EL FISCAL GENERAL del Estado, Jesús Figueroa Ortega, tiene pocas apariciones en eventos públicos en los que resulta obligado el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, por lo que la prensa presente en la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción no perdió la oportunidad para cuestionarlo sobre el lamentable homicidio de un empresario frente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes… LOS REPORTEROS se encontraron unas declaraciones picantes. Y es que en un dejo de presunción habló de números positivos de resolución de homicidios y que en el caso referido no será la excepción, con todo y que este año ha estado cargado de trabajo, como él mismo lo reconoció… FIGUEROA PUSO EL DEDO en la llaga sobre la necesidad de hacer más revisiones a vehículos sospechosos, lo que no se sabe si fue con dedicatoria a Antonio Martínez Romo, titular de la Policía Municipal de Aguascalientes, o a Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública en el Estado, o a los dos de un jalón… LO CIERTO ES QUE la corporación municipal tiene mucho que responder sobre sus números en la capital, y pareciera sentirse cómoda, con que sea la Estatal y la Fiscalía, las que en los hechos estén respondiendo sobre lo positivo y negativo en materia de seguridad… TAL PARECE QUE a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes les tiene sin cuidado lo que ocurra con la FEUAA, ante el exceso de asientos disponibles en el auditorio Pedro de Alba… PRÁCTICAMENTE, quedaron ocupadas solamente la mitad de las butacas del recinto en la toma de protesta del organismo estudiantil. Sólo la parte baja de la sillería estaba ocupada, pero en su gran mayoría por invitados especiales, familiares, así como autoridades universitarias… LA FALTA DE LLUVIAS en la zona norte del estado tiene más que nerviosos a los ganaderos y productores de temporal, quienes ven cómo el ciclo de temporal nada más no llega a sus parcelas… EN LA DESESPERACIÓN, algunos de ellos decidieron movilizarse para exigir que en las grandes extensiones de siembra de frutos con riego no usen cañones antigranizo, porque creen que los empresarios fruteros les están dando al traste con sus cultivos con el uso de esta tecnología… LOS QUEJOSOS consideran que los fruteros están asegurando su cosecha, a costa de inhibir la formación de nubes en esta época donde los temporaleros deben remover las tierras húmedas para iniciar el trabajo en sus sembradíos… DONDE IGUALMENTE el panorama pinta árido y tenso es entre las huestes del PRD. En lo local, el presidente de esta fuerza política, Iván Sánchez Nájera, agradeció el respaldo ciudadano durante la primera etapa del Proceso de Selección del Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, donde se registraron 10 mil voluntades hacia los dos aspirantes perredistas… LUEGO DE QUE SE DIERON a conocer los resultados generales, informó que desde el Comité Nacional se solicitó al Comité Técnico un proceso de revisión y transparencia de cómo fue el análisis de resultados… “HASTA ACLARAR la situación, la participación del PRD en el Frente está en un receso. Y resaltar que esta participación dependerá de un Consejo Nacional, no de los aspirantes, ni del presidente nacional”… NÁJERA AFIRMÓ que el resultado interno fue un gran indicador de que el perredismo está fortalecido y tiene aspirantes propios que pueden dar batalla para ir a una contienda electoral, “ya sea con el Frente o incluso sin él”… APUNTÓ QUE DURANTE estas tres semanas, el PRD llevó a toda la estructura a pedir el apoyo a ciudadanas y ciudadanos para recabar voluntades en favor de Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, ambos proyectos que fuertes, según el líder del sol azteca en Aguascalientes… DE POSTRE, uno con sabor añejado y tonos de legado cultural. Resulta que las diferentes áreas que integran el INAH en la entidad siguen haciendo su chamba a favor de la preservación del patrimonio edificado como el inmaterial de Aguascalientes, y que por ley federal deben ser protegidos… EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA federal, Humberto Carrillo Ruvalcaba, nos comentó que a la fecha han dado 70 vistos buenos. De estos, 63 son licencias de construcción y 7 licencias de anuncios en zonas de monumentos históricos… ADEMÁS, se han emitido 7 calidades monumentales, 5 asesorías para prospecciones, 9 prospecciones arqueológicas y 36 asesorías sobre bienes muebles… EL FUNCIONARIO nos comentó que, adicionalmente, se llevó a cabo la restauración de tres bienes muebles, entre esculturas y cuadros del siglo XVIII: Escultura del Santo Entierro en el municipio de Asientos; Escultura de la Purísima Concepción de la Ciudad de los Niños, en la capital del estado; así como de la Escultura de un Cristo del siglo XVIII de la Parroquia de Rincón de Romos. Para los amantes de la historia y para los fanáticos del arte sacro y colonial, estas son buenas noticias…