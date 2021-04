Ya se nota. Comienza a reactivarse la cadena de transmisión por COVID-19 en Aguascalientes derivado de las vacaciones de Semana Santa y de la gente que optó por salir en esos días, señaló el médico infectólogo Francisco Márquez Díaz.

LOS TRES NICHOS de negocio nocturno para el servicio de taxi en la ciudad capital se ubican en tres avenidas y calles como son: Colosio, Las Américas y Venustiano Carranza, ahí se moviliza el mayor número de los ciudadanos que les gusta salir de noche para tomar una copa, bailar o cenar, o las tres cosas. En la zona oriente prácticamente no hay nada de este tipo de establecimientos, aunque allá se encuentra el mayor número de concentración poblacional… YA SE NOTA. Comienza a reactivarse la cadena de transmisión por COVID-19 en Aguascalientes derivado de las vacaciones de Semana Santa y de la gente que optó por salir en esos días, señaló el médico infectólogo Francisco Márquez Díaz. Comentó que duraron más de una semana con pacientes que se encontraban en sus domicilios con COVID y sigue habiendo personas en dicha condición, sin embargo, ya empezaron a llegar nuevamente los de hospital. “Lamentablemente seguimos viendo lo mismo, llegan pacientes graves para intubarse”. No descartó que el fenómeno sea consecuencia de la gente que vacacionó en días santos, por lo que apenas está por venirse el pico. “Esta salida que hizo la gente está activando la cadena de transmisión, por lo que en las siguientes 2 o 3 semanas estaremos viendo el ascenso. A lo mejor el parámetro es Navidad-Año Nuevo donde mucha gente se reunió y vimos cómo se incrementaron todo enero y febrero los casos, entonces en esa magnitud, esto está ocurriendo porque en el resto del país siguieron de vacaciones en esta semana”… EL DIPUTADO del Partido Nueva Alianza, Mario Valdez Herrera, exhortó a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que intervengan en la investigación y solución respecto de la situación legal que guarda Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V., en cuanto al seguro proporcionado por la compañía Seguros Argos S.A. de C.V., en perjuicio de los trabajadores de la educación en el estado. Para tal efecto, también presentó un punto de acuerdo de urgente resolución, mismo que fue aprobado por unanimidad de todos los legisladores. Habrá que esperar el resultado de esa investigación y que se resarza el daño a los que han sido afectados… YA LES URGE que comiencen las campañas a los candidatos a alcaldes y diputados locales, a quienes todavía les faltan, a algunos ocho días y a otros les tocará empezar hasta el 4 de mayo, en los casos de municipios con menos de 40 mil habitantes. Y es que, los que tienen nombres más conocidos, han comenzado a dar a conocer de manera discrecional, las encuestas en donde se les da por ganadores en caso de que “hoy fuera el día de la elección” o bien, de partidos menos posicionados, aseguran que van avanzando y podrían alcanzar el triunfo. Pero deben recordar lo que desde siempre se ha dicho, la principal encuesta se tiene el día de la elección y tiene que ver con la participación real, no ideal, de los electores, de ahí que el recurso de inversión por encuestas, pudieran mejor destinarlo a otros rubros de sus campañas y dedicarse cuando les corresponda, a convencer a la ciudadanía a votar y lograr ahora sí, la reducción de la apatía a participar en las urnas… SIN PENA NI GLORIA por lo pronto, van los candidatos a diputaciones federales luego de cumplirse una semana de proselitismo. Quienes buscan diputaciones locales y ayuntamientos con más de 40 mil habitantes, podrán comenzar el 19 de abril y terminar el 2 de junio, mientras que para los que tienen menos de 40 mil habitantes, podrán promoverse a partir del 4 de mayo e igualmente terminar cuatro días antes de la elección… KITS en segundo lote, han estado repartiendo en los últimos días en los planteles de educación básica, además de insumos para prepararse al regreso a clases presencial, que de modo inicial será gradual y escalonado, hasta que haya semáforo verde, mientras tanto las autoridades educativas han hecho llegar 1,200 termómetros para medir la temperatura corporal, es decir uno por escuela y otros 1300 tapetes para colocar gel sanitizante han sido distribuidos en las instituciones; en algunas se han quedado dos de ellos considerando que trabajan en un doble turno. El Instituto de Educación de Aguascalientes se ha comprometido a distribuir los recursos públicos para comprar todos los insumos necesarios para garantizar la seguridad y la salud de todas las personas en la medida en que sea el regreso gradual a las aulas de una manera presencial… EN LUCHA FÉRREA continúan para la defensa de sus instalaciones en la Asociación de Ciegos Progresistas de Aguascalientes. El presidente de CIPRAC, Elías Cortés Muñoz comentó que mantienen en pie el juicio en contra de la Asociación de Fray Escoba que intenta arrebatarles su sede. El juicio sigue en pie, “en espera de notificaciones para proseguir con el litigio, pero en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos como personas débiles visuales y luchando por nuestra asociación”. Cortés Muñoz comentó que también en el Municipio de Aguascalientes quedaron de apoyar a CIPRAC, sin embargo, todo quedó solamente en meras palabras y nada de acción. “Me iban a ayudar porque hay un pedazo de calle que no está pavimentada afuera de las instalaciones de CIPRAC y que iban a buscar la manera de ponerle cuando menos asfalto y nada. También dijeron que iban a poner unos arbolitos y nada. Seguimos siendo abandonados prácticamente”, lamentó… COMPLICADO el primer trimestre pues implicó pagos anuales al Gobierno, pero el gremio taxista apuesta a emprender su recuperación en este mes de abril, ya que existen más señales positivas gracias a la aplicación de la vacuna que gradualmente avanzará en los distintos grupos de edad, señaló ayer el dirigente Refugio Eudave Ortiz. El presidente de la Asociación de Taxistas Revolucionarios aseveró que es urgente que la gente sea optimista y sin duda el inmunológico es una puerta para que gradualmente se avance en la recuperación económica tan necesaria. Sin duda, el sector del taxi extrañará por segundo año consecutivo la ausencia de la Feria Nacional de San Marcos, porque este evento representa un altísimo movimiento de ciudadanos prácticamente todo el día, sin embargo, este 2021 implicará que transite como cualquier otro mes, aunque confiados que haya una mayor movilidad.