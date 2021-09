Tere lo volvió a hacer… y no pasa nada. La cargada del panismo local fue concentrada en el acto de apoyo y recolecta de 8 mil firmas por Marko, sin sana distancia ni control alguno de las medidas preventivas anti-COVID.

Su propia novela escriben los empresarios, los que quieren serlo y los colados al seno del Consejo Coordinador Empresarial. Y es con el destape de Salvador Farías Higareda, más de uno ha pegado de gritos.

POR FIN SE ACABÓ y cierran mal los diputados; por las diferencias en su forma de trabajo, por la flojera mostrada por algunos que no figuraron en lo político, en el trabajo de comisiones, no se diga en presentación de iniciativas. Además de una legislatura gris, fue evidente la falta de preparación, su desconocimiento de las leyes, y bueno, ni en lo más básico como abrir y cerrar micrófonos para hablar, peor aún, el nerviosismo ya no era justificación a la hora de dar lectura a sus documentos, pues ni para eso mostraron capacidad algunos, que no les alcanzaron los tres años para adaptarse a su trabajo. Adiós… TERE LO VOLVIÓ A HACER… y no pasa nada. La cargada del panismo local fue concentrada en el acto de apoyo y recolecta de 8 mil firmas -de las 11 mil 500 que conforman la militancia del PAN en el Estado-, convocada por la hoy diputada federal, en pro de la reelección de Marko Cortés Mendoza en la dirigencia nacional. Estuvo acompañada de la diputada federal por Yucatán, Cecilia Patrón Laviada, quien va en fórmula con Marko por la Secretaría General del partido, pero además la acompañaron miles, en un salón cerrado, sin sana distancia ni control alguno de las medidas preventivas anti-COVID y por supuesto nunca llegó la Guardia Sanitaria o autoridad parecida a controlar aforos o de perdido que no se saludaran de mano, tal como sucedió hace poco más de dos semanas en su informe en la Plaza de la Patria. Esta vez, en el evento efectuado en el Salón Hopaliz, al poniente de la ciudad, se vieron muchas caras conocidas o por lo menos que buscan serlo, como las diputadas locales Paloma Amézquita y Lupita de Lira por Jesús María; el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López; el alcalde electo de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; los ex diputados federales, Javier Luévano Núñez y Sylvia Garfias; el regidor Edson Camarillo, así como varios funcionarios del municipio de Aguascalientes, entre otros… MÁS PUESTO QUE UN CALCETÍN dijo estar para participar por la dirigencia estatal del PAN el ex diputado federal Javier Luévano Núñez, quien en la misma conferencia de prensa comentó que este viernes se espera la instalación formal de la Comisión Estatal Organizadora de su partido, la cual es la responsable de guiar los trabajos de la renovación de la dirigencia estatal y con ello publicar la convocatoria junto con sus fechas y toda la documentación y el procedimiento que deben llevar conforme marca el estatuto. “Esperemos que en próximas horas y ya no pase de días, tengamos noticias para dar inicio en los procesos de la dirigencia estatal. Estamos puestos para participar”… TODA UNA NOVELA escribió Norma Zamora para refrendar que siguen los problemas al interior de Movimiento Ciudadano. A través de las redes sociales, la hoy ex delegada de Mujeres en Movimiento dejó dicha agrupación y acusó de presiones por parte de dirigentes de dicho instituto político mediante un larguísimo escrito que barre con todos los que se acordó, desde Paco Aguirre, a quien llamó “lugarteniente de Álvarez Máynez”, hasta Jorge López de Sectur… SU PROPIA NOVELA escriben los empresarios, los que quieren serlo y los colados al seno del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Y es con el destape de Salvador Farías Higareda a la presidencia del Consejo Directivo, se adelantaron los tiempos electorales, sobrevinieron las opiniones y más de uno ha pegado de gritos, pero no sólo entre los liderazgos que son parte del CCEA, sino en otros que son empresarios y ya fueron parte de esta agrupación, que en definitiva consideran que el rumbo de este gremio debe ir adelante, con trabajo y consciencia, no