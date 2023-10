YoVoy suma deberes a los usuarios; además de tener que esperar horas que pase su ruta, ahora también batallan para pagar el pasaje.

Los pone en jaque el costo de electricidad; Miguel Martínez Rubio, presidente del Sistema Producto Guayaba, manifestó su profunda inquietud debido al constante incremento en las tarifas de energía eléctrica.

NO SE LE VIO MUY PREOCUPADO pero el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Raúl Silva Perezchica, se refirió a los recientes casos de malos manejos financieros en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Aguascalientes y la Fiscalía General del Estado y aseguró que la inquietud si le llegó y hasta mencionó la posibilidad de que el Congreso tome medidas para prevenir futuros incidentes. Uno pensaría que la ley lo dice, pero a decir del diputado hace falta algo más y ahí cada quien podría suponer qué es. Con tono condescendiente consideró que primero se debe comprender a fondo los casos antes de considerar legislación. Hizo hincapié en que es necesario conocer los detalles y circunstancias que rodean a estos incidentes para tomar decisiones informadas. «Todos hacemos suposiciones sobre cómo pudieron haber ocurrido estos eventos, pero la verdad es que no sabemos cómo se desarrollaron», dijo el diputado evitando en esta ocasión exigir que las investigaciones se llevan al tope, como corresponde… YOVOY SUMA deberes a los usuarios; además de tener que esperar horas que pase su ruta, ahora también batallan para pagar el pasaje porque algunas unidades ya no admiten a quien no tenga una de esas tarjetas que se encuentran quien sabe dónde y que se recargan donde sólo dios está enterado. Pero resulta que los sufridos usuarios tienen derecho a usar el “YOVOY” también con morralla, y no solamente mediante las tarjetas de prepago, en estricto cumplimiento de la ley sobre el uso de la moneda nacional en monedas y billetes, dejó en claro el abogado Salvador Farías. Más allá de considerarse un extremismo, existen ejemplos claros de cómo se debe implementar el sistema de cobro en las unidades, en ciudades como Guadalajara, León y hasta Puerto Vallarta, donde los camiones tienen habilitado un sistema dual que permite el libre acceso al servicio con el pago de monedas almacenadas en alcancía, así como con tarjeta a través lector digital. En esencia, el uso de efectivo en el transporte público es necesario para sus clientes principales, de menores ingresos, quienes viven al día y enfrentan dificultades para poner 50 o 100 pesos de depósito en los plásticos, como una contradicción de las medidas para incentivar el uso del transporte público. No se trata de ir para atrás, sino de implementar políticas integrales, y sobre todo, si estas deben alinearse a lo que dice la ley en cuanto a no restringir el uso de la moneda nacional… “DE NADA”, podría responder el presidente López Obrador a aquellos actores políticos de oposición que cuestionaban la anticipación por la sucesión presidencial y ahora agradecen por igual la oposición como la 4ª Transformación, a nivel local la carrera por los puestos de elección popular siga la misma tónica que a nivel nacional, con campañas abiertas para posicionarse entre la población a través de las redes sociales, panfletos y carteleras, en las que lo importante es aparecer. El complicado marco electoral permite jugar al filo de la navaja, ¡y por qué no!, usar el cargo para posicionarse frente al electorado. En todo caso, lo mejor sería dejarnos de medias tintas para adecuar las restricciones electorales, y que quienes quieran hacer campaña lo hagan toda la vida si es que quieren, pero con las manos fuera del presupuesto público… MARCHARÁN ESTE DOMINGO padres de familia y organizaciones civiles para exigir la entrega de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. La marcha, convocada por el Comité en Defensa de los Nuevos Libros de Texto y la Nueva Escuela Mexicana, partirá de la calle 28 de agosto, esquina con Madero y concluirá en la Exedra, en el Centro de la ciudad. Esta movilización social se produce en medio de la polémica que ha generado la renovación de los libros de texto gratuitos, criticada por grupos conservadores y religiosos que consideran que algunos contenidos son «ideológicos» y «propagandísticos». En agosto de 2023, la gobernadora Tere Jiménez anunció que el estado no distribuiría los nuevos libros de texto. Jiménez argumentó que los libros contienen «contenidos que no son acordes con los valores de la sociedad aguascalentense». A la marcha asistirá la Asociación Estatal de Padres de Familia en solidaridad con los padres que exigen el material didáctico para sus hijos. Se espera que en la entidad ocurra lo mismo que en Chihuahua, donde un juez federal ordenó nuevamente la suspensión de la distribución de los nuevos libros de texto gratuito en el estado de Chihuahua. Lo anterior, dado que un padre de familia promovió un amparo bajo el argumento de que la creación de los nuevos libros de texto gratuito no se realizó con apego a la ley y no se cumplieron los protocolos establecidos para dicha acción… LOS PONE EN JAQUE el costo de electricidad… Miguel Martínez Rubio, presidente del Sistema Producto Guayaba en Aguascalientes, manifestó su profunda inquietud debido al constante incremento en las tarifas de energía eléctrica, situación que repercute seriamente en los productores de guayaba de la región. Señaló que el creciente malestar entre los agricultores se origina por la falta de subsidios y las dificultades legales que algunos enfrentan al intentar regularizar las tarifas eléctricas. Estas circunstancias han provocado aumentos sustanciales en los gastos de electricidad para los productores, con alzas que, en determinados casos, superan el 300% o incluso el 400%… MÁS CARO EL REMEDIO que la enfermedad… la falta de inversión en mantenimiento de carreteras federales generará mayores costos en su rehabilitación a largo plazo, advirtió el presidente de la CMIC, Arentsen Dávila Ramírez. Cuando una carretera se deteriora, el costo de rehabilitar ese tramo se puede disparar al doble de los recursos que costaría la reparación del tramo si se da de manera oportuna. El hecho de que no haya suficientes recursos federales destinados a proyectos de infraestructural vial en tramos federales ya genera impacto en que las vías terrestres presenten deterioro significativo. “Se trata de toda la red carretera federal en Aguascalientes, y las participaciones que había antes en ese tema, hacía que se pudieran atacar los desgastes y contar con mejores tramos”, enfatizó…