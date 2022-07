A Granada, España viajó el regidor capitalino Luis Salazar. Cuentan que asistió al Congreso Mundial “De la Nieve al Mar” para conocer el sistema implementado que podría adecuarse para ofrecer a las familias un servicio de agua potable más adecuado.

Todavía no hay convocatoria para designar a quien sucederá a Alfonso Román Quiroz como magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado y ya hay tiradores que la sienten segura o que al menos se la han platicado como jugada a favor.

EN UNA MESETA parece haber entrado el estado en cuanto a los contagios por COVID, “porque ya no hay tantos casos como la semana anterior, pero siguen presentes, por lo que va a ser importante la vacunación en niños y se verán los resultados en los siguientes meses”, señaló el médico infectólogo e integrante del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Francisco Márquez Díaz. Enfatizó que los casos nuevos que se han presentado a últimas fechas, afortunadamente no son graves. Sin embargo, dijo que los pacientes con factores de riesgo tienen más peligro de presentar síntomas graves, tal es el caso de quienes padecen sobrepeso o una diabetes mal controlada. “Pueden volverse personas vulnerables, aunque estén vacunadas, entonces pueden tener síntomas y podrían desarrollar enfermedad grave”. Indicó que hasta el momento sigue dominando la variante Ómicron en el mundo en lo que va del año, aún y con sus subvariantes, pero no se descarta que puedan surgir más, lo cual va a depender de cómo se pueda limitar la enfermedad a través de las vacunas. Asimismo, advirtió que derivado de las subvariantes surgidas, muchas de las pruebas de antígeno no detectan el COVID en las personas, por lo que de salir negativo, lo recomendable es aplicarse una PCR o bien de lo contrario, se recomienda guardar confinamiento. “Si no se tiene enfermedad grave, permanecer en el domicilio por 5 días o por 72 horas hasta que desaparezca la fiebre, tos, la secreción respiratoria y podrían regresar después de 5 y 7 días, utilizando de manera estricta el cubrebocas por 5 días más, es decir de 10 a 12 días”. Finalmente, dijo que lo importante ante todo, es mantener el uso del cubrebocas, que es la más eficaz arma que se tiene para evitar propagar el virus entre la gente. Así que, por favor, no lo deje de lado… A GRANADA, ESPAÑA, entre Murcia, Sevilla y Málaga, viajó el regidor capitalino Luis Salazar. Cuentan que asistió al Congreso Mundial “De la Nieve al Mar” para conocer el sistema implementado en esa ciudad europea y las tecnologías que podrían adecuarse gradualmente para ofrecer a las familias un servicio de agua potable más adecuado. Ah!, es que el viaje obedeció a la búsqueda que hace el Gobierno de la ciudad de ejemplos de éxito en la delicada agenda del agua y como el tema es prioridad, aunque todavía no hay algo definido para Aguascalientes, pues alguien tiene que sacrificarse y viajar hasta donde sea necesario para traer soluciones a esta tierra que cada día batalla más por el vital líquido. Pero no todo quedó ahí, pues resulta que ya entrado en el viaje, Luis Salazar visitó la empresa Aguas de Barcelona, donde conoció, además del ciclo integral de captación y distribución, la tecnología del laboratorio con la que cuidan la calidad y sus sistemas de saneamiento para ser aprovechada en distintas actividades. Salazar se trajo buenas ideas, presumen, como “la necesidad de trabajar con una metodología sostenible como la biofactoría en Granada, que aprovecha al máximo el agua tratada, incluso devolviéndola a sitios naturales como ríos y arroyos”. No pues sí valió la pena el viaje y seguramente muy pronto el alcalde hará anuncios importantes, pues no, no se trató de turisteada… TODAVÍA NO HAY convocatoria para designar a quien sucederá a Alfonso Román Quiroz como magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado y ya hay tiradores que la sienten segura o que al menos se la han platicado como jugada a favor. Ayer, apenas unos minutos después de concluir la sesión del Consejo de la Judicatura del Estado y el anuncio del cese definitivo de Román Quiroz por haber concluido su periodo de 15 años como juzgador de denuncias contra actos de Gobierno, los comentarios a favor de Jaime Gerardo Beltrán Martínez comenzaron a correr. Y es que, dicen, no sólo tiene listos los documentos con los que se inscribirá de inmediato para participar en el proceso que convoque el PJE, sino que hasta el marco para colocar y lucir en su despacho el nombramiento de magistrado de la SAPJE. Así las cosas, Román Quiroz apenas tuvo tiempo para desocupar el escritorio luego de una trayectoria de tres lustros consecutivos en los que se desempeñó como presidente del Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo, figura que reemplazó al Tribunal Colegiado que integraron Teresa Martínez, Raúl Alba y Rodolfo López, en un capítulo poco grato para la justicia administrativa del Estado. Asentado en Palacio de Justicia, Román Quiroz fue amo y señor de esa facultad hasta que le pusieron compañía en un nuevo modelo que, primero, albergó la justicia electoral, y luego se especializó en lo administrativo con el aderezo de la materia anticorrupción. Con quince años en el cargo y argumentos para permanecer en el mismo, ayer, de un plumazo y en ejercicio de sus facultades el Consejo de la Judicatura que preside Juan Rojas García, le dijo adiós… EN LA CLÍNICA 3, el IMSS inauguró una nueva sala de Hemodiálisis, con 15 máquinas para reemplazar la función renal, medicamentos, insumos y personal de salud que atenderá a por lo menos 180 pacientes, cuyo tratamiento sustitutivo requiere de tres sesiones a la semana. El titular del IMSS en la entidad, Óscar Aturo Martínez Rodríguez, aseguró que la capacidad instalada para brindar este servicio de manera intrahospitalaria se incrementará 40%, cifra que se suma a las sesiones subrogadas que reciben alrededor de 1,100 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Lo anterior recobra mayor importancia, luego de que Aguascalientes es la región del mundo con mayor número de casos de insuficiencia renal, de acuerdo con lo expresado por el titular del IMSS en la entidad… QUE NO ESTÁN DESCUIDADOS los animales en cautiverio en el parque Rodolfo Landeros, aseguró su titular Julio César Medina, al indicar que al tratarse también de un refugio en el cual llegan a recibir animales atropellados y hasta lastimados por cables eléctricos, en ocasiones la ciudadanía desconoce las atenciones de recuperación brindadas, percatándose únicamente de las condiciones en las que se pueden observar algunas especias sin que justamente corresponda a la realidad. “Muchas personas cuando llegan a ver algún animalito que está lastimado al no conocer el origen de dónde viene ese animal, hacen este tipo de críticas”. Agregó que incluso se trabaja con la UAA para ir mejorando las prácticas de atención en el bienestar animal…

¡Participa con tu opinión!