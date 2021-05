Por cierto, en el sitio web del gobierno del Estado, aún no quitan a Armando Roque Cruz como titular de SEGUOT en el apartado de “Gobernador y Gabinete”, parece que a alguien se le olvidó pues el relevo no fue ayer.

DE LOS 12 MIL docentes de educación básica en el estado de Aguascalientes, casi el 52% son mujeres y hasta el momento no se tiene una estadística clara sobre la cantidad de maestras que sean mamás, ya que en el último lustro ha habido una renovación significativa del personal educativo, a causa de las jubilaciones y hoy en día se ha rejuvenecido notablemente el magisterio. No obstante, la autoridad educativa calcula que aproximadamente el 60% de las maestras ya son mamás, y así ellas combinan ambas tareas día a día… EL RETO ES QUE LO USEN; fue la conclusión que arrojó la reunión sostenida por los titulares de Seguridad Pública y Obras Públicas del Estado, Porfirio Sánchez y Enrique Peralta, respectivamente, tras el análisis conjunto que hicieron respecto de la pertinencia de construir un nuevo puente peatonal sobre Segundo Anillo, a la altura de la SSPE. La finalidad es que personas que acudan a realizar algún trámite ante la SSPE, o bien al Hospital General de Zona Número 2 del IMSS, tengan la posibilidad de un mejor y seguro desplazamiento. Ante la presentación del proyecto y el análisis de la pertinencia de dicho puente para peatones, los funcionarios destacaron que durante los próximos días se podría iniciar ya su construcción, lo que dará mayor tranquilidad a la población. Pero… de ejecutarse el proyecto, sólo quedaría esperar que las personas efectivamente lo usen, para evitar poner en riesgo su vida, ante el cruce intempestivo que se pudiera registrar en el paso de los automóviles… NO ES PERSONAL, dicen, pero fue un acierto el cambio de titular en la SEGUOT, comentaron los urbanistas colegiados de Aguascalientes en voz de su presidente Herminio Alejandro Rubalcava Díaz quien opinó que “ven muy viable el cambio, en todas las áreas porque siempre es bueno una sacudida y más si es generacional. Las nuevas ideas vienen a darle frescura con una visión más moderna y actual, por lo que de los cambios hechos, éste es muy bueno”. Afirmó que, en el caso de los urbanistas, el 70% de los agremiados se desarrollan justo en el área de la SEGUOT o son proveedores de proyectos ante dicha instancia, por lo que en la reunión que sostuvieron con la nueva titular, dijo que le pidieron que los apoye en la agilización de los procesos internos de la Secretaría, “porque ahí recae todo lo que tiene que ver con la autorización de nuevos desarrollos, ahí se llevan a cabo Comités de Vialidad, de Sustentabilidad y la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano. Acordamos apoyarla y ver cómo podemos sumarle, cómo hacer más ágil sin violentar el COTEDUVI, sin transgredir la normatividad existente. Pero sí ver cómo agilizar para que la inversión en Aguascalientes de los particulares de los desarrolladores locales y foráneos no se vayan”… por cierto, en el sitio web del gobierno del Estado, aún no quitan a Armando Roque Cruz como titular de SEGUOT en el apartado de “Gobernador y Gabinete”, parece que a alguien se le olvidó pues el relevo no fue ayer… DE MANERA SOSTENIDA avanza el Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes en su plan de trabajo establecido para este año, así lo informó el presidente del Patronato, Ricardo Magdaleno Rodríguez quien detalló que tienen en puerta 140 cirugías de cataratas, las cuales arrancarán después de que pase la jornada electoral y con el DIF Estatal están realizando también 150 cirugías de catarata, las cuales ya comenzaron y se llevan 17 operados y están programados para esta semana 4 más. Adicionalmente dijo que por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal tienen 25 cirugías de retinopatía diabética, de las cuales están operados 3 y uno más está programado para esta semana. En lo que respecta a trasplantes de córneas, informó que la Fundación Carlos Slim otorga este año 26 cirugías para Aguascalientes, de las cuales ya van 6 y de la Asociación Ale también apoya con otras 26 de las cuales ya van 10. Mientras que gracias a las aportaciones de gente de los Clubes Rotarios se tiene programado apoyar 26 cirugías, de los cuales ya van operados 22 y está programado para esta semana uno más. “Entonces son 403 pacientes que están siendo apoyados por estas asociaciones y fundaciones, de los cuales van operados 58 y están programados 6 para esta semana”… PARA LOS JÓVENES que desean continuar sus estudios de bachillerato en alguno de los 169 planteles de los subsistemas públicos del estado deben realizar la Validación de Documentos del 10 de mayo al 18 de junio en educacionmedia.iea.edu.mx, de acuerdo al periodo que corresponde a la modalidad de secundaria que cursan, una vez que se registren en el Sistema en línea para nuevo ingreso a educación media superior ciclo escolar 2021 2022. Este año no se aplicará examen de admisión; se tomará en cuenta el promedio de la secundaria para la asignación de lugares, también se considerarán como criterios de desempate, tener hermanos o hermanas en alguna institución elegida y el domicilio del estudiante, respecto a la ubicación de algún plantel seleccionado, detalló el subdirector de educación media, Noé García Gómez… UNA VÍA ALTERNA, por sí sola no resuelve los conflictos viales que genera una obra de gran magnitud como la construcción del Distribuidor Vial Pulgas Pandas que cerró los cruces de Segundo Anillo con Independencia y Prolongación Zaragoza, -que de por sí tenían ya su propia complejidad-, para dejar prácticamente como única vía hacia el norte la avenida Universidad. Resulta que día a día la situación se complica y el tráfico empeora sobre ésta última vialidad. Para quienes van hacia Bosques del Prado Norte, Los Bosques, La Concepción y demás, la única calle que ayuda un poco es San Julián, pero la semaforización no abona y los embotellamientos en las calles del fraccionamiento Bosques del Prado sur, cada vez son peores. No hay en esos puntos un solo agente vial, un ajuste en la frecuencia de semáforos y el caos ya llegó. Y eso que no hay escuelas ni universidad. La obra está programada para 8 meses y si para entonces volvieron las clases presenciales, se espera una situación mucho más compleja…