EXPLORA EN REINO UNIDO los procesos y las iniciativas de vanguardia para el ensamble de vehículos eléctricos de las plantas Nissan en Newcastle y Sunderland, el titular de Sedecyt, Esaú Garza De Vega. Llevó la representación de la gobernadora Tere Jiménez y bueno, ni modo, hay que hacerla quedar bien, así que entierras inglesas destacó el compromiso de Aguascalientes con un futuro industrial eficiente y ambientalmente responsable, impulsando a empresas y jóvenes a integrarse en una industria moderna y sustentable. El enfoque de la visita se centró en capital humano y manufactura, buscando implementar mejores prácticas y metodologías para elevar la competitividad y calidad del talento local. Pero no fue solo, le acompañaron Francisco Rangel Cáceres, del IEA; Joan Busquets, de Nissan Mexicana y Diego Ramírez Vincent, abogado y asesor de relaciones gubernamentales de Nissan Mexicana… SUPERADA LA RESACA del papelón que hicieron a nivel nacional, los directivos de Morena Aguascalientes, encabezados por Gilberto Gutiérrez Lara saldrán hoy a conferencia de prensa para presentar a los representantes populares electos, donde se considera a los candidatos de las alcaldías de Rincón de Romos y El Llano, así como a quienes sin haber obtenido la mayoría de los votos, ante el apabullante triunfo del PAN, también lograron acceder a posiciones por la vía plurinominal, presentación que permitirá saber quiénes son, porque en campaña nunca se les vio… DE ADORNO… tal parece que para eso quieren el Observatorio Ciudadano de Gestión del Agua, pues a decir de su titular, Elvia Alicia Jaime García, la representación ciudadana no tiene margen de participación en la agenda del agua. En conferencia de prensa para presentar la Encuesta sobre el Acceso al Agua en la capital, expresó preocupación por esta situación y dijo que pese a los esfuerzos por involucrarse en la toma de decisiones, se ven limitados y su voz no es tomada en cuenta. «Nos llaman para hablar sobre decisiones que ya han sido tomadas, pero no tenemos un poder real para influir en ellas», declaró. Destacó que, a pesar de haber participado en varias reuniones con autoridades municipales, incluyendo al alcalde Leo Montañez, no han logrado incidir en las decisiones relacionadas con el MIAA y otros temas importantes como la calidad del agua y la gestión de recursos hídricos. Enfatizó la importancia de la participación ciudadana en la gestión del agua, especialmente en un estado como Aguascalientes donde el tema urbano es de vital importancia. «Necesitamos reglas claras y un verdadero poder para incidir en las decisiones que afectan a nuestra comunidad», agregó. La falta de transparencia y la percepción de que las decisiones se toman sin tener en cuenta los intereses de la ciudadanía han generado preocupación entre los habitantes de Aguascalientes. «Si no nos organizamos e insistimos en nuestra participación, no podemos esperar un gobierno que nos represente adecuadamente», afirmó. Ante esta situación, aseguró que el Observatorio Ciudadano de Gestión del Agua continuará trabajando para promover la participación ciudadana y buscará colaborar con las autoridades para garantizar una gestión del agua transparente y acorde a las necesidades de la población… A 20 UÑAS se aferra el PRD al registro como partido político en Aguascalientes luego de su desaparición en el contexto nacional a falta de votos a su favor, así que a decir de su presidente Iván Sánchez Nájera, el partido ha iniciado un proceso de reconstrucción y análisis de sus causas sociales, así como la actualización de sus documentos básicos. Sostuvo, a manera de consuelo, que, a pesar de los resultados nacionales desfavorables para el PRD, en Aguascalientes hay certeza y garantía de un registro local sólido, asegurando una participación firme en futuros procesos electorales. Sánchez Nájera señaló que se ha llevado a cabo una reunión con líderes perredistas en el estado para trazar una ruta de trabajo que incluye la reconstrucción del partido, la actualización de documentos básicos como el programa de acción y la declaración de principios, reafirmando los valores y principios del partido y estableciendo métodos para contribuir de manera efectiva a la sociedad, aunque en esta parte no aclaró si seguirá haciendo pareja con la fuerza conservadora del PAN, digo, por aquello de los principios y valores básicos… TRASCENDIÓ que en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se han puesto muy estrictos en la toma de fotografías al interior del campus central y los vigilantes cuidan celosamente ¡que no se tomen fotos sin autorización!, ni siquiera con el celular, a menos que se cuente con autorización previa de las autoridades universitarias. Tal situación raya en lo extremo, tomando en consideración que en una primera instancia resulta una medida imposible de controlar y qué alcances tiene para quienes se quieren tomar una selfie en las jardineras, o aquellos estudiantes de comunicación que tratan de realizar sus prácticas…