con prolongar esta situación, afectando a un sector de la población que ya enfrenta dificultades económicas. Indicó que el impacto de esta huelga no se limita únicamente a quienes buscan financiamiento, sino también a aquellos que tienen prendas empeñadas. La imposibilidad de recuperar dichas prendas hasta que se reanude la actividad del Monte de Piedad significa que seguirán acumulándose intereses, aumentando la carga financiera sobre las familias afectadas… EL ESTRÉS FINANCIERO es uno de los mayores desafíos que enfrenta la población de la entidad. Este fenómeno, alimentado por diversas causas como la inestabilidad económica, el endeudamiento excesivo y la falta de planificación financiera, no solo afecta la salud emocional y mental de las personas, sino que también tiene un impacto significativo en su bienestar general y en la sociedad en su conjunto. Puede manifestarse de diversas maneras, desde la ansiedad constante hasta problemas de salud física, insomnio, deterioro en las relaciones personales e incluso depresión. Esta carga emocional puede ser abrumadora y dificultar el desempeño laboral y el cumplimiento de responsabilidades diarias. Uno de los aspectos más preocupantes del estrés financiero es su capacidad para perpetuar un ciclo de pobreza y desigualdad. Las personas atrapadas en esta espiral pueden encontrarse incapaces de invertir en su educación, mejorar sus habilidades laborales o acceder a oportunidades que les permitan salir adelante económicamente. Esto no solo afecta a nivel individual, sino que también tiene implicaciones para el desarrollo económico y social de una comunidad. Es fundamental promover la educación financiera desde una edad temprana, fomentar el ahorro y la planificación a largo plazo, así como proporcionar redes de apoyo y recursos para aquellos que enfrentan dificultades económicas… SOBRE LOS FLUCTUANTES PRECIOS del gas que impactan a los consumidores en la región, el empresario gasero, Pedro Gutiérrez Romo, señaló la arbitrariedad en los ajustes semanales, subrayando las considerables disparidades entre distintas regiones del país e ilustró la complejidad del panorama al mencionar las variaciones incluso dentro del mismo estado. «En la ciudad de Aguascalientes hay un precio y en Calvillo otro», explicó, señalando las dificultades logísticas y regulatorias que enfrenta su empresa para ajustarse a estas diferencias geográficas. Refirió como ejemplo que para esta semana está a 19.77 en Aguascalientes, 20.30 en Calvillo, 20.54 en Cosío«. Sin embargo, reconoció la tendencia al alza en los costos, indicando que, aunque existen fluctuaciones semanales, el promedio no muestra una disminución significativa. Aunque dijo que se esperaría una reducción con la llegada del calor, Gutiérrez Romo apuntó que la demanda sigue siendo alta durante gran parte del año… PELEA SUS INSTALACIONES… el presidente de la Asociación de Ciegos Progresistas de Aguascalientes, Juan Carlos López Hernández, denunció la presunta ilegalidad en la ocupación de las instalaciones de CIPRAC por parte de un grupo de Alcohólicos Anónimos, lo cual fue perpetrado sin su consentimiento ni conocimiento, lo que ha suscitado una serie de denuncias y medidas legales por parte de dicha asociación. El activista relató que, tras llevar documentos que acreditaban la propiedad de la asociación a la Fiscalía General del Estado, descubrió que las instalaciones habían sido tomadas por un grupo de Alcohólicos Anónimos. Según su testimonio, estos individuos no solo ocuparon el lugar, sino que también efectuaron cambios estructurales en las instalaciones, al quitar puertas, colocar malla ciclónica y alterar las divisiones del terreno, lo que ha dejado a CIPRAC sin un espacio físico para desarrollar sus actividades…