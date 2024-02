Prepare la billetera o en su defecto, el dinero plástico, porque con motivo del Día de San Valentín, este miércoles, se estima que las personas gasten entre 750 y 1,500 pesos.

Enchinchados, dicen, están los trabajadores de la Secretaría del Ayuntamiento en la capital y no precisamente por la carga de trabajo, sino por un brote de fauna nociva que hace días “enrronchó” a más de uno.

REPORTA EL INE que desde el viernes pasado, 9 de febrero, supervisores y capacitadores electorales iniciaron labores en calles, notificando a ciudadanos seleccionados para ser funcionarios de casilla. Salieron con materiales, incluyendo celulares para facilitar su tarea, distribuidos así: 140 en Distrito Electoral 01, 145 en el 02 y 168 en el 03. Los CAEs, identificados con chalecos y gafetes del INE Aguascalientes, ofrecen información electoral. Se insta a la población a colaborar, recordando verificar identidades vía INETEL (800 433 2000) o CECEOC (449 915 45 10), contribuyendo a la celebración democrática del país… DE LO PERMITIDO Y LO PROHIBIDO en el periodo de intercampañas para medios informativos, el INE recordó que puede haber entrevistas y difusión de noticias sobre partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, siempre respetando la equidad y normativas electorales. Sin embargo, están restringidas las entrevistas y programas que puedan considerarse actos anticipados de campaña. La libertad de expresión de precandidatos, candidatos y el derecho de los medios a informar están garantizados… PREPARE LA BILLETERA o en su defecto, el dinero plástico, porque con motivo del Día de San Valentín, este miércoles, se estima que las personas gasten entre 750 y 1,500 pesos, lo que generaría una derrama económica de aproximadamente 28 mil millones de pesos en todo el país. Con un 80% de la población participando en estas festividades, comentó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Advirtió, sin embargo, sobre la importancia de no comprometer las finanzas personales en nombre del amor e hizo hincapié en que el valor de un regalo no determina el afecto hacia la persona destinataria; además, desaconsejó el uso de tarjetas de crédito para cubrir los gastos asociados con esta festividad pasajera. “Mientras que el Día de San Valentín dura sólo un día, las deudas acumuladas pueden prolongarse durante todo el año, afectando negativamente la estabilidad financiera”. Sobre los tipos de regalos más comunes, reveló que un 30% de los mexicanos opta por regalar chocolates, seguido por un 14% que elige flores, cuyos precios experimentan un aumento considerable en estas fechas. La compra de ropa representa el 9%, mientras que un 8% prefiere disfrutar de una experiencia gastronómica en restaurantes o bares. Un 7% opta por regalos diversos, mientras que el 8% elige perfumes y sólo un 4% considera regalar celulares… ENCHINCHADOS, dicen, están los trabajadores de la Secretaría del Ayuntamiento en la capital y no precisamente por la carga de trabajo, tampoco por los reclamos ante la falta de atención a las solicitudes de acceso a la información hechas por usuarios que no reciben la respuesta solicitada; ni siquiera por el cúmulo de quejas llevadas a esas oficinas ante la incapacidad del área de Reglamentos para controlar a los vecinos y antros ruidosos. Se trata, siguen diciendo, de un brote de fauna nociva que hace días “enrronchó” a más de uno y que tendría “en veremos” el buen desempeño y el buen humor del personal a partir de este lunes… HAY 7 MIL PEPENADORES en Aguascalientes, informó Israel Ortega González, presidente de la Asociación de Recicladores Ecológicos y destacó que la cifra se ha mantenido por años, lo cual es positivo pues es señal de que la economía local para este sector se ha mantenido estable. Respecto a la regulación de los pepenadores y chatarreros por parte de la autoridad, afirmó que siguen abiertos a la regularización. “Se ha seguido trabajando de la mano con Municipio y Gobierno, para tener un orden y se ha avanzado. Es una labor lenta porque somos una ciudad con un millón de habitantes, entonces, se ha complicado, sin embargo, hemos trabajado de la mano tanto con el Gobierno Estatal y Municipal y vamos avanzando en esos temas”. Reconoció que actualmente alrededor de un 40% de las personas de este sector operan de forma irregular, aunque siguen contando con la ayuda de la ciudadanía para poder llevar un mejor trabajo, tanto para pepenadores como chatarreros… DEL CAMBIO DE PLACAS, la Secretaría de Finanzas informó que está proporcionando asistencia para trámites especiales a través del teléfono 910 2525, ext. 2535. Además, reiteró que la rifa de dos camionetas Renault Duster 2024 está abierta para quienes pagaron su control vehicular desde junio de 2023 hasta junio de 2024, excluyendo a vehículos oficiales y funcionarios públicos. El sorteo está programado para septiembre, cumpliendo con las normativas pertinentes… AVANZA DE MANERA PROGRESIVA la adopción de la tarjeta de prepago del transporte público entre los usuarios y los choferes, reconoció el líder del Sindicato de Transportistas de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Hugo Acosta García. Destacó los avances en la optimización del servicio, subrayando la importancia de la adaptación por parte de los conductores y usuarios al nuevo sistema. Destacó la necesidad de que los conductores recién incorporados se adapten al sistema de trabajo y resaltó los beneficios del sistema de prepago en términos de eficiencia en el abordaje y la optimización del tiempo. Acosta García explicó que esta medida no sólo simplifica el proceso de abordaje, sino que también facilita la transferencia entre rutas, brindando a los usuarios una experiencia más conveniente y económica…