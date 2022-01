Mal parado habría quedado el equipo de defensa jurídica de Gabriela Espinosa Castorena al haber perdido definitivamente los recursos interpuestos para “salvar” la reelección de la abogada en el cargo de magistrada del STJ.

Una recaudación de 32 mdp tiene prevista para este año el gobierno de la ciudad, derivada del incremento en 2.4% al ISABI, detalló anoche el alcalde Leonardo Montañez Castro.

PARECIERA UN SIGNO DE SOLIDARIDAD con el presidente López Obrador, Pero en la realidad seguramente fue, como en la mayoría de los casos, una eventualidad por descuido o bajar la guardia, el caso es que el presidente estatal de MORENA, Eulogio Monreal, informó que dio positivo a COVID-19. Por medio de redes sociales y por medio de un breve mensaje, el dirigente del mencionado partido detalló que luego de someterse a la realización de la prueba fue informado que fue positivo. Derivado de las múltiples actividades que lleva, pidió a las personas que estuvieron en contacto con él recientemente tomar precauciones en caso de ser necesarias. Apenas la semana pasada, el presidente de MORENA, había ofrecido una rueda de prensa en conjunto con el líder nacional Mario Delgado y de la aspirante a la gubernatura, Nora Ruvalcaba, quien incluso esta última había dado positivo meses atrás… MAL PARADO habría quedado el equipo de defensa jurídica de Gabriela Espinosa Castorena al haber perdido definitivamente los recursos interpuestos para “salvar” la reelección de la abogada en el cargo de magistrada del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y de aquí a julio, terminar el nombramiento de presidenta del mismo. Y es que en la sentencia que circuló públicamente ayer con el resolutivo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito para el expediente 147/2021, Amparo en Revisión, se dejó en claro que de un “plumazo” perdió toda, pero toda oportunidad de seguir luchando por ese derecho -que lo tenía-, por fallas procesales. Es decir, nunca los juzgadores federales refirieron mal desempeño en el cargo, falta de capacidad o que no cubría los requisitos para mantenerse en la silla, sino que fue porque el proceso “se les fue de las manos”. Híjole, hasta al mejor cocinero se le va la papa entera, dicen… UNA RECAUDACIÓN DE 32 MDP tiene prevista para este año el gobierno de la ciudad, derivada del incremento en 2.4% al Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, ISABI; una medida que fue y sigue siendo cuestionada por algunos segmentos del sector productivo del Estado en razón de la afectación que tendrá para familias y actividades económicas. Una vez en las arcas municipales, dicha cantidad servirá para 4 cosas: 14 mdp se destinará para la adquisición de 35 motocicletas para la Seguridad Pública municipal; 8 mdp serán para la adquisición de un precio de un nuevo panteón; 2 millones de pesos se utilizarán para el equipamiento del rastro municipal y los 8 mdp restantes irán a dar a la basura, sí, al equipamiento del Relleno Sanitario. Los datos los hizo públicos el propio alcalde Leonardo Montañez Castro, quien anduvo anoche un tanto activo en grupos de WhatsApp, proporcionando información fresca y precisa respecto de éste y otros temas, entre ellos, la entrega en “adopción” de perritos que fueron a dar al Centro de Bienestar Animal a personas que los quieren rescatar y hacerlos parte de su familia, en vez de que sean sacrificados. Previa entrega, desde luego, de dos pagos de 500 pesos y uno más de 400 -no se explicó por qué van separados-, por concepto de multas, ya que como en el municipio no se permite adoptar mascotas, entonces los interesados deben cubrir la “multa por rescatarlos”, vaya sorpresa, de lo que uno se entera al estar chateando… EL GOBIERNO DE LA CIUDAD, por cierto, refrendó que de acuerdo al decreto emitido por el Gobierno del Estado con vigencia del 13 al 23 de enero de 2022, respecto del repunte de contagios de COVID-19 y las variantes que han surgido en la pandemia, se reforzarán en los ámbitos de su competencia, las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. En los mercados y tianguis se trabaja en coordinación con los comerciantes para mantener las medidas de higiene correspondientes, como el lavado de manos, para lo cual se cuenta con diversos lavabos, agua y jabón en los accesos, además de gel antibacterial. Se reducirá el aforo en estos centros de abasto al 50%, evitando aglomeraciones. Se hace un llamado a la ciudadanía a acudir una sola persona por familia y sobre todo evitar llevar a menores de 15 años. Los 13 panteones municipales se cerrarán para visitas; solamente se llevarán a cabo trámites administrativos y los servicios necesarios como inhumaciones, con cupo de hasta 25 personas incluyendo personal funerario y uso de gel, distancia y cubrebocas obligatorio, quedando prohibido el ingreso de niños y adultos mayores de 60 años. Se suspenden las actividades culturales “Me late el Barrio”, “Pa’ Dominguear en Carranza”, presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal, talleres de las Unidades de Exploración Artística, además de clases en las Escuelas COMPÁZ. En el Centro de Atención Municipal se seguirá contando con las medidas preventivas de sanidad y para evitar salir de casa las personas pueden pagar su predial y otras contribuciones en línea a través del sistema ePagos en el portal de internet www.ags.gob.mx, de forma fácil y segura, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año… COMIENZAN A SATURARSE los hospitales encargados de la atención a la pandemia en Aguascalientes. De acuerdo al reporte de la Red IRAG, de la Secretaría de Salud Federal, en camas generales se encuentran sin capacidad de atención a pacientes COVID-19, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del IMSS, así como el Hospital General de Rincón de Romos y el Hospital General de Pabellón de Arteaga, mientras que con un 79% y 75%, respectivamente, se encuentra el Hospital General de Calvillo y el HGZ No. 1 del Seguro Social. En camas con ventilador, el HGZ No. 2 del IMSS, es el que se encuentra al 100%, mientras que el Hospital Hidalgo, reporta hasta hoy una demanda en sus servicios especializados del 84%. También las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), reportan saturación en el Hospital Miguel Hidalgo y en el HGZ No 1 del IMSS… SI VA A UNA CASA DE EMPEÑO, toda persona debe tomar en cuenta todos los costos que se involucran en esta actividad: la tasa de interés, comisiones, avalúo, gastos de almacenaje, seguro contra robo, entre otros. La Profeco cuenta con un Buró Comercial, donde se podrá consultar si el contrato de adhesión de la casa de empeño está debidamente registrado, consulta la página www.burocomercial.profeco.gob.mx…

¡Participa con tu opinión!