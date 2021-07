ESTE FIN DE SEMANA, el exgobernador Otto Granados Roldán volvió a la escena pública al recibir un reconocimiento más a su trayectoria política y profesional de parte del Consejo Consultivo de la Barra de Abogados… ES BIEN SABIDO que cuando publica en sus redes sociales opiniones y comentarios, lo hace con puntería y sarcasmo, levantando escozor en algunos y desconcierto o inconformidad en otros… LO QUE NADIE DUDA es que sus palabras no pasan de largo y que su carta de presentación, sólida y experimentada, le da para lanzar dardos agudos… ANTES DE RECIBIR EL RECONOCIMIENTO, se dio lectura a parte de su trayectoria y se recordó que resultó ganador de aquella elección a gobernador en 1992 con una votación cercana al 72%… ERAN OTROS TIEMPOS, donde el PRI, el que lo impulsó, era un partido aplanadora. Hoy en día, no son pocos los que lo reconocen como el mejor gobernador de los últimos tiempos, pues al final de su sexenio, en 1998, el estado de Aguascalientes llegó a aparecer en el primer lugar en más de 37 indicadores a nivel nacional… DESDE ENTONCES, jamás se ha vuelto a posicionar en los mismos sitios en tantos giros. Es así que en 2009, dos prestigiadas empresas de estudio de opinión, señalaron que Otto Granados era el gobernador de Aguascalientes mejor evaluado de los últimos 18 años… AL INICIAR SU MENSAJE ante abogados galardonados e invitados para celebrar su Día, no desaprovechó el momento para referir que en Aguascalientes en su historia de 1953 a la fecha, además de él, sólo ha habido tres gobernadores licenciados en Derecho, el primero Benito Palomino Dena con tres años al frente del Ejecutivo y Juan José León Rubio, que fue interino en lugar de Felipe González, y estuvo en el cargo solamente tres meses… REMATÓ ESTE COMENTARIO al referir: “cuando uno ve las cifras del desarrollo del estado, de lo bien que le ha ido, uno se explica por qué ha tenido pocos abogados en el Gobierno del Estado”. Como siempre, serán palabras que cada quien interpretará a su manera… UNO DE LOS TEMAS que marcará a la actual administración que encabeza Martín Orozco Sandoval, es el del libramiento carretero poniente, que en su momento fue promesa de campaña… EL MANDATARIO personalmente se ha dedicado a supervisar su avance y estar al tanto de los procedimientos legales para lograr el objetivo, a pesar de las críticas vertidas y los cuestionamientos de sus opositores… SOBRE EL TEMA, Natzielly Rodríguez consideró necesario que haya una o más sesiones de la Comisión de Obras Públicas, para que se pueda aportar lo necesario para que se logren sobrellevar las controversias que se pudieran tener para que el libramiento sea terminado en tiempo… Y COMO LA DIPUTADA LOCAL piensa en todo y anda muy activa, lanzó una propuesta que darle tranquilidad a aquellos que disfrutan ducharse con las ventanas abiertas o practicar el nudismo en la azotea de sus casas, sobre todo en días veraniegos… RESULTA QUE con el objeto de proteger los derechos de intimidad y privacidad de las personas, mediante el castigo del uso indebido de dispositivos tecnológicos como son los drones, la legisladora de MORENA presentó a la Comisión Permanente una iniciativa para reformar el artículo 181-B y adicionar el 181-C, al Código Penal para el Estado de Aguascalientes… CON ESTO, se podrían aplicar sanciones -que van desde los 250 días de multa hasta tres años de prisión- a estos voyeristas que mediante estos dispositivos -cada vez más populares y accesibles- violen la intimidad sexual de los vecinos al “divulgar, compartir, distribuir, comercializar, almacenar, ofertar, publicar o amenazar con publicar por cualquier medio, imágenes, audios o videos de contenido real, manipulado o alterado de una persona desnuda parcial o totalmente, sobre todo en sus partes íntimas o en actos sexuales o eróticos”… EN LOS PLEITOS y en los juegos de azar, los mirones son de palo, y tratándose de asuntos privados, los fisgones voladores también deberán mantenerse al margen… EL QUE NO PIERDE oportunidad para seguir con su pequeña y obsesiva batalla es el diputado, Heder Guzmán Espejel, quien apenas se incorporó al trabajo legislativo y con la espada desenvainada arremetió otra vez contra el secretario de Turismo y presidente del Patronato de la Feria, Jorge López, sugiriendo su comparecencia ante sus compañeros… EL MORENISTA quiere que el funcionario explique cómo piensa realizar eventos masivos cuando la pandemia aún no termina… FALTA QUE JORGE LÓPEZ le responda o atienda los llamados, porque al parecer, como siempre, con oídos sordos, está en lo suyo, la organización de los eventos…