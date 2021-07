Agria crítica se ha hecho a espaldas de la alcaldesa de esta capital, Teresa Jiménez, porque si bien acaba de volver al cargo, se ha dedicado a recorrer los municipios para compartir experiencias con sus compañeros alcaldes o asistir a eventos masivos donde se ha prestado para la foto.

CONCLUIDO EL PERIODO de dos años como presidente del Colegio de Abogados, Fernando Amador Macías, dejará esta cartera al fiscalista Salvador Farías Higareda, cuya toma de protesta será el viernes de la presente semana en un evento en el que participarán socios de este organismo colegiado. Cabe mencionar que Farías Higareda también ha sido nombrado secretario general del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, y la toma de protesta será en la sede del Senado de la República en un evento que será transmitido a nivel nacional a través del canal del Congreso. La de Farías fue la única planilla que respondió a la convocatoria lanzada el pasado mes de enero por el Colegio de Abogados para renovar su comité directivo, por lo que en automático fue electa en la sesión efectuada el 3 de julio. Le acompañan en la mesa directiva: como vicepresidente: Aldo Solís Hernández; como vicepresidente: Claudia Priscila Merino Sarmiento; de tesorero va Jerónimo Álvarez Navarro; la primera secretaria será Emma Reynoso Rivera Rio; como segunda secretaria France Farías Carrillo; y los coordinadores de Academias serán: Lorenzo Rodríguez Gallardo y Juan Carlos Meléndez; los vocales: David Reynoso Rivera Rio; Rubén López Salazar; Martha Gloria Hernández Cabrera; Marco Antonio Muñoz Díaz y Sheila Abril Aguilera Cervantes… AGRIA CRÍTICA se ha hecho a espaldas de la alcaldesa de esta capital, Teresa Jiménez, porque si bien acaba de volver al cargo que dejó por espacio de un mes para hacer campaña por el PAN y ayudar sus compañeros de partido, pues ella tenía asegurada la diputación plurinominal de antemano, resulta que al regresar a la silla de la Presidencia Municipal se ha dedicado a recorrer los municipios para compartir experiencias con sus compañeros alcaldes o asistir a eventos masivos donde se ha prestado para la foto, pero no han faltado los mal pensados que aseguran ha comenzado su campaña rumbo a la gubernatura del Estado, de ahí que el sábado pasado se le vio en un torneo de box en el municipio de Jesús María, en donde no pasó desapercibida, pues fue presentada e incluso subió al ring a tomarse la foto con los deportistas… AUNQUE SE HA CRITICADO la poca difusión que ha dado el INE a la consulta que a petición del Gobierno Federal se hará para que la ciudadanía opine si se castiga o no a los políticos del pasado que han causado daños al país, palabras más, palabras menos, en Aguascalientes de distintas formas el INE ha hecho promoción de este evento invitando a la gente a participar y que sea mejor aprovechado el recurso que se invertirá en este ejercicio que será de poco más de 600 millones de pesos. La crítica vertida en distintos sectores de la sociedad, es que la respuesta es más que sabida, pues obvio es que la mayoría quisiera que se diera el castigo que por ley corresponde al político o al ciudadano que comete injusticias, pero aun así, se hará. En lo local, ya varios políticos destacados han manifestado que no serán partícipes de lo que consideran una burla al pueblo, pues la aplicación de la ley no está sujeta a consulta alguna y tampoco las garantías individuales. Otros han dicho que se niegan a participar porque el Gobierno Federal no tiene calidad moral para juzgar a sus antecesores, pues varios de los políticos del pasado, ahora son parte de la administración, y como la pregunta autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no especifica que vaya dirigida sólo a sancionar a ex presidentes, de darse el caso de que al menos el 40% de la población participe y opine que se debe castigar a los responsables, también se incluiría a políticos por todos identificados, pero a ver con qué salen después del 1º de agosto de este año… A TORO MUUUY PASADO, ayer en el PRI local el delegado Tony Lugo hizo un reconocimiento a quienes abanderaron la causa tricolor en la