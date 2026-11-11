El expediente iniciado en contra de Clara Jiménez, del IEE, sigue guardado en las oficinas centrales del INE, donde ni la han notificado ni citado, en medio de un organismo nacional tan convulso que difícilmente volteará a ver la grilla local

Con el premio a la morosidad por delante, las alcaldías de la capital y de Jesús María apretaron el paso en el remate del año con sendas campañas del 90% de descuento en multas y recargos del predial, como si sus arcas estuvieran en jauja.

CON LA META DE CONTENER las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes dio inicio a la campaña de vacunación con un incremento de 100 mil dosis adicionales en comparación con la jornada del periodo anterior. La estrategia de inoculación, que comenzó el pasado 12 de octubre y se extenderá hasta marzo, busca garantizar una cobertura amplia en la población hidrocálida ante el descenso de las temperaturas en la región… A SALVO DEL TORNADO EN EL INE, la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Clara Beatriz Jiménez, le bajó el volumen al pleito con sus colegas consejeros al aclarar en rueda de prensa que el expediente iniciado en su contra sigue guardado en las oficinas centrales de la autoridad federal, donde ni la han notificado ni citado, en medio de un organismo nacional tan convulso que difícilmente volteará a ver la grilla local; una postura a la que sumó su raya defensiva al remarcar que en las cuentas públicas no existe un solo contrato observado o denunciado vinculado a las empresas involucradas en el escándalo de corrupción atribuido a la ex presidenta Guadalupe Taddei, todo mientras en la tropa electoral nadie dice nada de los más de 300 trabajadores de los módulos de atención que laboran con sueldos paupérrimos y sin representación sindical, olvidados por las rancias centrales de la burocracia federal, justo en la víspera de que este miércoles se lleve a cabo el Foro y Consulta Voces que Construyen Inclusión a las 9:30 horas en el Congreso del Estado… TRAS AMAGAR CON EL PARO, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, por vía de su delegado Carlos Saucedo Ramírez, confirmó el fin de la suspensión de labores iniciada el pasado viernes, una vez que se oficializó la cancelación del acuerdo sobre las reglas de evaluación del órgano de administración judicial; un repliegue estratégico de los empleados para cerciorarse de que no les estuvieran contando los dientes, estirando la liga lo más posible, aunque la representación estatal ya dejó sobre la mesa la advertencia de que mantendrán la guardia en alto ante cualquier nuevo intento de vulnerar sus derechos laborales… BAJO LA BANDERA de la propiedad privada, la construcción de una tienda de conveniencia en un terreno proyectado para una futura vialidad primaria desató el debate sobre el crecimiento urbano, donde el secretario del Ayuntamiento, Enrique García López, admitió que el Municipio está maniatado para frenar la obra por tratarse de un predio particular mientras no haya lana para adquirirlo o permutarlo; una encrucijada institucional donde la Sedum apenas sostiene reuniones con los directivos de la cadena comercial para explorar alternativas, mientras el proyecto queda a expensas de los dictámenes de uso de suelo, impacto comercial y la viabilidad del Comité de Vialidad municipal, dejando en el aire si la planeación vial de largo plazo terminará subordinada al avance de las tiendas de autoservicio o si la autoridad logrará rescatar el corredor de movilidad frente a los cuestionamientos públicos y de exmandatarios… CON EL PREMIO A LA MOROSIDAD por delante, las alcaldías de la capital y de Jesús María apretaron el paso en el remate del año con sendas campañas del 90% de descuento en multas y recargos del predial, como ¡Ponte al Corriente! y ¡Ponte a Mano!, una pasarela de perdonazos que termina castigando al contribuyente cumplido; una generosidad tributaria que hace ver a ambos municipios como si sus arcas estuvieran en plena jauja y sin una sola deuda a cuestas, dejando claro que cuando la cobranza de cierre de año aprieta, la disciplina fiscal sale por la ventana con tal de ver caer lo que sea a la caja… EN RESPALDO a la defensa social, la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos de Aguascalientes cerró filas con Mariana Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, ante la embestida de amenazas, acoso, agresiones en redes sociales y la exposición de sus datos personales derivados de su acompañamiento a víctimas de violencia, madres buscadoras y familias de desaparecidos; mediante un pronunciamiento firme, la red exigió al Mecanismo de Protección reevaluar de inmediato su nivel de riesgo para reforzar su seguridad, apremió a la Fiscalía estatal a investigar formalmente el hostigamiento y lanzó un llamado directo al gobierno estatal para que deje de brindar espacios y cobijo institucional a los agresores de las activistas… SIN RESPUESTA CLARA DEL IEA, madres de familia de la primaria Rodolfo Landeros Gallegos encendieron las alarmas ante la intentona de fusionar los dos grupos de primer grado —de 25 alumnos cada uno— para hacinar a 50 niños en un solo salón a cargo de una sola maestra; la medida encajó como un golpe para los estudiantes con autismo, cuyos padres advierten que el exceso de ruido y sobrecupo detona crisis y echa por tierra sus avances de adaptación, y aunque el Instituto de Educación de Aguascalientes salió a apagar el fuego aclarando que por ahora no hay fusión ni retiro de docentes tras reunirse con supervisores y el área jurídica, la dependencia dejó la puerta abierta al prometer que evaluará la matrícula y las necesidades especiales, manteniendo en la incertidumbre a las familias sobre si prevalecerá el sentido común de la educación inclusiva o la simple tijera presupuestal…