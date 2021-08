Más de 37 mil dosis de vacuna anti-COVID fueron aplicadas ayer en lo que sería la última jornada de inmunización para rezagados en la entidad.

A casi 15 días de arrancar la campaña de Septiembre Mes del Testamento, el Colegio de Notarios Públicos lamentó que la legislatura local saliente no aprobara que los testigos de los testamentos sean sólo una opción.

CHAMBA ES CHAMBA, dirían algunos… y es que a pesar del mal resultado electoral que tuvo Antonio Lugo como delegado del Comité Ejecutivo Nacional en funciones de presidente del PRI en el estado, y de la multa impuesta por el INE por dudas en el manejo de recursos de la campaña, insiste en quedarse en el cargo otro tiempo más, tal vez sin darse cuenta, -dicen los que están dentro de ese partido-, que logró unirlos, pero en su contra. Total, que todavía ayer, se encontraba en la capital del país, cabildeando la posibilidad de ser refrendado en el cargo de presidente o que al menos lo dejen en calidad de delegado. El caso es que mientras Tony está en lo suyo, su secretaria general, Leslie Atilano, hace lo propio en busca de quedar otra vez como mancuerna, y es que a ella tampoco la quieren mucho los militantes, si acaso hay quienes le dan su lugar, pero también desean el cambio en esa silla… AYER CANTARON todo el día que sería nombrado como presidente del partido, Rogelio Ramírez Soto, quien ya tuvo la experiencia de serlo, aunque para el PRI eran otros tiempos. Mientras tanto, espera el llamado paciente trabajando en el equipo del diputado casi saliente, Juan Manuel Gómez Morales, y dicen quienes están en el juego, que eso le podría valer para que Augusto Gómez Villanueva, presidente nacional de la Comisión de Procesos Internos, le hable al oído al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno “Alito” y le ceda el espacio a Ramírez Soto. El caso es que todo está en veremos, unos se frotan las manos, otros se mantienen atentos a lo que pueda pasar, lo que sí, es que hay quienes opinan, que es tiempo de que las manos de Lorena Martínez y de Carlos Lozano de la Torre deben quedar fuera del PRI, hasta en tanto también las saquen del PAN y de MORENA, donde han sido señalados como participantes al haber colocado a algunos de sus allegados “en comodato” para los procesos electorales y ayudarles a tener votos… PONCHARON A PROTECCIÓN CIVIL Municipal, anoche en el Romo Chávez; y es que su personal llegó decidido a clausurar el recinto deportivo donde observó un aforo mayor al que está permitido, es decir, había más gente de la debida y pues eso en tiempos de COVID-19 dicen que no se vale. En eso estaba cuando llegó el hitazo de la resucitada Guardia Sanitaria y les dijo que no, que a ojo de buen cubero los asistentes no rebasaban el 60% de la asistencia autorizada para un espacio libre, así que se podían retirar por la misma puerta por la que habían ingresado. Dicho esto, los de Protección Civil se retiraron y la Guardia Sanitaria quedó bien con el inquilino de Palacio, quien desde el palco oficial disfrutaba el desempeño de los Rieleros… MÁS DE 37 MIL DOSIS de vacuna anti-COVID fueron aplicadas ayer en lo que sería la última jornada de inmunización para rezagados en la entidad. Luego de que una gran cantidad de personas abarrotó los 4 centros de vacunación habilitados por el Gobierno Federal, el delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Aldo Ruiz Sánchez consideró que esta situación se debió a que mucha gente esperó hasta el último justo por la marca de la vacuna que mejor le agradaba “y como se anunció que era el último día para la gente en rezago, es que se aglomeró mucha gente. Estableció que el tiempo de atención una vez llegando a la mesa de atención fue de media hora”. Destacó que de acuerdo a los registros que tienen, son casi 100 mil personas las que no se vacunaron de primera dosis y que seguramente se presentaron en los 4 centros de vacunación este miércoles a recibir la vacuna del laboratorio Sinovac y quienes no alcanzaron harán lo propio hoy en la jornada extraordinaria. Asimismo, anunció que la próxima semana esperan comenzar la inmunización de segunda dosis de las personas de 40 a 49 años en la ciudad de Aguascalientes para posteriormente seguir con la gente de 30 a 39 años del laboratorio de AstraZeneca… NO LES CUMPLIERON. A casi 15 días de arrancar la campaña de Septiembre Mes del Testamento, el Colegio de Notarios Públicos que preside Xavier González Fisher lamentó que la legislatura local saliente no haya aprobado la propuesta de los fedatarios, para reformar el Código Civil para dejar de manera optativa los testigos de los testamentos y más ahora con la situación de la pandemia, donde no debe haber mucha gente en las notarías. “Estuvo ya en comisiones en la Legislatura y que por alguna razón que no entiendo no salió con otras reformas al Código Civil que se publicaron en el Periódico Oficial del 28 de junio de 2021”. Comentó que en dicha publicación sólo aparecieron una serie de reformas al Código Civil, “algunas importantes porque consideran cuestiones de la familia y de género y otras que son desde mi punto de vista, desafortunadas y pudiendo haber incluida esa reforma a la legislación civil, en el sentido de convertir en optativos los testigos en los testamentos, primero para facilitar que la gente pueda expresar libremente su voluntad, al otorgar su testamento y segundo para evitar las aglomeraciones de personas, dados los tiempos sanitarios que vivimos, por alguna razón lo excluyeron del proyecto y de la orden del día y no lo trataron, entonces pues ese es un pendiente que un año más vuelve a quedar por ahí”. González Fisher estableció que Aguascalientes sigue siendo uno de los 10 estados de la República que sigue pidiendo testigos para los testamentos. Ante esta situación, dijo que para esta campaña que está en puerta, los notarios van a trabajar bajo previa cita, limitando el número de testamentos que puedan elaborar cada día. “Seguramente la gente también se limitará en la intención de salir de sus domicilios para venir a las notarías. Seguramente tampoco habrá mucha disposición de los compañeros de ir a hacer testamentos a los domicilios o a los hospitales y lo veo perfectamente entendible”… NI COLILLAS NI CHICLES se le ocurra tirar a la vía pública; y es que el regidor Edson Rubén Camarillo Rodríguez, informó que finalmente el Cabildo ha autorizado una medida para sancionar a todas aquellas personas que lo hagan por ser un foco de contaminación grave, ya que pueden afectar de 8 a 50 litros de agua y tardan en biodegradarse 25 años, en el caso del sobrante del cigarrillo, en tanto que los chicles masticados afectan la imagen urbana y son foco de riesgo de infección, a causa del COVID-19. Estas dos medidas no tienen afanes recaudatorios, la gente sancionada deberá pagar con servicio comunitario o con dinero, según lo determine el juez cívico. Para que se cree finalmente conciencia, porque esos dos productos ocasionan afectaciones en los drenajes citadinos, así como al personal municipal que debe batallar para despegar y quitar los chicles de la vía pública…