contienda del 6 de junio. Fue algo así como echarle limón a la herida más que rendir homenaje a la representación partidista, pues la verdad no había muchos triunfos que celebrar, entonces el evento sacado de la chistera sirvió mas para volver a empeñar miradas por las derrotas que para respaldar y levantar el ánimo a quienes se quedaron con las ganas de llegar. En fin, así se las gasta este delegado que funge de presidente local y que al parecer no termina de entender bien a bien cuál es la función que desempeña. Total que hubo más de uno que casi salió llorando al recordar el fracaso del que ya se habían resignado… TARDE, TAMBIÉN TARDE se aprovechó la reunión para dar una palmada en el hombro a David Hernández Vallín, el candidato que tuvo que suspender su campaña por contagio de COVID-19 del que se recupera satisfactoriamente, según dice el comunicado del tricolor… YA CON EL RELOJ ATRASADO, de pasada se hizo homenaje post mortem al profesor Andrés Valdivia Aguilera, con dilatada trayectoria en la vida priista del estado y cuyo deceso acaeció el pasado 1 de junio… en fin, así opera el Revolucionario Institucional… Lo demás que haya dicho Tony Lugo sobre la campaña permanente y el proceso del próximo año, pues es lo de menos… NO SE HAN DETENIDO en Aguascalientes los operativos de la Guardia Sanitaria implementados por el ISSEA. Al contrario, personal del sector salud ha intensificado los rondines en establecimientos para verificar que a pesar de que la movilidad permite hasta cierto punto mayor libertad, las medidas sanitarias sigan siendo atendidas. Si bien, en las últimas semanas no se han aplicado sanciones por incumplimiento de los protocolos, lo anterior no quiere decir de acuerdo a las mismas autoridades que se esté bajando la guardia en las acciones de supervisión en todos los sectores involucrados… LA PRESA CHICHIMECO de Jesús María ya se encuentra al cien por ciento de su capacidad, por lo cual el Departamento de Protección Civil cerró el acceso al lugar debido a que se comenzaron con labores de desagüe para prevenir cualquier incidente o riesgo a la población. Por lo anterior, se mantiene constante monitoreo ante la presencia de precipitaciones, particularmente en el Arroyo de El Cenizo, debido a su cercanía con algunas localidades; hasta el momento no se reportan novedades. Por ello, el gobierno de Jesús María estableció un operativo para el monitoreo de presas, bordos y embalses ubicados en territorio municipal…SE ESTRENÓ EL IPLANEA y con motivo del Día Mundial de la Población, ayer, difundió estadísticas locales. Nada nuevo, si bien interesante. Su director, Luis Carlos Ibarra Tejeda, recordó que según el último Censo del INEGI, Aguascalientes tiene una población de 1 millón 425 mil 607 personas, de las cuales 696 mil 683 son hombres y 728 mil 924 son mujeres, lo que corresponde al 49 y 51%, respectivamente; la edad mediana es de 27 años, y el 39.59% de su población tiene entre 30 y 64 años; lo que devela que la entidad puede ser considerada como población joven, donde se concentra la fuerza laboral del estado. De la población infantil, de 0 a 14 años, destacó que representa el 27.19% de la población, misma que parece ir en decremento al observar el comportamiento en la pirámide poblacional, que anteriormente formaba una base más ancha. Sobre la población adulta mayor, a partir de los 65 años de edad, que ahora representa el 6.80% de los habitantes, se espera muestre un incremento año con año, razón por la que es importante considerar sus necesidades en las próximas estrategias de planeación. Respecto a la densidad de la población, informó que la zona metropolitana, integrada por el municipio capital, Jesús María y San Francisco de los Romo, alcanzó un total de un millón 140 mil 916 habitantes, cifra que representa el 80.03% de la población total del estado. Aguascalientes es el Ayuntamiento más poblado con 948 mil 990 habitantes, cifra que representa el 67% del total de la entidad, mientras que el municipio con menor población es el de San José de Gracia con 9 mil 552 habitantes, cifra que representa apenas 1.5%. El municipio que reveló mayor tasa de crecimiento fue San Francisco de los Romo, con 5.8; mientras que, Calvillo, sólo el 0.8.