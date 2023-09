Las apuestas corren tratando de adivinar los nombres de los integrantes de las ternas que habrían sido presentadas al Congreso el viernes pasado para elegir magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

LAS BECAS BENITO JUÁREZ ya recibe registros y los interesados en el apoyo para las escuelas de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria en el Estado deben hacer el trámite en línea a través del sitio https://www.gob.mx/becasbenitojuarez, mediante la herramienta digital Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea del 12 al 17 de septiembre. Recordó que la beca consta de un apoyo de 875 pesos mensuales por los 10 meses que dura el ciclo escolar, y está dirigida a familias con hijos a su cuidado y que estudien en escuelas clasificadas en el Buscador de escuelas como Prioritaria o Susceptible de Atención. Una vez verificado el plantel, las familias tendrán acceso a la CSI para el llenado del cuestionario en el periodo establecido de registro. Aclaró que una vez llenado el CSI, y si el resultado es favorable, deberán completar en el mismo periodo de tiempo una Cédula Única (CU), que es el cuestionario digital a través del cual se recaba la información socioeconómica y escolar, para que se les considere en la lista de espera del programa. “El llenado no garantiza que la familia recibirá la beca, ya que su incorporación depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, del presupuesto asignado y de los espacios disponibles en el padrón de personas beneficiarias”. Las familias que completen ambos cuestionarios deberán dar seguimiento al resultado por medio de la herramienta digital Buscador de folios. “Si el resultado es favorable, los aspirantes serán notificados a través del correo electrónico que registraron, la fecha, hora y oficina de atención para acudir con la documentación solicitada y continuar el proceso”… A CORREGIR, pero de modo fraterno, recomendó en su homilía dominical el Obispo Juan Espinosa Jiménez, y para ello la comunidad debe centrarse en 3 palabras clave: corrección, amor y oración, subrayando que el amor es el pilar central de la corrección fraterna. Dijo que la corrección es un arte y un don de Dios que requiere aprendizaje constante y se aplica para todos. Presentó 7 reglas de oro para una corrección efectiva y compasiva: Corregir con Unidad; con Paciencia; con Misericordia; con Sabiduría; con Perseverancia; con el Ejemplo de Vida, y confiando en Dios… LAS APUESTAS CORREN tratando de adivinar los nombres de los integrantes de las ternas que habrían sido presentadas al Congreso el viernes pasado para elegir magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Un ejercicio que se ha dado de manera muy privada, como si los que resulten ungidos en el Legislativo no fueran a convertirse en funcionarios públicos. Si eso de la transparencia que tanto se pregona en las oficinas públicas resulta cierto, pues de seguro hoy se dará a conocer la composición de las multicitadas ternas, el número de éstas y la ruta crítica que habrán de seguir hasta la designación de nuevos juzgadores de segunda instancia para el Estado, de acuerdo a la reforma constitucional que apenas en junio pasado se presentó y que será una realidad en breve, nada más falta que se pongan de acuerdo cómo… POR SI PIERDE la tarjeta de circulación, la Secretaría de Finanzas del Estado informa que debe solicitar una reposición en sus cajas, ya que es esencial para circular legalmente en el país. Se emite en formato valorizado con medidas de seguridad y contiene datos identificativos del vehículo y propietario. Los requisitos incluyen identificación oficial, número de placas y pago. La tarjeta vigente se obtiene al pagar el control vehicular del año. Quienes pagaron electrónicamente pueden obtener una versión digital. No se envía a domicilios, y los propietarios deben recogerla en módulos de la Sefi. Atienden de lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm, en su módulo central en la Colonia del Trabajo… EL PREMIO MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE se aproxima y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Delgado Medina, explicó que el cierre de la convocatoria tuvo lugar el 15 de agosto y se recibieron numerosas propuestas en las 4 categorías: empresarial, instituciones educativas, asociaciones civiles sin fines de lucro y personas físicas. De todas las propuestas recibidas, 12 proyectos pasaron a la siguiente etapa y están actualmente bajo revisión de un panel de jueces calificadores. La premiación de los ganadores se llevará a cabo el 27 de septiembre. Además, expresó el deseo de inspirar a más personas a participar en la edición 2024 y compartir sus buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente. Se espera que los proyectos destacados de este año sirvan como ejemplos para otras instituciones educativas y empresas, fomentando así la conciencia ambiental. Delgado Medina destacó la diversidad de enfoques, desde proyectos relacionados con la generación de energía hasta la reducción y recuperación de materiales, la gestión adecuada del agua y el uso de tecnología y software para controlar las emisiones y la gestión de residuos. También mencionó proyectos enfocados en la difusión y la educación ambiental, que han tenido un impacto significativo en la comunidad. Los jueces encargados de evaluar son expertos con amplia experiencia en temas ambientales y algunos de ellos han sido galardonados en ediciones anteriores del premio. Se espera que su conocimiento y experiencia contribuyan a una selección justa y rigurosa de los ganadores, comentó… 2,400 MILLONES de pesos es el valor del programa de infraestructura que se desarrolla este año en la entidad, dijo la secretaria de Obras Públicas del Estado, Carolina López. De esta cantidad, la dependencia a su cargo ejercerá cerca de 1,600 millones de pesos en 2023, mientras que los 800 millones de pesos restantes se repartirán entre diversas dependencias gubernamentales estatales. En relación con el presupuesto asignado a la SOP, la funcionaria señaló que la ejecución de las obras ya está en marcha, con contratos adjudicados y licitaciones en proceso. En cuanto al avance general de los proyectos de infraestructura, sin considerar aspectos presupuestarios, se ha logrado un progreso del 70% en diferentes iniciativas.