Con el pie izquierdo se levantó el morenismo la mañana de este miércoles, ya que el Tribunal Electoral del Estado tumbó diversas posiciones de candidaturas obtenidas por la vía plurinominal.

LLAMA EL IMSS a los estudiantes de instituciones públicas de nivel medio, superior y posgrado a registrarse o actualizar sus datos en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente. El registro garantiza acceso a servicios de salud del IMSS, incluyendo consultas médicas, Atención Médica Continua, urgencias, Chequeos PrevenIMSS, asesoría en salud sexual y reproductiva, nutrición y atención dental. También cubre medicamentos, estudios de laboratorio, atención hospitalaria y obstétrica, de forma gratuita. Para realizar el trámite, los estudiantes deben presentar su Número de Seguridad Social, comprobante de domicilio e identificación en las ventanillas de Afiliación de la UMF… Fue la actual regidora morenista del Ayuntamiento de Aguascalientes, Alejandra Peña quien emitió un comunicado cuestionando el actuar de los magistrados por quitarle la posición de diputada suplente de representación proporcional, al resolver en el sentido de que no se separó de su cargo como regidora durante el periodo de campaña. La afectada esgrimió que el mismo TEEA se contradijo, pues en su momento tomó el criterio de mantener la calidad de regidor suplente al entonces diputado local panista Alejandro Serrano, sin que éste se hubiera separado del cargo durante el periodo electoral. El segundo caso fue el de Fernando Alférez Barbosa, al que el Tribunal decidió declararlo inelegible como diputado plurinominal por cuota de discapacidad, lo cual hizo que el dirigente estatal de Morena, Gilberto Gutiérrez, saliera con la espada desenvainada a emitir su postura en sus redes sociales donde acusó al magistrado presidente Salvador Hernández Gallegos de actuar bajo consigna para negarle su pluri, porque le tienen miedo a que Alférez exhiba sus dotes de tribuno y poeta en el Palacio Legislativo. Ya después del desahogo y la bilis, Gutiérrez y Peña anticiparon que van a impugnar ante la instancia superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… NO SORPRENDE, –y no gusta expresarlo, que le digan al IEE que hizo mal su chamba-, pero ya se lo dijeron. Así que hoy el Consejo General sesionará de manera extraordinaria para modificar el acuerdo de designación de diputaciones plurinominales y entregar nuevas constancias a los nuevos ganadores. Tampoco sorprendería que en instancias superiores, el TEPJF le diga al TEEA lo contrario, pero eso es anticipar a tientas… Y QUE SE QUEDA CALLADO… Le cambió el semblante al legislador ante la pregunta y, como si tuviera prohibido opinar, argumentó que no respondería, "quisiera que la Fiscalía y la Policía Estatal sean las que proporcionen la información", señaló, como si se esperara de su parte un dictamen de la investigación. No, sólo se le solicitó su opinión, pero no la tuvo… DEL MANDO COORDINADO, el alcalde de Aguascalientes, Leo Montañez, aclaró que no significa que el Estado dictará quiénes deben ocupar cargos en las secretarías de los municipios pues esa parte está clara en la Constitución, específicamente el Artículo 115, junto con el Código Municipal y la Ley Estatal de Seguridad Pública que garantizan la autonomía municipal. Enfatizo que las leyes son claras en las competencias de cada quien, añadiendo que el objetivo principal es la coordinación operativa sin desplazar ni suplantar a ninguna corporación local. Ante la reciente ola de ejecuciones y la situación de violencia, Montañez Castro enfatizó que el trabajo coordinado entre las diferentes corporaciones policiales es constante y aclaró que esta nueva figura del Mando Coordinado no responde sólo a coyunturas específicas. Asimismo, destacó los esfuerzos del Municipio en programas de prevención que abordan la salud emocional y la infraestructura en diversas colonias… AY NO!!!… ayer, el dirigente del Comité Directivo Estatal del agonizante PRI, -dicen-, Kendor Macías Martínez, fue enfático al declarar que el tricolor no permitirá el regreso de los «perfiles rancios del viejo régimen» que, en su opinión, han manchado el nombre del partido en el pasado. Y no lo dijo, pero seguramente sabe que no volverán porque son perfiles que ya desfilan en otras siglas pero bueno, en la conferencia de prensa en que dio a conocer los resultados de los trabajos de la XXIV Asamblea Nacional, hizo dicho pronunciamiento en un intento por distanciarse de prácticas y figuras que han sido criticadas en la historia reciente del partido, buscando así renovar su imagen y recuperar la confianza del electorado. Hasta dijo que los resolutivos aprobados «marcan el punto de partida para la reforma profunda que el PRI necesita y en la que se encuentra inmerso», entre los que resaltó la promoción de la participación femenina, estableciendo un objetivo del 60% en los cargos del partido…