UNAS CUANTAS HORAS estuvo ayer en Aguascalientes el presidente colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos del SNTE, Agustín Avilés Noguera, para renovar la presidencia estatal ahora con Ricardo Robledo Cuéllar; es una federación de sindicatos que hace 17 años decidió no pertenecer a la FSTSE. Avilés aseguró que la Fedessp es la federación de burócratas más grande del país y, aunque en Aguascalientes no se oía de ella, ahora se renuevan esfuerzos para mantener viva y activa esta central de lucha de los trabajadores… SE FUE Pamela Cueva Mendoza de la Procuraduría del Contribuyente al decidir querer incursionar en otros campos de su profesión como abogada fiscalista. Su silla la ocupa ahora Hugo Fidel de Lira Reyes como nuevo delegado. Es un servidor público fundador de esta delegación en 2013; luego de un año, se había convertido en subdelegado y, a partir del 1 de marzo de 2021, es el titular; es decir, con él se aplica la existencia del servicio profesional de carrera en la institución… COMO BALDE DE AGUA FRÍA cayó a priistas ayer la destitución del presidente del Comité Directivo Estatal, Herminio Ventura Dávila, llegando en su lugar, Antonio Lugo Morales, que, si bien es un completo desconocido para los locales, no lo es para el grupo lozanista, pues es gente cercana, dicen los que saben, a Manlio Fabio Beltrones; y que, al menos de esta forma, se divide “el poder” en el tricolor, pues ya no sólo estará metida la mano de Augusto Gómez, desde el CEN, sino que habrá oportunidad de participación a gente de todas las confianzas de la familia de la candidata a presidenta municipal, Blanca Rivera Rio; por eso es que el cambio, por algunos, ha sido visto como lógico y necesario. No está de más reconocer que el maestro Herminio Ventura no estaba tan cómodo como presidente del CDE, sobre todo a raíz del fallecimiento de Adrián Ventura, su hijo, que era uno de los prospectos naturales para ser el abanderado a la Presidencia Municipal, para lo cual, inclusive, se estaban haciendo “amarres” anticipados y no sólo en el PRI, sino también en Movimiento Ciudadano, por si no quedaba en el tricolor, dejar el espacio abierto en el MC, según lo mencionó en alguna entrevista el propio candidato del partido naranja, Gabriel Arellano. Y no es para menos, que, desde el deceso del buen Adrián, el ánimo del profe Ventura se vino abajo y, en los hechos, es que había lo mínimo por defender la causa del PRI; si bien, se debe mencionar que Herminio Ventura era presidente interino y supuestamente estaría en el cargo sólo por tres meses, pues aguantó en él aproximadamente un año, sintiendo los embates que no se resuelven, sobre todo los de tipo económico, pues los laudos laborales siguen, los recursos económicos no fluyen, y si no que lo digan los empleados del Comité Estatal, que hay quincenas en las que no perciben su sueldo completo y, para colmo de males, las cuotas que fueron pagadas por los aspirantes a candidatos, en esos días del registro de precandidatos, no quedaron para las necesidades del partido en la entidad, sino que fueron a una cuenta concentradora, de ahí que nadie sabe quién aprovechará ese recurso, aunque, lo que es claro, es que los de Aguascalientes no…

AYER, antes de iniciar la sesión plenaria del Congreso, rindieron la protesta de ley, en calidad de legisladores suplentes, Saúl García Alonso, Julio César Velasco López, Alejandro González Dávila, Liliana Noruega Suárez, Ma. Guadalupe Guerrero Delgado, María Guadalupe Casas Llamas, Verónica de Luna Prieto, Rosa Ycela Arias Villegas, Abdel Alejandro Luévano Núñez y Luis Ricardo Leos Alcalá. No acudieron Paola Jeanette Calvillo, porque Karina Banda Iglesias decidió regresar a su curul y la suplente no quiso ser diputada titular por un día; por razones desconocidas, no se presentó la suplente de Juan Manuel González Mota, Martha Imelda Gutiérrez Delgado, que, posteriormente, tendrá que cumplir con el protocolo de ley. Asimismo, el Pleno aprobó reformar el Código Electoral para armonizar los términos de la suspensión temporal de actividades y de la prohibición para realizar actos como medidas de seguridad aplicables a las personas jurídicas colectivas, de conformidad a lo establecido en el Código Penal Federal. Con 14 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones, se avaló el Punto de Acuerdo que presentó el legislador Cuitláhuac Cardona Campos, con el que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores amplíe la vigencia de apoyos por COVID-19. Sobre este tema, la legisladora Elsa Landín Olivares señaló que la pandemia ha dejado a “cientos de miles de mexicanas y mexicanos sin empleo, además de enfrentar pérdidas humanas”, aunque precisó que el Poder Legislativo no puede incidir en las decisiones de empresas privadas que otorgan créditos, pero sí tenemos la facultad para exhortar al Gobierno Federal a que implemente un programa de postergación de pago de impuestos a 6 meses, en beneficio de micro y pequeños empresarios. Se dio luz verde a la propuesta de la diputada Guadalupe de Lira Beltrán, con el que se le solicita al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, para que se legisle en materia de justicia para adolescentes, principalmente con la aplicación de medidas punitivas y preventivas en el delito de feminicidio y, con ello, se impulsen programas sociales que incluyan políticas públicas orientadas al fortalecimiento de valores sociales, de convivencia y respeto, enfocados a la niñez… LA EXPRIISTA Ivonne Ortega Pacheco estará hoy en Aguascalientes. Ella es coordinadora nacional de Empoderamiento de Movimiento Ciudadano y viene a inaugurar las instalaciones de la sede partidista en la calle Vázquez del Mercado. Además, dará el espaldarazo a la candidatura de Gabriel Arellano Espinosa a la Presidencia Municipal de Aguascalientes; adicionalmente, está previsto que sostendrá reuniones con integrantes y militantes afines al proyecto de Movimiento Ciudadano…