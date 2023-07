En un intento desesperado por defender el cuestionado nombramiento de Jesús Vallín Contreras como director general del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, la regidora Mirna Rubiela Medina salió en su defensa.

La definición del abanderado de Morena en busca de la presidencia de la República marcará línea de lo que se viene en materia fiscal para el próximo año, estimó el presidente de los Contadores Públicos, Raymundo Martínez.

MÁS DE 6 MILLONES de pesos invirtió la Fiscalía General del Estado en la compra de armas y equipamiento, entre armas largas, cortas, municiones y otros artículos necesarios para la seguridad de los agentes ministeriales; el recurso fue obtenido de fondos federales. Ayer, el fiscal Jesús Figueroa Ortega entregó al personal equipo de protección corporal antiexplosivos, así como dispositivos tecnológicos para el análisis de teléfonos celulares, entre otras herramientas… Además, mencionó que actualmente tiene su propio negocio, lo cual contradice la idea de que dependa exclusivamente del sector público. Sin embargo, destacó que existen puntos interesantes que respaldan su trayectoria, como su amplia integridad moral y su larga relación de 42 años con su esposa. Y aunque parezca chiste, la concejal insinuó que el sólido matrimonio de Vallín es un indicativo de su capacidad para asumir la responsabilidad exigida por el OPD. Continuando, resaltó la capacidad del ingeniero para trabajar en equipo y potenciar el rendimiento de cada individuo, algo que ha sido evidente en sus proyectos anteriores. También mencionó que Vallín Contreras es residente de Aguascalientes, al igual que sus hijos y nietos, lo que, según la regidora, refuerza su compromiso con la comunidad. Sin embargo, surge la pregunta de si todos estos elementos serán suficientes para garantizar un trabajo de calidad. Es casi evaluar el desempeño laboral de alguien basándose únicamente en su vida personal y no en las actividades realizadas… Recordó que la baja en el tipo de cambio del dólar frente al peso ha ocasionado que el barril de petróleo se venda en un precio menor, y no se ha llegado al presupuesto que se había planeado al inicio del año. “Si el presidente tenía un tipo de cambio superior de por ahí de los 20 pesos, entonces eso quiere decir que falta dinero. Si no se está recaudando el dinero esperado, entonces eso puede mover los hilos para el próximo año”… DURA CRÍTICA lanzó la senadora Martha Márquez Alvarado contra la actual legislatura local, particularmente por la aprobación casi a ojos cerrados de la reforma constitucional en materia judicial. Expresó su profunda preocupación por el nivel de desempeño de este Congreso y recordó su experiencia como diputada local en una legislatura que calificó de “ejemplar”. Dijo que a pesar de la mayoría del PRI liderada en ese entonces por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, se señalaban errores y se establecían límites. En aquel momento, la oposición, incluyéndola a ella, logró detener la controvertida iniciativa del «Territorio de Gigantes«. En contraste con esa experiencia positiva, la senadora lamentó que el Congreso actual sea vergonzoso, limitándose a cumplir las órdenes del Palacio de Gobierno sin ejercer su propia autonomía… CON MOTIVO DE LAS LLUVIAS, el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López, informó que ordenó un programa preventivo enfocado en las áreas inundables, donde hicieron caimanes, tubería pluvial, represas y puentes por ser las zonas con más problemas, además de que se preparan para el bacheo con su nueva planta asfaltadora para hacer un mantenimiento constante. “Estamos en un programa permanente de bacheo, donde salgan baches vamos a ir a repararlos y darle mantenimiento constante a todas las calles”. En cuanto a los lugares atendidos, destacó la comunidad de El Torito, donde hicieron un puente para que no se inunde, al igual que en El Chabeño, donde llevaron a cabo un puente para que no se inunden; en Paso de Argenta desazolvaron e hicieron pozos de absorción, en Arroyo de las Culebras realizaron una obra pluvial para no inundarse, en Melchor Ocampo en Tepetates hicieron un drenaje pluvial hasta el arroyo, al igual que en El Mezquital. “Nos preparamos en los puntos más críticos para que este año no nos afecten tanto las lluvias”… UN ERROR INVOLUNTARIO en este espacio, en la edición del sábado 8 de julio, señaló: “Tras la entrada triunfalista, que no triunfal, Claudio subió al templete donde dirigió su mensaje…”, en alusión al evento de la visita a esta ciudad de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, siendo lo correcto: “Tras la entrada triunfalista, que no triunfal, Claudia subió al templete donde dirigió su mensaje…”. Una disculpa a nuestros lectores… EL ARSENAL DECOMISADO por la Guardia Nacional en Rincón de Romos sigue dando de qué hablar. Y es que en la rueda de prensa de ayer, el secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso García, fue cuestionado sobre los dichos del diputado Cuauhtémoc Escobedo en relación a la falta de confianza a la Policía Municipal de Rincón sobre los operativos que realiza de manera unilateral la Secretaría de la Defensa Nacional. El jefe de la policía cerró el tema, reconociendo que los legisladores han apoyado a la corporación en sus esfuerzos de seguridad a través de diversas modificaciones legislativas, aunque dejó en claro que hay muchos temas sensibles donde las estrategias de seguridad deben mantenerse en sigilo…