EL OBISPO Juan Espinoza Jiménez envió una amplia felicitación a las madres a través de un video. En él, refirió que las madres son el rostro cercano de Dios para los hijos, son co-creadoras con Él, porque las llevaron en el vientre, las vieron crecer y se encargaron de educarlas y bendecirlas. Las madres son las artesanas del amor que expresan su ternura, que saben perdonar, son misericordiosas y están al lado de sus hijos. Son mujeres de acero que se mantienen fuertes y dan todo por su hijo, lo cuidan e incluso dan su vida. Son las maestras de la fe, enseñan a orar, y a bendecir. De esta manera, envió un abrazo con el amor de Dios para que sean felices por ser mujeres y madres, y envió su bendición pidiéndoles seguir el ejemplo de la Madre María… Es un nuevo diseño con una franja debajo, con los colores y líneas que identifican al Gobierno del Estado. ¿Será un paso previo al reemplacamiento del parque vehicular en general? Es una acción que las administraciones estatales procuran cada seis años y, en su caso, ¿cuánto nos costará?… HOY SE EXPEDIRÁ LA CONVOCATORIA, en la sesión del Congreso del Estado, para la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado; también se constituirá e integrará la Comisión Especial Agenda 2030. De igual manera, se presentará la propuesta para la designación de titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como para la designación de titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral. Adicionalmente, se analizarán y en su caso aprobarán otros cuatro dictámenes relacionados con la Constitución Política local, la ley de Protección a los Niños y Adolescentes, la ley de Fomento a la Economía y la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia… EN CHARLAS DE CAFÉ, hay quienes comienzan a especular sobre quién ocupará el puesto de Fiscal General del Estado en sustitución de Jesús Figueroa Ortega para un siguiente periodo de seis años. Se menciona al exprocurador de justicia en tiempos de Carlos Lozano de la Torre, el polémico Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, así como a quien actualmente ocupa la delegación federal de la Fiscalía General de la República, Jorge Arturo Martínez Armenta, quien también tiene buena relación con el exprocurador estatal. Por otra parte, hay quienes analizan la posibilidad de que René Urrutia de la Vega pueda estar perfilado para ocupar el cargo, dada su cercanía al Partido Acción Nacional y su notable esfuerzo para regresar a la silla que entregó a Figueroa… EN UNA REUNIÓN con autoridades del ISSSTE, la gobernadora Tere Jiménez reiteró su apoyo para unir esfuerzos y continuar fortaleciendo el sector, ya que es un derecho de todos recibir servicios médicos de calidad. Por su parte, la subdelegada médica del ISSSTE, Mariana Janeth Hermosillo Ulloa, agradeció a la gobernadora por sumarse a este esfuerzo, pues aunque el instituto es federal, reconoció que Tere Jiménez ha trabajado sin distinciones por mejorar la atención médica… DEJANDO ATRÁS LA PANDEMIA, que la OMS ha dado por concluida, funcionarios del Poder Judicial se reunieron para intercambiar experiencias de la praxis judicial y el posicionamiento de valores y buenas prácticas. Encontraron el lugar idóneo para ello en el restaurante del Hotel Hacienda de la Noria. Como dice la frase de moda, en las imágenes del encuentro se veía «la agusticidad, la sombra del fresnito pegando bien sabroso, los pavorreales del jardín del hotel se oían a lo lejos, y los vientos cuaresmeños donde le pega la brisa, se puso bien a gusto». Contaban con la presencia de la Jueza de Distrito Especializada en Materia del Trabajo, adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, Elizabeth González Mota. Es un lugar excelente para hablar de despidos injustificados y pago de salarios caídos de trabajadores en desgracia. Qué tiempos aquellos del COVID-19, cuando nuestros servidores públicos podían reunirse virtualmente con un enlace de Zoom, sin necesidad adicional a una buena conexión de internet… PREOCUPANTE sigue siendo en México el tema del embarazo adolescente, fenómeno que ha sido calificado de inaceptable por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). A pesar de que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes establece como objetivo reducir este tipo de embarazos en un 50% para el 2030, los datos del Consejo Nacional de Población sugieren que se reducirá solo un 17.3% para el 2050. Además, los estados de Coahuila, Chiapas, Nayarit y Campeche tienen los mayores incrementos en los últimos meses. En particular, los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León y Zacatecas tienen las tasas de fecundidad adolescente más altas en el país desde hace 20 años. Solo la Ciudad de México y Guanajuato han mantenido los indicadores relativamente estables y sin cambios en dos décadas. En el caso de Aguascalientes, la tasa de embarazo en mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años para el 2020 es de 73.8, similar a la tasa que se tenía en el 2000. Además, la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años para el 2020 fue de 1.6 nacimientos por cada mil de este grupo etario. La prevención del embarazo adolescente es un problema que requiere soluciones sostenibles y eficaces. El Gobierno y las instituciones responsables deben trabajar en conjunto para desarrollar e implementar políticas públicas que aborden las causas subyacentes de este problema. Además, se requiere una mayor educación sexual y reproductiva para los jóvenes, así como acceso a métodos anticonceptivos y atención médica de calidad para evitar embarazos no deseados. La reducción del embarazo adolescente es una tarea de todos, y sólo mediante un enfoque integral y una acción coordinada se podrán lograr resultados significativos… INTERVINIENDO CAMELLONES para darles mantenimiento o embellecerlos, sigue la Secretaría de Servicios, para lo cual se han creado nuevos diseños utilizando plantas de diferentes especies cultivadas en el Vivero Municipal. También se está llevando a cabo la construcción de zanjas para aumentar la humedad en las orillas y mejorar el aprovechamiento del agua de riego y pluvial. Estas modificaciones se han realizado en varios puntos de la ciudad, con el objetivo de permitir el máximo aprovechamiento del agua y utilizar plantas endémicas que no requieren tanta agua para su desarrollo. Además, se están haciendo esfuerzos diarios para realizar el riego en horas de menor calor y evitar obstrucciones en el tránsito vehicular en horas pico…