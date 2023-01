Que no será vinculante, la consulta ciudadana que se hará para medir la preferencia de los usuarios sobre los diversos modelos de operación del servicio de agua potable, dijo Leo.

UNOS SE VAN, OTROS LLEGAN, y es que trascendió que el primer complejo de Cinepolis en Aguascalientes está por cerrar sus puertas, ubicado en Segundo Anillo Poniente frente a Canal Interceptor en lo que hace ya muchos años se identificaba como el Cerro de la Grasa que formaba parte de la Fundición a principios del siglo pasado. Sus instalaciones ya muestran el paso del tiempo, en comparación con otras instalaciones en diferentes centros comerciales de la ciudad. En contraparte, se espera que la empresa Mercadona instale una tienda departamental en Aguascalientes ubicada al norte de la ciudad capital… EL SUPERPESO ROMPIÓ ayer la barrera de los 19 pesos por dólar y está en su mejor nivel en tres años comentó el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Explicó que ello se debe a varios factores: por la reducción de la inflación en Estados Unidos, lo que mejora la perspectiva para que la FED aumente tasas, pero en menor proporción, solamente en 0.25 puntos base, lo que hace que la diferencia de tasas entre lo que pagan los CETES a un año, contra lo que pagan los Bonos del Tesoro sea muy favorable para los instrumentos de deuda para México. Todo ello fortalece mucho al peso, además de nuestras exportaciones y el T-MEC que han favorecido mucho, además del sector turístico ya que llegan muchos extranjeros y cambian sus dólares para gastarlos aquí en pesos… TODO ESTÁ LISTO para que este viernes se lleve a cabo el cambio de estafeta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y Sandra Pinzón Castro asuma como la cuarta rectora de universidad autónoma en el país, cuyo programa de actividades considera la asistencia de la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel, para encabezar el acto solemne, así como de las autoridades de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior… QUE NO SERÁ VINCULANTE, la consulta ciudadana que se hará para medir la preferencia de los usuarios sobre los diversos modelos de operación del servicio de agua potable que podrían funcionar para la capital, declaró el alcalde Leonardo Montañez Castro, pero dijo que servirá para tener “más elementos para la toma de decisiones”. O sea, algo así como para ver qué pasa… A NUEVE MESES de que termine el contrato de concesión de la empresa Veolia, lo cierto es que la situación se complica para el edil y es que se incrementan las quejas ciudadanas ante la falta del servicio y los altos cobros de los que son víctimas, todo ello sin que el organismo regulador CCAPAMA “asome la nariz”. Los abusos han llegado a tal grado que los integrantes de la Asociación de Abogados Litigantes del estado han decido “entrarle al quite” para defender a la población más vulnerable que no tiene agua ni mucho menos el dinero para pagar por un servicio inexistente… PERCIBEN SUELDOS DE DIPUTADO, expuso Martha Márquez Alvarado desde el pleno de la Cámara de Senadores, y agregó que a cada votación a la que se suman “como esclavos a los alcaldes, reciben moches”, además señaló que haber evidenciado los actos de corrupción dentro del PAN la ha convertido en “la favorita” para ser víctima de violencia política en razón de género. Agregó que quienes la llaman “traidora” por renunciar al PAN están equivocados, explicó que el blanquiazul se fue manchando por la corrupción y por los moches, conducta que “volvió millonarios” a los diputados federales por Aguascalientes que votaron a favor de la Reforma Energética… SE LE ACABÓ EL VEINTE -y la dieta-, al diputado Juan José Hernández como suplente de José de Jesús Altamira Acosta. Lo que más le caló fue que el ex funcionario de MOS no tuvo educación, sensibilidad ni atención para avisarle que fuera preparando sus maletas y limpiando el escritorio porque regresa el próximo lunes 16 de enero a su curul y Juanjo, como se hace llamar el eventual legislador, se enteró por papel en el aviso que envió el pasado 2 de enero al Poder Legislativo, precisamente en la fecha de cumpleaños de Juanjo, quien suplió a Altamira por 15 meses en el trabajo legislativo; incluso se comentaba, o quizá sólo le hubiera gustado, que no volvería el ex titular de la SOP, pero no se le hizo y ahora debe migrar sin haber recibido ni una llamada por teléfono para alertarlo. ¡Ah esos diputados!… LLEGARÁN 6 NUEVAS AMBULANCIAS, 2 de terapia intensiva y 4 de auxilio básico, anunció el titular del ISSEA, Rubén Galaviz Tristán, para principios de febrero. La meta es que en el estado haya cuando menos 22 ambulancias en servicio. Todas estas unidades contarán con un sistema de georreferencia, para remitir al lugar solicitado a la más cercana… SE FROTAN LAS MANOS en los partidos políticos, pues el Instituto Estatal Electoral sesionará a las 12 horas de este jueves de modo extraordinario para que el Consejo General apruebe la distribución del financiamiento público estatal a los partidos políticos, para su gasto ordinario y actividades específicas correspondiente al 2023. Con ello, ahora sí tendrán Feliz Año Nuevo… CON 43% DE OCUPACIÓN en diciembre cerraron el año 2022 los hoteleros del estado; respecto del mismo mes del año anterior la cifra se elevó 5 puntos porcentuales pues en 2021 el índice de ocupación llegó apenas al 38%. El reto de crecimiento sigue, sostuvo su presidenta Elizabeth Sucre Figueroa… HAY NUEVO PRESIDENTE del Colegio de Ortodoncistas. Aarón Nathanael Lozano Hernández tomó la batuta de dicho gremio junto con los integrantes de la mesa directiva, quienes tuvieron una presentación formal ante las autoridades de salud que encabeza su titular, Rubén Galaviz Tristán, en el Palacio de Gobierno… ANIMALISTAS. El representante de Humane Society International en Aguascalientes, Felipe Márquez Muñoz, dio a conocer que actualmente trabajan de la mano con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en la identificación de posibles casos de crueldad animal, como los que se han dado en años anteriores. “Estamos revisando casos que pudieran requerir una intervención más detallada como el año pasado. Calculo que en el transcurso de enero podremos identificar algunos casos y hacer la planeación para poder llevarlo a buen término”…