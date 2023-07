La primera universidad gratuita en Aguascalientes nacerá en San Pancho, será la Universidad Intercultural para la Igualdad, según el anuncio que con bombo y platillo hizo oficial la directora del IEA, Lorena Martínez Rodríguez.

¿Un ángel?, no precisamente, más bien llegó el turno para el "Carnal Marcelo", quien estará este miércoles en Aguascalientes para participar en el proceso de promoción previo a la consulta de elección del puesto de Coordinación de los Comités de la Defensa de la 4T.

UN VERDADERO FESTÍN tendrá hoy el gremio de litigantes, ya que este miércoles 12 de julio, en el marco del Día del Abogado, los profesionales del Derecho, y en general la comunidad jurídica, gozará un festejo organizado por el Gobierno del Estado en el Salón de Exposiciones del Foro Trece, donde naturalmente se espera mucho perfume, mancuernillas y corbatas, con el objetivo de conmemorar a la siempre extensa comunidad del Derecho… LA PRIMERA UNIVERSIDAD GRATUITA en Aguascalientes nacerá en San Pancho, será la Universidad Intercultural para la Igualdad, según el anuncio que con bombo y platillo hizo oficial la directora del IEA, Lorena Martínez Rodríguez, en el marco de la ceremonia de graduación del CETyTEA, allá en la tierra de las carnitas. El evento fue formal y contó con la presencia del maestro Perezchica y la reaparición en público nada más y nada menos que de la diputada federal Moni Becerra, ¡vaya sorpresa! Pues sí, hubo bullicio al saber que San Pancho será de universitarios y esta institución llevará como sello la igualdad, respeto y diversidad, así como la inclusión. Pero no sólo eso, sino que será un plantel abierto para los que no tengan posibilidad económica, pues se erigirá como la primera universidad que dará beca completa para todos los estudiantes por parte del Gobierno del Estado. Por supuesto que a la petición de porras a la gobernadora, sobrevinieron toda clase de celebraciones pues esto sí que es noticia. A los parabienes siguieron toda clase de exclamaciones de agradecimiento a la gobernadora Tere Jiménez por haber enviado a los graduados un vaso con textura y formas de diamantes para tomar bebidas, “una molestia que no debió tomarse”, se dijo en el acto. También hubo vítores para Margarita Gallegos, pues Lorena Martínez dejó en claro que la universidad se consolidará gracias a que la alcaldesa donó el terreno… NO ESTUVO LA GOBERNADORA, como suele suceder, acompañando a los jóvenes estudiantes, de hecho no se le ha visto en los últimos días y no faltan aquellos que sienten un poco de curiosidad de saber cómo va a festejar su primer aniversario matrimonial el próximo domingo 16 de julio… Marcelo Ebrard tiene programados diversos encuentros con representantes de sectores sociales en el estado, así como una rueda de prensa a las 10:30 horas en el Centro de la ciudad capital. Y se espera que también se deje querer por algunos simpatizantes de sus aspiraciones presidenciales. Se advierte que Marcelo va por su resto, de ahí que haya desplegado una estrategia de propuestas en materia de seguridad que están enfocadas de manera primordial en la adquisición de equipamiento tecnológico. Entre los actores locales que le acompañan de manera visible en su proyecto se encuentran la maestra Lupita Martínez, el diputado Arturo Piña, la diputada Leslie Figueroa, los ex emecistas Juan Francisco Gavuzzo, Luis Enrique Estrada y el ex titular del Instituto para regresarle al pueblo lo robado, Ricardo Rodríguez, entre otros… JURA QUE LA ENTREGA-RECEPCIÓN de Veolia va viento en popa, el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán. A pesar de los obstáculos surgidos en las audiencias debido a los amparos presentados, afirmó que no existe motivo de preocupación y que las solicitudes siguen su curso normal. Asimismo, destacó que el municipio está en etapa de consolidación de la estructura administrativa en preparación para la conclusión del contrato con la concesionaria. En respuesta a las interrogantes sobre posibles acciones para que Veolia continúe, enfatizó que no se está buscando ninguna alternativa adicional. Aseguró que el proceso avanza de manera fluida y que el Ayuntamiento está atento a la solicitud de prórroga presentada por la empresa, dentro de los plazos establecidos. Con respecto al fraccionamiento propuesto que afecta al Bosque de Cobos, Beltrán le dio la vuelta y aclaró que el Ayuntamiento no está directamente involucrado en el amparo presentado, ya que éste se dirige a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, recalcó que el municipio está monitoreando de cerca el caso y seguirá su desarrollo… EL IMSS HA BRINDADO más de 2.5 millones de atenciones a través de 13 jornadas de continuidad de servicios de salud en 2023. Estas jornadas han incluido consultas médicas, detecciones, consultas de especialidad, cirugías y trasplantes. Durante la última jornada, realizada del 7 al 9 de julio, se superó la meta prevista al brindar más de 196 mil atenciones, alcanzando un 135.6% de productividad. Se llevaron a cabo 23 trasplantes y 15 donaciones cadavéricas exitosas, incluyendo trasplantes de riñón, hígado y córneas. Estas acciones forman parte de la estrategia implementada por el IMSS para garantizar la continuidad de los servicios de salud y beneficiar a un mayor número de derechohabientes… SE HA INTENSIFICADO desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal la campaña de difusión entre la sociedad sobre las medidas de prevención para evitar las extorsiones telefónicas, especialmente en zonas rurales, donde los criminales tratan de abusar de la falta de información entre personas adultas mayores y personas jóvenes que terminan por caer en las múltiples artimañas que utiliza la delincuencia para lograr que se les deposite dinero a sus cuentas…