Una colecta para reunir fondos y continuar con la construcción de la Casa del Sacerdote, en la comunidad Montoro, se llevará a cabo el próximo domingo 17 de julio en todos los templos, anunció el Obispo Juan Espinoza.

Los incumplidos siguen teniendo beneficios. Y es que la Secretaria de Finanzas informó que durante julio los propietarios de vehículos que no han pagado el Control Vehicular 2022 gozarán de descuentos.

DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN. Se conmemora hoy y el INEGI recordó, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, que el envejecimiento demográfico es la tendencia de los últimos años. Por un lado, el porcentaje de personas de 0 a 14 años se redujo de 46 a 25%, la población de 30 a 59 años aumentó de 22 a 38%. Entre 1970 y 2020, el índice de envejecimiento pasó de 12 a 48 personas de 60 años y más por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años. El incremento de los adultos mayores evidencia un proceso de envejecimiento demográfico. No obstante lo anterior, México aún no muestra la misma magnitud que se ha observado en regiones más desarrolladas… UNA COLECTA para reunir fondos y continuar con la construcción de la Casa del Sacerdote, en la comunidad Montoro, se llevará a cabo el próximo domingo 17 de julio en todos los templos, anunció ayer el Obispo de la Diócesis, Juan Espinoza Jiménez. De igual manera, Informó que en este espacio vivirán todos esos sacerdotes que han cumplido más de 75 años de edad y que viven solos; la obra está en proceso y actualmente lleva un avance del 30%, lo cual se ha edificado en los últimos 3 o 4 años, por lo que se requiere de la colaboración de la sociedad de Aguascalientes… APOYOS POR MÁS de mil 800 millones de pesos entregó el SIFIA durante la pandemia por Covid-19 a todo tipo de negocios, comentó Andrés Díaz Larios, director del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. Todavía es tiempo para acercarse a este sistema para que pidan un crédito, si es que buscan crecer sus negocios, destacando que en SIFIA se tienen las tasas más bajas de todo México… CONTINÚA LA TELENOVELA de “Alito”; ahora, Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, denunció que sigue la persecución política en su contra por parte del gobierno federal y Morena, luego de que, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias lo retuvieron arbitrariamente durante más de una hora. El problema aquí no es que se diga “perseguido”, sino la amnesia de todos los miembros de ese partido, incluido el dirigente local Antonio Lugo, que en lugar de hacerle frente a las denuncias por violencia política en razón de género interpuestas por Norma Guel y Citlalli Rodríguez, prefiere seguir con la versión de que su jefe es como Pepe “El Toro”; inocente. Por cierto que, hablando de la denuncia de Citlalli, en entrevista aceptó que ella no colaboró en la campaña de Teresa Jiménez, pues nunca estuvo de acuerdo con esa alianza y ya entrada en la charla, negó que esté buscando las “migajas” de la próxima gobernadora… HAY PLAN DE OBRAS en Jesús María y su presidente municipal, José Antonio Arámbula López, adelantó a El Heraldo que para esta segunda mitad del año tienen muchos proyectos a ejecutar a favor de sus habitantes. “Traemos nuestro plan de obras. Vamos a hacer distintas acciones en todas las delegaciones en materia de agua, drenaje, pavimento, banquetas, plantas de tratamiento, pozos de perforación nuevos de agua para el abasto”. Asimismo, dijo que van a estrenar porque tienen en la mira construir unas nuevas oficinas del Ayuntamiento. “Estamos trabajando en nuestro plan de obras que pronto lo daremos a conocer, estamos haciendo los proyectos”, comentó… LOS INCUMPLIDOS siguen teniendo beneficios. Y es que la Secretaria de Finanzas informó que en el presente mes de julio, aquellos propietarios de vehículos, camionetas, camiones y motocicletas que no han pagado el Control Vehicular 2022 gozarán de un descuento del 80% en los recargos, en agosto del 70% y en septiembre del 60%, los cuales serán válidos únicamente si se paga por medios electrónicos, y de esta manera se regularicen en esta obligación. En este periodo se otorgará el descuento pagando en bancos como Banregio, Banbajío, Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, Banorte, Scotiabank, Multiva, Santander, Banco Azteca e Intercam, así como en tiendas de autoservicio como Soriana, Círculo K, Elektra, Office Max, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Presta Prenda y Telecomm… HAY EXPECTATIVA de que cierre el año con una tasa de referencia de hasta el 9 o 9.5%, advirtió el consultor independiente en temas financieros Omar Ramírez Torres, luego de que el Banco de México implementó en días pasados un alza a la tasa de referencia para colocarla en 7.75%. “Sería una tasa histórica porque la más alta que hemos tenido en estos últimos años de referencia ha sido de 8.5% en 2019 y en 2008”. Tras su participación en la sesión mensual de MEMAC, el analista explicó que esto quiere decir que desde 2008 tendríamos al cierre de este año, la tasa más alta en la historia, cosa que obviamente complica la obtención de financiamientos porque va relacionada directamente con la tasa interbancaria que hoy en día está en 8% y que también hay una expectativa de que cierre entre 9.5 y un 10%. “El llegar a una tasa interbancaria de dos dígitos, sin duda complicaría la obtención de alguna materia prima fundamental o de negocios que es el dinero”. Afirmó que, esto conlleva a que los apoyos o los planes de desarrollo que deben tener los estados necesitan ser demostrados hoy en día, que en el caso de nuestro Estado se tiene el Sistema de Financiamiento Aguascalientes que ofrece créditos de no más de 5 millones de pesos a tasas fijas del 13% que sin duda es un atractivo. “Ojalá todo el proceso para obtener esos créditos sea de una manera ágil para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa por parte del Gobierno Estatal en este escenario complicado de la economía”… TOME SUS PRECAUCIONES, porque el Servicio de Administración Tributaria anunció su primer periodo vacacional para este año, el cual comprende del 18 al 22 de julio, por lo que las oficinas de la dependencia se mantendrán cerradas. Sin embargo, los usuarios podrán realizar algunos trámites en línea. Es importante precisar que la modificación no ha sido publicada aún en el Diario Oficial de la Federación, pero es relevante tener en cuenta estos días. A pesar de la pausa que tendrán las oficinas del SAT, los contribuyentes podrán realizar una gran variedad de trámites en línea como: el cambio de domicilio fiscal, la actualización de actividades económicas y obligaciones, el cierre de establecimiento, la apertura de establecimiento, la suspensión y reanudación de actividades; así como, la suspensión/reanudación de actividades de asalariados, la generación y actualización de contraseña, la renovación certificado de e.firma, entre otros.

¡Participa con tu opinión!