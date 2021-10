Se cumplió el plazo y esta semana los maestros estarán de estreno. Y es que a partir de hoy y hasta el jueves 14, el IEA y la Sección Uno del SNTE realizarán la Rifa del Día del Maestro 2021.

Tras el fuerte golpe que representó la pandemia para la economía del sector hotelero en la entidad, a la fecha el 100% de los 65 hoteles que están integrados a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes ya están abiertos y operando de manera normal.

EN EL MERCADO DE LA PURÍSIMA se ubica el punto de internet gratuito municipal más utilizado, de los 130 que opera el gobierno de la ciudad, según informó Ramiro Pedroza Márquez, coordinador de Gobierno Digital. En orden de importancia le siguen aquellos que operan en las comunidades rurales del Municipio de Aguascalientes, aunque ciertamente no será en volumen en el número de personas pero sí en la atención a niños que han podido acceder a las clases en línea. Detalló que el servicio de internet gratuito se paga con la misma infraestructura que tiene el municipio hacia sus dependencias, y esos 130 puntos tienen servicio durante las 24 horas del día, sin afectar la demanda de consumo de internet en las oficinas municipales… SE CUMPLIÓ EL PLAZO y esta semana los maestros estarán de estreno. Y es que a partir de hoy y hasta el jueves 14 el IEA y la Sección Uno del SNTE realizará la Rifa del Día del Maestro 2021. Hoy a partir de las 9 de la mañana se colocarán las tómbolas en la sede sindical para que los profesores, el personal de apoyo y de asistencia a la educación depositen los boletos que les entregaron el pasado viernes. De aquí al miércoles se entregarán los boletos a los maestros jubilados, en la sede de la Sección 1 del SNTE. La rifa será el jueves 14 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en una transmisión virtual por redes sociales del IEA…suerte a todos los docentes… CON LA MESA PUESTA para que más de un millar de comerciantes semifijos participen en la Feria del Día de Muertos, en las inmediaciones del Panteón de la Cruz, dejará el actual Gobierno Municipal a la administración que arrancará este fin de semana, según informó el director de Mercados, Áreas Comerciales y Estacionamientos, Israel Díaz García quien señaló que se llevaría a cabo del 17 de octubre al 2 de noviembre pero como habrá nuevo gobierno, pues serán ellos quienes decidan si habrá fiesta o no… RESPECTO DE LOS VALET PARKING, la cual es una área no regulada por el Gobierno Municipal, la instancia capitalina que atiende los reportes y las quejas ciudadanas es la Secretaría de Seguridad Pública a través de la dirección de Movilidad, ya que muchos vehículos que solicitan el servicio de valet parking terminan estacionados en la vía pública y entorpeciendo zonas privadas como cocheras de casas…LOGRAR LA CERTIFICACIÓN de todos los policías, es uno de los temas en que estarán trabajando las autoridades en materia de seguridad, para que no sean dados de baja. A nivel estatal se está en espera de saber el número de elementos que se tienen en las corporaciones policiacas de los municipios distintos a esta capital, que también deberán ser capacitados para que en su totalidad sean certificados, y trasciendan el mes de octubre del 2022 contando con este requisito obligado por el Sistema Nacional de Seguridad. Por lo pronto, se tiene conocimiento que en el municipio de Aguascalientes hay cerca de mil 500 policías, en su gran mayoría ya certificados, labor que se cumple cada año. Por lo que respecta a la Policía Estatal son 732 elementos, de los cuales el 98% ya ha cumplido ese requisito… EL ABANDONO de los adultos mayores y las personas con discapacidad es uno de los problemas que se ha hecho más presente a raíz de la pandemia, aunque tiempo antes no era desconocido. Desde siempre se ha hablado de la violencia intrafamiliar, más en años recientes, y generalmente se hace referencia a lo que sufren mujeres y menores de edad, no obstante, es momento de visualizar y atender lo que están padeciendo los adultos mayores y personas con discapacidad que sufren no sólo violencia física, psicológica y económica, sino también el abandono de quienes deberían responder a los cuidados que requieren. Y es algo en lo que se abocará a trabajar la Comisión de la Familia, comentó su presidenta, Nancy Xóchitl Pacheco Macías… QUE SIGA APOYANDO el Ejecutivo a los municipios del interior, confía el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula, particularmente al que preside y en el tema de seguridad pública, luego de que el Gobierno Federal les quitó el Fortaseg, a través del cual, recibían un recurso de casi 15 millones de pesos y que desde el año pasado ya no lo tienen. Destacó que esos recursos les servían para la compra de patrullas, armamento, uniformes y les ayudaba en la capacitación de los elementos, por lo que ahora tienen que atender este tema primero en recursos y luego en personal. "Tengo que duplicar el personal en seguridad y para ellos necesito patrullas, uniformes, capacitación y exámenes de control y confianza". Afirmó que en el caso de Jesús María cada policía que entra a la corporación municipal implica una inversión de 150 mil pesos "y creo que vale la pena decirlo, no nos está ayudando mucho el Gobierno Federal"… Apuntó que todos tienen habilitados todos sus espacios y la Asociación ha insistido en que nuestros hoteles con el Congreso Nacional Charro que prácticamente está en puerta puedan ofrecer servicios ampliados de lo que tienen internamente como restaurantes y áreas comunes para que los charros puedan disfrutar de esas ventajas. Reconoció que hasta el momento la Guardia Sanitaria ha tenido ciertas limitantes que los empresarios hoteleros han mantenido, “pero en este periodo en el que nos hemos sostenido en el semáforo no ha habido ningún movimiento que detone otras circunstancias, si para esas fechas indicara otra cosa los hoteles nos tendríamos que readaptarnos a esas circunstancias”… A FIN DE APOYAR a las comunidades estudiantiles del estado compartiendo herramientas que puedan mejorar su formación, la Universidad Autónoma de Aguascalientes realizó la donación de un total de 1,016 pupitres en buenas condiciones a diversas instituciones educativas que requerían el apoyo. El CBTIS 283, 284, los Telebachilleratos Comunitarios El Porvenir, El Novillo y San José, así como las escuelas primarias Juan Rulfo, Marie Curie y Fundadores Mexicanos fueron las instituciones beneficiadas en esta ocasión…