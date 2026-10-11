Votación cardíaca hubo en la elección del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Nora Cardona necesitó una segunda ronda para alcanzar los 14 votos requeridos…

SEIS SEMANAS LLEVAN esperando los alumnos de la primaria Dr. Jaime Torres Bodet, de San José del Arenal, a una maestra suplente. Parece que la docente viene caminando desde otro continente, porque todavía no aparece. Los padres acudieron al Instituto de Educación de Aguascalientes, pero aseguraron que las autoridades y la dirección escolar se pasan la bolita. Incluso ofrecieron ayudar con las actividades, aunque, según denunciaron, el director rechazó la propuesta. Por ahora, los niños solamente tendrán inglés de ocho a diez de la mañana. A este paso, terminarán hablando como londinenses, pero sin avanzar en matemáticas, español y demás materias. ¿Quién hará finalmente la tarea pendiente?… LOS TRABAJADORES DEL IMSS volvieron a salir a las calles de Aguascalientes porque, al parecer, sus demandas laborales siguen esperando turno en la ventanilla federal. La noche del sábado marcharon desde la sede sindical hasta la Glorieta de Benito Juárez. Jesús Ricardo Barba Parra, representante de Gobernación, acudió a pedirles que protestaran sin bloquear las vialidades, para no recetarles un dolor de cabeza a los automovilistas. Los inconformes respondieron que seguirán marchando mientras no haya soluciones, pues de su viaje a la Ciudad de México regresaron sin acuerdos. Por ahora, el conflicto sigue sin diagnóstico favorable y las protestas, sin fecha de alta… DONDE SÍ DEBERÍA anticiparse es con el gusano barrenador, que amenaza con pasar del establo al patio de la casa, y los perros podrían llevarse una desagradable sorpresa. Mientras los ganaderos ya recibieron kits y tienen experiencia revisando heridas, muchos propietarios de mascotas apenas distinguen un rasguño de una lesión preocupante. Por eso, conviene echarles un ojo a los canes que viven en talleres mecánicos, patios y otros establecimientos, donde suelen andar como dueños del negocio. No vaya a ser que, entre cuidar coches, espantar desconocidos y perseguir gatos, terminen hospedando gratuitamente a las larvas del gusano barrenador. ¡Mejor revisar que lamentar!…VOTACIÓN CARDÍACA HUBO en la elección del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Nora Cardona necesitó una segunda ronda para alcanzar los 14 votos requeridos, pues en la primera no consiguió la mayoría entre las 27 asociaciones presentes, de 28 con derecho a voto. Raúl Chávez Díaz tampoco se quedó mirando: reunió buenos apoyos, aunque insuficientes para llevarse la presidencia. Al final, Salvador Esqueda llamó a cerrar filas y recordar que todos pertenecen al mismo equipo. Ahora falta comprobar que, después de contar votos y medir fuerzas, los empresarios puedan remar juntos sin que alguno quiera llevarse el timón a casa… EN EL CONGRESO HUBO iniciativas para todos los gustos. La diputada Daniela López quiere contar las más de 60 mil viviendas deshabitadas del Estado, equivalentes al 13 % del parque habitacional, para mejorar la planeación. Aclara que nadie pretende meterse a las casas ni cobrar por contarlas; solamente saber cuántas están juntando polvo. Por su parte, la diputada Lucy de León pidió reforzar la seguridad escolar tras el asesinato de una subdirectora en Torreón, mediante alertas tempranas, atención socioemocional y protocolos preventivos. Proteger a maestros y alumnos debería ser tarea obligatoria, no materia pendiente de aprobar en el Congreso del Estado…LOS PANISTAS DEL ESTADO recordaron a Manuel J. Clouthier, “Maquío”, en su 37º aniversario luctuoso, frente al primer busto levantado en su honor en México. El presidente estatal del PAN, Javier Luévano, aprovechó la ceremonia para reivindicar la democracia, pedir gobiernos que rindan cuentas y lanzar críticas a Morena por sus prácticas políticas. También advirtió que ganar elecciones no autoriza a subirse al ladrillo y marearse. Con el proceso electoral 2026-2027 en marcha, llamó a escuchar a la ciudadanía y presentar propuestas. Porque una cosa es honrar a los personajes históricos con discursos y otra demostrar sus enseñanzas cuando llegan las campañas…EL CBTIS 168 CELEBRÓ sus 43 años de existencia estrenando placa conmemorativa por la aplicación del programa federal La Escuela es Nuestra. A la ceremonia acudió Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, representante de Bienestar en el estado, para atestiguar los avances en infraestructura. Se destacó que la comunidad escolar participa en decidir y vigilar las mejoras del plantel. Porque una cosa es presumir instalaciones renovadas y otra mantenerlas funcionando cuando pasan los años. Ojalá que, además de cortar listones y descubrir placas, los recursos sigan llegando a las aulas, donde los estudiantes prefieren buenas instalaciones antes que discursos de aniversario…HACER AMIGOS O ENCONTRAR pareja en Aguascalientes ya no requiere salir de casa: basta un celular, internet y suerte con el algoritmo. Las plazas y cafeterías siguen funcionando, pero ahora compiten con WhatsApp, aplicaciones de citas y grupos digitales. Eso sí, presumir 500 contactos no garantiza encontrar quién preste cien pesos o escuche nuestras penas. También proliferan clubes de corredores, ciclistas y lectores, donde la amistad surge entre kilómetros, pedaleadas y libros. Al final, la tecnología facilita conocerse, pero la verdadera prueba sigue siendo la misma: encontrar a alguien que responda los mensajes y no deje eternamente en visto…