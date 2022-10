Mecanismo de movilidad laboral, le llaman ahora a la necesidad de las personas de ir a buscar trabajo a otro país cuando aquí no encuentran el que desean o no ganan lo que valen.

Por las migajas tricolores, diversas expresiones del Partido Revolucionario Institucional se reunieron la mañana del lunes con sus iguales en diferentes lugares.

CON OBSERVACIONES de la Auditoría Superior de la Federación recibió el IEA, comentó ayer la nueva directora Lorena Martínez, y agregó que si bien se tendrían que haber sustentado en el pasado gobierno, ni modo, ahora le corresponderá a la administración de Tere Jiménez solventar lo señalado porque “al final del día las responsabilidades son institucionales y no de personas”. La funcionaria agregó que se continúa con las auditorías que surgieron a raíz de la entrega-recepción, sin embargo, descartó un desfalco. Por otro lado, Martínez Rodríguez aseguró que se respetarán los compromisos en materia laboral que tiene el IEA con el SNTE, en ese sentido, se trabajará en la elaboración de un nuevo reglamento con disposiciones para que exista mayor transparencia y que los maestros tengan la certeza de que cada uno de los espacios de ascenso serán asignados conforme a las reglas de la carrera magisterial… SE LES DURMIÓ EL GALLO o les ganó el tiempo en la nueva Secretaría de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado y apenas ayer se concretó la última fase de la entrega-recepción de la dependencia, así que personal del anterior gobierno hizo acto de presencia con los nuevos para culminar el relevo, a diez días del arranque de la gestión 2022-2027… MECANISMO DE MOVILIDAD LABORAL, le llaman ahora a la necesidad de las personas de ir a buscar trabajo a otro país cuando aquí no encuentran el que desean o no ganan lo que valen. De tal manera que ayer el titular de la nueva Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Manuel Alejandro González Martínez, anunció con orgullo que hay 220 vacantes en Estados Unidos y Canadá para chambear de operarios en una planta de pescados y mariscos, como maquinistas CNC, o bien para ensambladores de minicargadores. Los sueldos son atractivos pues aquí nunca los ganarían en un mes, así que para los interesados ahí les va: se da asesoría y acompañamiento gratuito en avenida Aguascalientes #3214, fraccionamiento Prados del Sur, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas o al teléfono 449 971 9401 al 04 extensiones 123, 125 y 135. Finalmente serían 220 problemas laborales menos en la entidad… UN MEJORALITO NO es lo que requiere la economía de Aguascalientes para estar mejor, advirtió el vicepresidente regional Centro-Norte de la Federación Nacional del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez, en rueda de prensa donde refirió que el más reciente Indicador Mensual de la Actividad Industrial del INEGI dado a conocer donde destaca que Aguascalientes tuvo una variación negativa de -5.5% al pasado mes de junio en contraste con estados de la región como Querétaro y Guanajuato que tienen un crecimiento de más de 5%, confirma nuevamente que las cosas en materia económica para la entidad no están bien. Subrayó que se requiere una verdadera estrategia que cambie por parte del nuevo Gobierno Estatal, que genere un punto de inflexión en la tendencia de la economía que no es buena, sino que es negativa, para que en los próximos meses, en el mediano plazo 6 u 8 meses las cosas sean mucho mejor. “No simplemente deben de ser ocurrencias, debe de ser una estrategia integral y creo que se debe de trabajar con seriedad porque si no, podemos aventarnos 3 años en esta dinámica”. Asimismo, dejó en claro que estos señalamientos hacia la autoridad no deben ser tomados como ataques, sino como críticas constructivas. “Nosotros como colegio tomamos los datos y hacemos un análisis de los mismos y como Colegio de Economistas estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno Estatal para que le vaya bien al estado, no se hace con otra intención”… EL SALARIO PROMEDIO que ganan los trabajadores en México y en Aguascalientes en la economía formal se ha visto mermado por la alta inflación que al pasado mes de septiembre se ubicó en 8.70%, señaló el analista financiero, Gerardo Sánchez Herrera. Destacó que el salario promedio al 31 de agosto es de 484.34 pesos, lo que quiere decir que es superior en tasa real a la inflación en 2.61. Dijo que en el caso de los trabajadores de la construcción, estos tienen un salario promedio de 342.97; los de la agricultura, ganadería y silvicultura del sector primario, su salario es de de 315.66. En el comercio, comentó que el salario por día promedio es de 432.31 pesos. “Así podemos mencionar varios sectores donde la inflación ha mermado la capacidad de compra de los trabajadores afiliados al IMSS. Estamos hablando de la economía formal donde la inflación ha disminuido el poder de compra de los trabajadores”… ESTAFETA. El próximo 20 de octubre por la tarde-noche tendrá lugar la sesión para elegir al nuevo presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, así lo dio a conocer su actual presidente, José Gil Gordillo Mendoza. Detalló que hasta el momento la única persona que ha manifestado formalmente su intención por contender es Dafne Gissel Viramontes Ornelas, presidenta de la Comisión de Estudios de Género del Colegio de Economistas, y ha tenido el conocimiento de otros de manera verbal… EL VOCERO DE LA DIÓCESIS fue quien encabezó ayer la conferencia de prensa en el Obispado de Aguascalientes y destacó tres temas: el primero tiene que ver con el próximo inicio de los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe y que forman parte de la Piedad Popular, una costumbre arraigada en México pero más en Aguascalientes. Luego, el padre Rogelio Pedroza pidió al Gobierno del Estado trabajar de la mano en la reconstrucción del tejido social para que la entidad siga siendo una sociedad que conserve los valores y los derechos fundamentales y los cristianos que también son valiosos. En ese contexto reconoció que aquí aún no se ha perdido el respeto a los lugares sagrados y los problemas en las iglesias son prácticamente nulos, pues no se profana la Eucaristía o la hostia, a diferencia de otros sitios. Enseguida, cuestionado sobre el encuentro que habría tenido la gobernadora Tere Jiménez con el Obispo Juan Espinoza Jiménez, aseguró no saber de ello y por lo tanto no tenía algo qué comentar. “Igual se vino a confesar” y menos aún podríamos saber los detalles, comentó de manera ocurrente… POR LAS MIGAJAS TRICOLORES, diversas expresiones del Partido Revolucionario Institucional se reunieron la mañana del lunes con sus iguales en diferentes lugares. Según las malas lenguas la convocatoria se llevó a cabo para evitar “imposiciones” en la dirigencia estatal del partido, pues al parecer ayer mismo se tenía planeado publicar la convocatoria para la renovación del CDE; lo que generó la reunión de José Manuel Rodríguez Martínez, David Hernández Vallín, Rogelio Ramírez Soto, Eduardo Hernández Tavera, Patricia Romo Macías, Mario Guevara Palomino, Socorro Ramírez Ortega, entre otros, mientras que la regidora Citlalli Rodríguez se reunió con Charly Ortega y dos personajes más para buscar frenar la presunta imposición de Leslie Atilano Tapia y de José Carlos Lozano Rivera Río como perfiles a contender por la dirigencia…