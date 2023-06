Aquí nos detenemos porque nos surge la duda, si habrá algún osado diputado local que muestre interés por modificar la ley universitaria…

PARA ACALLAR RUMORES, dimes y diretes, durante la reunión de las estructuras municipales del Partido Acción Nacional, Javier Luévano Núñez afirmó que el ex gobernador Martín Orozco Sandoval será considerado en los planes del partido de cara al próximo proceso electoral. A pesar de los asuntos legales que enfrenta, se indicó que no se tomarán decisiones adversas hasta que no existan sentencias judiciales en su contra… PARA QUIENES los entresijos del derecho penal o los misterios de la criminología resultan asuntos apasionantes, esta semana se podrán dar un banquete “de aquéllos” en la Cuarta Semana Penitenciaria, organizada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal… EL MENÚ INCLUYEuna serie de conferencias que inician el martes 13 y concluyen el viernes 16. Como aperitivo, la jornada inaugural se desarrollará en el Auditorio Ignacio T. Chávez con la participación de la Doctora FeggyOstrosky, titulada “Mentes Criminales, ¿Dónde nace la violencia?”…TAMBIÉN SERÁ OCASIÓN para que el comandante Alejandro Bárcenas Ramírez, subdirector de Seguridad del Centro de Reinserción Social de El Llano,dé santo y seña de la actuación policial y la investigación del Delito… OTROS PONENTES SONel director de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Aguascalientes, José Luis Eloy Morales Brand, quien abordará el Sistema de Justicia Penal… COMO POSTRE, el día 15 de junio corresponderá a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, YessicaJanette Pérez Carreón, impartir la conferencia en materia de Derechos Humanos. Su exposición se realizará a las 9 de la mañana en el Auditorio Victoria de la Universidad Villasunción… SIGUENDO CON APUNTES del campus, esta semana la Junta de Gobierno de la UAA ratificó a Germán Ramírez Ortiz como contralor universitario por el periodo 2023 2026… TRATÁNDOSE SU ENCOMIENDA de asuntos de fiscalización y rendición de cuentas,no faltaron las quejas anónimas de algunos en el sentido de que su nombramiento es nulo y resulta inconstitucional. Otros un tanto norteados, fueron más allá al advertir que este nombramiento debe realizarse por parte de los integrantes del Congreso del Estado…QUIENES PEGARON el grito en el cielo deberían saber es que bajo la autonomía consagrada en la Constitución, la institución cuenta con su marco normativo y también posee mecanismos de auditoría por entes externos, precisamente avalados por el Congreso local… AQUÍ NOS DETENEMOS porque nos surge la duda, si habrá algún osado diputado local que muestre interés por modificar la ley universitaria, o en todo caso, interponer algún recurso que permitiera a los legisladores nombrar al contralor de la Universidad. La verdad, es que con fuego no conviene jugar… LO QUE CONVIENE es que gobiernos, empresas y organizaciones de todos los calados no pierdan del radar el asunto medioambiental, sobre todo para revertir lo que la ignorancia y avaricia han destruidoa lo largo de varias décadas… POR LO PRONTO, y poniendo el ejemplo de la mano de sus vecinos, el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, nos comentó que se trabaja en varios proyectos en esta materia entre los tres municipios que conforman la zona metropolitana… UNO DE ELLOS es el rescate de arroyos, por ejemplo, en el límite de Aguascalientes, del lado sur de Jesús María, en el arroyo de “El Molino”… EL ALCALDE de los chicahuales nos detalló que el paquete incluye reforestación en ambos laderas y limpieza del drenaje pluvial… TAMBIÉN CONTEMPLAN trasplantar árboles la avenida Garza Sada y en esta misma frecuencia verde han trabajado bien con el Vivero de Aguascalientes en el tema del sembrado de especies… FINALMENTE, RECONOCIÓque los recursos económicos no alcanzan, sin embargo, cada municipio de la zona metropolitana hace la etapa que le toca y hay mutua coordinación.