como un juego político o rudo, sino de consensos. De momento confían en que Raúl González pueda conservar al menos 18 votos de los 29 organismos filiales, más los que se pudieran sumar, pues si bien de parte de los impulsores de Chava Farías se está haciendo tarea de acercamiento y cabildeo, del otro grupo no se han quedado de brazos cruzados, sobre todo al notar que los tiempos fueron anticipados. De ahí que queda más de un mes de grillas y arenas movedizas en el CCEA. Se debe tomar en cuenta la advertencia de constructores que mencionan que los disidentes y su abanderado no deben adelantar victorias pretendiendo hacer parecer que los miembros del Consultivos de la Construcción le darían su apoyo, porque a decir de los integrantes, se trata de un grupo que hoy está más dividido que el año pasado, y cómo no, si dicen que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana y pudiera ser el caso, en un tiempo de sequía de obra que se ha arrastrado particularmente desde el año pasado en que el trabajo en el sector se ha visto reducido y no por falta de proyectos, sino por falta de recursos federales y lo poco que se ha tenido es con presupuesto estatal y municipal, que no llega a todos los socios. Entonces ahí dirán… INSUFICIENTE RESULTARÁ el personal de la Guardia Sanitaria para realizar operativos en establecimientos, de cara a los festejos del 15 de septiembre, por lo que han pedido el apoyo de las autoridades municipales en cada demarcación, para la vigilancia en el cumplimiento de los protocolos sanitarios en los diferentes negocios. Octavio Macías, titular de la Guardia Sanitaria, reconoció que prácticamente las labores de vigilancia se enfocarán a la Plaza de la Patria, donde esperan alrededor de 7 mil personas. Por lo anterior, no alcanzarán a realizar trabajos de supervisión como viene sucediendo recientemente. Pero mejor ya ni nos sorprendemos, si Tere ya lleva dos masivos, por informe y por campaña pro Marko, pues ya le toca al Estado hacer su fiesta patria y que tampoco pase algo… DE LA INFLACIÓN dada a conocer por el INEGI al cierre de la segunda quincena de agosto, el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera recordó que se ubicó en 5.59%, lo que hace que algunos insumos o ingredientes para preparar la cena de la noche mexicana aumenten. Como ejemplo, dijo que actualmente el chile serrano ha subido un 48%, la cebolla 14.95%, el aguacate 12.06, aceites y grasas comestibles 3.60, la tortilla de maíz 1.24 y la carne de res 0.92% durante los últimos 30 días del mes de agosto. “Esto impactará para preparar y celebrar las fiestas mexicanas”… A SU CASA enviaron por espacio de dos semanas a las integrantes de un grupo de secundaria de un colegio de niñas, del oriente de la ciudad, tras confirmarse dos casos positivos de COVID-19. A dos semanas de haber iniciado clases sobrevinieron las señales de alerta en ese grupo en particular al que este viernes de plano informaron de la inminente cuarentena. Ante esa realidad es que la Unión Nacional de Padres de Familia, al término de la segunda semana de clases presenciales en las escuelas públicas y privadas de Aguascalientes, acrecentó la exigencia hacia las autoridades, estatal y federal, para que los protocolos sanitarios se cumplan a cabalidad. Gabriela Ávila Cabrera, presidenta estatal de la UNPF, recalcó que la mayoría de los estudiantes de nivel básico aceptaron volver a las aulas y se pudo observar durante los 10 días donde se hicieron filas de automóviles para dejar a los niños en la entrada de las escuelas públicas y los colegios privados. Agregó que las instituciones educativas particulares y públicas están siendo observadas y checadas por esta organización, ya que el objetivo es garantizar la seguridad de niños, niñas y docentes, y por fortuna se registra un avance considerable en la asistencia presencial. Gradualmente, los padres de familia han ido comprendiendo la dinámica de división de los grupos en los diferentes días de la semana, a fin de que no haya aglomeraciones en los salones ni en las escuelas, pero se sabe que esta dinámica todavía representa un trabajo intenso para los profesores, aunque ellos se ajusten a su jornada laboral…