El Comité Ejecutivo Nacional de Morena convocó a una reunión en la Ciudad de México, para abordar el tema que en Aguascalientes ha dejado a algunos morenistas sordos; se trata del inmueble comprado en la entidad y que supuestamente sería utilizado como oficinas para Morena, ubicado en la Alameda, una casona vieja pero en buenas condiciones cuyas escrituras no aparecen, ni tampoco las pruebas de que sí la pagaron. Yeidckol está nerviosa, y Cuitláhuac también.

AHORA QUE SE PROMOVERÁ el Mes del Testamento, en Septiembre, con descuento del 50 por ciento, sería bueno que los notarios también promovieran el “Testamento de Vida”, es decir que informaran a la gente que también tienen derecho a renunciar a la obstinación terapéutica, con la firma del Documento de Voluntad Anticipada, con el que cualquier persona en uso de sus facultades puede decidir de una vez, no ser intubado ante cualquier eventualidad. Incluso si cambia de opinión, puede anular el documento. Es difícil pensar que alguien quiera una etapa terminal tortuosa, dolorosa para ella y sus familiares, pero sin duda por desconocimiento de esta alternativa, la gente no toma sus previsiones. Los notarios tienen la última palabra… OTRO TIPO DE “TESTAMENTO” favoreció a Iván Sánchez Nájera; al ser “electo” presidente estatal del PRD lleva todas las canonjías que tuvo la familia Ortega durante muchos años, prácticamente desde el nacimiento de ese partido en 1989, cuando tuvieron la cartera de dirigentes estatales, delegados nacionales, candidatos a todo lo que se pudo; diputados locales a los que les alcanzó y hasta senadores, como ocurrió con Jesús Ortega y Angélica de la Peña, la pareja de perredistas más notorios, al menos en Aguascalientes, es el caso que a ella se le quedó el mote de Senadora, porque su carrera política y de activista la ha continuado y muy activa por cierto; sobre todo porque se ha involucrado mucho en el tema de los derechos humanos, de equidad de género y electorales, entre otros. Pues bien, Iván parece que va por el mismo camino, el cual ya había iniciado años antes, pues con su hermano Emanuel, se han repartido cargos de elección popular; a uno le alcanzó para ser diputado local, y a su consanguíneo para ser funcionario municipal, tras la alianza con el PAN; luego Iván quiso ser gobernador y el año pasado alcalde de esta capital y parece ser que seguirá por el mismo camino. Total, a ver cuándo trabajarán por “la izquierda” y no por sus intereses personales… Y EN MÁS DE LA IZQUIERDA, este martes el Comité Ejecutivo Nacional de Morena convocó a una reunión presencial o virtual, –según acomodara a los participantes–, en la Ciudad de México, en la que se abordó el tema que en Aguascalientes ha dejado a algunos morenistas sordos, como el ex presidente estatal y que insiste en ostentarse todavía como dirigente, Cuitláhuac Cardona y alcanza a Fernando Alférez quien le acompañó en parte de su gestión y que dice ser, aunque no se lo reconocen, Secretario de Organización. El motivo de la reunión tuvo que ver con el inmueble comprado en la entidad y que supuestamente sería utilizado como oficinas para Morena, ubicado en la Alameda, una casona vieja pero en muy buenas condiciones que por varios años fue ocupado como oficinas del Programa Prospera y ahora por las Becas Benito Juárez, inmueble sobre el cual se desconoce en dónde estén sus escrituras, si ya está pagado por completo, si sólo se dio enganche, y es que los encargados de la compra-venta, no han querido dar información al respecto. Dicen los enterados que es un tema que tiene con la mano en la bisagra a la empresaria Yeidckol Polenvsky, no tan bien recordada ex presidenta de la Canacintra, que luego se fue al ámbito político fue secretaria general y presidenta del partido político Movimiento Regeneración Nacional​… LAS EXTORSIONES A LA ORDEN DEL DÍA; así que si recibe llamadas de números desconocidos no conteste y si lo hace, no proporcione información personal o de alguna tarjeta de crédito, aunque les digan que registran consumos irregulares; en tal caso, deben consultar estos supuestos en los teléfonos oficiales del banco respectivo. Tampoco haga caso cuando le dicen que por buen manejo del plástico, cuenta con puntos adicionales y que esos tres o cinco mil pesos, puede cobrarlos en determinada oficina. No caiga en el juego, al identificarse y proporcionar su tarjeta para cobrar el supuesto saldo, lo que hacen es clonar su tarjeta; que la codicia no lo lleve a la imprudencia, a sufrir las consecuencias de un robo de identidad. Si usted no hace caso de ese “beneficio”, le siguen llamando para que acuda y lo cobre, lo que debe llamar su atención, porque ningún banco le va a rogar para que reciba dinero que no ha generado; además, el dinero en puntos, puede obtenerse en cualquier cajero e incluso hacer compras con los mismos; no hay razón para acudir a la dirección que le señalan por teléfono; tenga mucho cuidado, sea prudente y no se deje sorprender…

