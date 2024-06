Manuel Alonso García, expresó su beneplácito de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya invalidado la creación del tipo penal de “halconeo”.

En 2019, la comercialización de departamentos era mínima comparada con las viviendas horizontales; se vendían 2 departamentos frente a 98 casas. Este año el promedio es de 20 por 88, la tendencia ha cambiado.

HUMO EN LA VELARIA DE LA FERIA… el fin de semana se realizó en ese sitio de la ciudad un evento de exposición de autos antiguos pertenecientes a clubes y al que naturalmente acudieron muchos interesados, entre los que se encontraban familias con menores de edad, lo que no tendría nada de particular, si no fuese porque en el lugar se manifestó el característico olor de la mariguana entre los asistentes. El hecho de que un espacio público sea rentado para un evento multitudinario, no implica que las autoridades se abstraigan de mantener medidas de protección para la infancia, ante el evidente consumo de drogas que algunos realizan en el lugar. Si los controles previstos en materia de seguridad por los organizadores y la supervisión oficial falla, tendría que cuestionarse qué hace la autoridad para regular estos eventos o si simplemente están pintados y finalmente si ninguna opción es factible, la condicionante de que se no se autorice el acceso a menores, porque no están dadas las condiciones para que los infantes sean expuestos al peligro de las adicciones… UNA MÁS… opera en la azotea de una finca sobre la calle Madero, –entre Morelos e Hidalgo–, a dos cuadras de la presidencia municipal, un antro que se esmera los domingos por la noche en elevar el volumen de su música y no limita a los grupos de música en vivo para emitir todo el ruido que les sea posible producir. Aunque sea poca, la gente que vive en los alrededores merece la consideración de los prestadores de servicios y especialmente la vigilancia de la autoridad para poner orden, pero por lo visto ni la Velaria ni el centro histórico cuentan con ese privilegio… FELIZ, FELIZ, FELIZ, el Secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso García, expresó su beneplácito de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya invalidado la creación del tipo penal de “halconeo”, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos intentara revertir la aprobación de este delito por los diputados locales. Refirió que esta figura impulsada para sancionar a los “halcones” que proporcionan información a grupos delictivos sobre los movimientos de elementos policiales, a través de dispositivos tecnológicos móviles como radios o el celular, ya se había tratado de aprobar sin éxito, y ahora se cuenta con una herramienta más para combatir a la delincuencia organizada. La sonrisa del funcionario incluyó satisfacción porque tampoco echaron abajo la reforma diseñada para su perfil… TAMBIEN PADECEN en la Universidad Autónoma de Aguascalientes del problema de baches en el pavimento, razón por la que ya se liberó una convocatoria de licitación con la cual se pretende reponer toda el área poniente de estacionamiento del campus central, precisamente una zona que enfrenta desgaste, por la alta afluencia de estudiantes… EL PLENO del Cabildo de Pabellón de Arteaga, en sesión extraordinaria, aprobó extender el plazo de la licencia solicitada por Humberto Ambriz Delgadillo, quien retomará sus funciones de presidente municipal a partir del próximo 22 de junio. Lo anterior en virtud a la solicitud presentada por el primer edil, luego de haber participado en el proceso electoral 2024, en el que fue electo diputado federal por el Distrito I por el estado de Aguascalientes… MÁS DE 800 escuelas han recibido recursos federales correspondientes al programa “La Escuela es Nuestra”, aseguró la súper delegada Silvia Licón Dávila. Recordó que el modelo fue diseñado para mejorar la infraestructura educativa proporcionando recursos para su mejora y funcionamiento adecuado. De tal manera que se han entregado 841 apoyos económicos a igual número de planteles en Aguascalientes, donde los montos varían entre 200 mil, 250 mil y 600 mil pesos, dependiendo de las necesidades y proyectos específicos de cada institución. Según la súperdelegada, se han distribuido 347.5 millones de pesos exclusivamente en el sector educativo de Aguascalientes. Estos fondos están destinados a mejorar las instalaciones, adquirir equipos necesarios y promover un ambiente educativo más adecuado y seguro para los estudiantes… CARRERA ASCENDENTE registra la plusvalía de ciertos desarrollo inmobiliarios, comentó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Ignacio Flores Lugo, quien señaló que una tendencia destacada en lo que va de este año es el incremento en la plusvalía de ciertos desarrollos inmobiliarios, que en algunos casos alcanzan hasta el 21% o 29%, dependiendo de la etapa de compra y entrega. Esto muestra un crecimiento sostenido y robusto en determinadas áreas, lo que atrae tanto a inversionistas como a compradores locales. Además, el presidente de la AMPI Aguascalientes subrayó un cambio significativo en la preferencia por viviendas verticales, ya que en 2019, la comercialización de departamentos era mínima comparada con las viviendas horizontales.