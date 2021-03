Se ha detectado en el análisis de fotos y videos de la noche del 8M, la presencia de mujeres con especial habilidad para desestabilizar la manifestación; ahora, ¿de dónde llegaron y por dónde salieron?

MÁS DE CUATRO MIL vacunas fueron aplicadas ayer en adultos mayores de Calvillo a través de los 4 puntos de atención. En el Parque Infantil fueron 1,320, en Ojocaliente, 964; en Jáltiche, 847, y en el Cecati, 971… DIFÍCIL situación es la que se vive después de la manifestación del 8M porque todo se salió de control; las corporaciones policiacas comenzaron bien, con el resguardo del lugar y de pronto, todo se descompuso. Lo que causó asombro entre varias de las manifestantes fue que de pronto, mujeres vestidas de negro comenzaron con agresiones e incitaciones a la violencia a otras, no todas cayeron, no obstante, sería esa provocación un tanto estudiada, lo que sacó el lado humano a los policías que reaccionaron ante los ataques directos. Entre el nutrido contingente que participó en la marcha, sería difícil identificar quiénes serían oriundas de Aguascalientes y quiénes llegaron de otros lugares en calidad de infiltradas o infiltrados a provocar, lo cierto, es que expertos en este tipo de hechos, consideran que al analizar videos que han circulado por redes sociales y televisión, así como fotografías en los medios, encuentran amplias posibilidades de la participación, al menos durante la estancia en la plancha de la Plaza de la Patria, de personas con intereses que iban más allá de la manifestación feminista, entre los cuales inclusive pudieron haber provocado que fueran quebrados vidrios del Palacio Mayor, sólo de ese porque curiosamente al Palacio Municipal no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa… qué bueno que se salvó!… SE HA DETECTADO en el análisis del material la presencia de mujeres con especial habilidad para desestabilizar la manifestación; ahora, ¿de dónde llegaron y por dónde salieron?, es lo que se tendrá que saber en algún momento, pero de que están identificadas al menos por su vestimenta y su actuar, así es, y es lo que entre la manifestación las distinguió sobre el resto de las feministas participantes. Y no es porque las de Aguascalientes sean pasivas, también tienen lo suyo en su forma de manifestarse, pero nunca se había llegado al grado de provocación y violencia que en esta ocasión alcanzó. Se presume, todo pudiera ser con fines políticos… LAMENTÓ, por su parte, el dirigente estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera la actuación de las autoridades en el manejo de este asunto, tras afirmar que con esa prontitud como actúan con manifestantes, así debieran hacerlo con los delincuentes. Cuestionó que haya “un sistema de justicia expedito con manifestantes pero no con delincuentes. Con alguien que rompe vidrios están listos para llevarlos al Cereso y con delincuentes no, ahí es el mal sabor que nos queda, las autoridades están equivocadas, es atender las consignas de los grupos manifestantes”, sostuvo. En tal sentido, dijo que no se trata de detener las protestas y manifestaciones, sino por el contrario son para que la autoridad actúe en consecuencia. “cuando las autoridades deberían estar ocupadas en políticas públicas integrales, se enfocan en ver cómo detienen y amenazan para evitar futuras manifestaciones, ahí están equivocados en el enfoque”… DE CANDIDATURAS, el dirigente del Sol Azteca dijo que su partido ya definió su lista de candidatos y en el caso de la alianza con el PAN, va Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien ya solicitó licencia para separarse del cargo de alcalde de Pabellón de Arteaga y contender por la diputación del Distrito 3 local que comprende los municipios de Pabellón y Tepezalá. Mientras que la regidora Juanis Martínez quien también solicitó licencia, va para el Distrito 12, Emanuel Sánchez Nájera va por distrito 16 local, ambos de la zona oriente. En tanto que en los municipios de El Llano va para la alcaldía Marisol Herrera y para la Presidencia Municipal de Pabellón contenderá Arnulfo Flores… EN LA CONAFOR. El gerente estatal Víctor Villalobos Sánchez negó los señalamientos que hizo el dirigente sindical, José Lazarín Hernández respecto la problemática laboral en contra de sus 16 trabajadores a quienes no se les quiere respetar sus derechos y prestaciones de acuerdo a un convenio firmado en 1995. “Nosotros no nos estamos negando a pagar las horas extras, estamos siguiendo nuestros manuales y se les está pagando de acuerdo a lo que se trabaja”. Explicó que dentro del procedimiento, se le llaman pagos devengados, en donde trabajan por ejemplo los incendios que atienden en el transcurso de un mes y dentro de los 10 primeros días del siguiente mes se les hace el respectivo pago “y así ha sido siempre, así se manifiesta en las condiciones generales de trabajo y es como se ha estado procediendo en todos los estados”, aseguró… INVITA A LA EXPO PREPAS on line el Instituto de Educación de Aguascalientes a los aspirantes a ingresar a alguna preparatoria; se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo en horario de 9:00 a 14:00 horas, con transmisiones en vivo a través de las páginas de Facebook Instituto de Educación de Aguascalientes y Laboratorio Espacio Común de Educación Media Superior. La estrategia es en apoyo a los jóvenes en la selección del plantel durante su registro en el Sistema en Línea para Nuevo Ingreso a Educación Media Superior que permanecerá abierto del 29 de marzo al 7 de mayo a través de educacionmedia.iea.edu.mx… LA ALCALDESA Juana Cecilia López Ortiz presidió su primera sesión ordinaria de Cabildo que desahogó una agenda de 31 puntos, en el apartado de asuntos generales el regidor del PRD, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Óscar Estrada Escobedo manifestó su extrañamiento y molestia por la forma en cómo se combinaron los hechos de la marcha feminista del pasado 8 de marzo y dijo que pedirá informe de actuación de la Policía Municipal y dará seguimiento a aquellos elementos que se hayan excedido en sus funciones… EN CERO va hasta ahora la influenza en Aguascalientes; no hay contagios ni mucho menos fallecidos por esta causa; a decir de directivos de salud, en gran parte ha ayudado que la gente toma medidas preventivas como parte del protocolo sanitario para protegerse del COVID y eso en mucho ha ayudado a la prevención de enfermedades de las vías respiratorias y estomacales… EL CÁNCER de mama en México, de acuerdo a información del INEGI, afecta principalmente a mujeres de 30 a 59 años. Aguascalientes ocupa el tercer lugar a nivel nacional en nuevos casos reportados, y por esa razón, el gobierno capitalino impulsa nuevos programas que coadyuven a la lucha contra este padecimiento, fomentando en el sector femenino el autocuidado y autoexploración para prevenir la enfermedad…