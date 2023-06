Con la llegada de Tesla al estado de Nuevo León, varias empresas autoparteras de Aguascalientes ya están certificadas para ser proveedores de esta empresa que va a fabricar varios miles de vehículos eléctricos por mes.

GRAN INCONFORMIDAD hay entre los trabajadores de algunas empresas porque el pago del PTU este año fue el más bajo comparado con el 2022, 2021 y el 2020, derivado de los estragos de la pandemia. Así lo reconoció el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González. “Ahora mismo en el Centro de Conciliación Laboral, hay un gran número de demandas de trabajadores que no tienen el apoyo de alguna organización sindical porque no les pagaron las utilidades”, aseguró… CON LA LLEGADA DE TESLA al estado de Nuevo León, varias empresas autoparteras de Aguascalientes ya están certificadas para ser proveedores de esta empresa que va a fabricar varios miles de vehículos eléctricos por mes, afirmó Rogelio Padilla de León, secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica de la FTA. En el caso de Aguascalientes, Nissan Mexicana también tiene líneas de producción de vehículos eléctricos, que son los menos porque su fuerte son los vehículos de combustión interna, aunque ya están preparados. “Ya tienen la tecnología, sobre todo ahora que se construyó la planta de A2, se tiene la infraestructura y las líneas de producción son para ese tipo de vehículos, aunque todavía no son grandes, pero preparados están”… NADA SABE la AMDA Aguascalientes, por su parte, de la comercialización de vehículos eléctricos chinos Chang Li S1 Pro, cuyo precio oscila los 20 mil pesos. A decir de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Automotores en la entidad, hay noticias poco inciertas al respecto. “Son vehículos más parecidos a un carrito de golf, pero ya no se ha vuelto a saber nada de manera más formal”. Sin embargo, la AMDA Aguascalientes consideró poco probable que ese tipo de vehículo se pueda vender en México, dado que no gozan de las estrellas de seguridad que les llaman las instituciones del mercado mexicano, ya que no van a traer bolsas de aire, ni estructura alguna que pueda defender a los ocupantes de un impacto en comparación con un vehículo grande o un autobús, de tal manera que sería realmente mandar a la muerte a los usuarios de esos vehículos. Creemos que el Gobierno no los autorizaría, por lo menos no para circular en la vía pública”… PARA EVITAR CONSTRUCCIONES IRREGULARES en áreas comunes de fraccionamientos la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal está llevando a cabo operativos de supervisión, como parte de las acciones de ordenamiento territorial. Su titular, Jaime Gallo Camacho, mencionó que se están retirando estructuras ilegales, como enmallados y se busca evitar la ocupación ilegal de áreas públicas destinadas al beneficio de las familias. También se ha observado que algunos ciudadanos construyen estas estructuras para alquilarlas de manera ilegal. Se están tomando medidas normativas y se notifica a los ciudadanos para que retiren las estructuras en un plazo establecido por la dependencia. En caso de no cumplir con esta solicitud, se procede a su eliminación con la ayuda de la Secretaría de Obras Públicas. Señaló que esta práctica se ha vuelto común entre los ciudadanos, pero está fuera del marco legal según el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes. Específicamente, los artículos 24, 25 y 28 prohíben la invasión de la vía pública. El tema desde luego no es nuevo ni escaso. El fenómeno lleva años y se ha denunciado públicamente en este medio con ejemplos diversos de infinidad de colonias y fraccionamientos populares. Qué bueno que al fin se hace algo al respecto, pero la problemática ha crecido tanto y se han generado tantos intereses particulares, que Jaime Gallo requerirá de muchas horas-hombre si en verdad está decidido a poner orden en el territorio capitalino… ¡AGUAS! Hay un sitio web falso sobre el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros está alertando ya que ofrece eliminar deudas y borrar el historial negativo del Buró de Crédito a cambio de dinero. La dependencia ha llevado a cabo una simulación para demostrar el fraude, donde un supuesto asesor de “Buró de Crédito en Línea” ofrece opciones para salir del Buró de Crédito y evitar el contacto de los despachos de cobranza. La institución compartió esta información para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de fraude. La primera opción que ofrece el sitio web falso consiste en un pago de $999 para obtener información sobre quién está afectando tu Buró de Crédito, incluyendo detalles sobre quién te ha registrado, la fecha y la cantidad de la deuda con el banco. Aseguran que recibirán el historial crediticio por correo electrónico en un plazo de 15 minutos. La segunda opción tiene un costo de $1,999, pero ofrece un descuento del 50% si se realiza el pago antes de las 8 de la noche del mismo día. Prometen que esta opción permitirá ser eliminado de la mala calificación aumentando las posibilidades de obtener créditos en el futuro inmediato. Finalmente, Condusef advirtió que estas ofertas son fraudulentas y recomendó a la población no caer en este tipo de engaños, ya que no existe una forma rápida y garantizada de borrar el historial negativo del Buró de Crédito mediante pagos de dinero… COMO SI NO FUERA SUFICIENTE que las ejecuciones no han parado en la entidad, que la inseguridad carretera persiste al sur, también al norte, que ha habido asaltos millonarios sin un solo detenido en la ciudad capital, que los delitos del fuero común no ceden, que el blindaje esta trastabillando con todo eso y otros detallitos, al poblano Manuel Alonso se le sumó este fin de semana la tarea de ver la calificación reprobatoria, por deficiencias e irregularidades, de los centros de readaptación social de la entidad, tras difundirse en el periódico Reforma los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde Aguascalientes destaca entre los 12 peores en todo el país. ¡Uf!, otra raya al tigre… POR CIERTO… la experiencia de quienes viajan en auto particular de Aguascalientes hacia Puerto Vallarta es una situación preocupante, donde se señala que el recorrido puede darse sin que en todo el trayecto se encuentre alguna unidad de la Guardia Nacional, en un camino que cada vez es más inseguro, ante las condiciones de violencia que prevalecen en Jalisco y sus alrededores…