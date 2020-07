Libre del estigma de ser parte del gobierno del Estado, Arturo González ha podido abrirse en estas juntas, en las que también han participado Rubén Camarillo, quien no hace mucho habría dicho que se mantenía al margen de la partida, aunque seguía con su militancia, pero ahora ha dejado ver que tiene más interés, sobre todo porque su grupo ha crecido en menos tiempo del que se pudiera haber pensado, a grado tal que es el que pudiera ser mano para buscar conservar la gubernatura para el PAN.

Alfredo González, felicitó a la CROM, por la permanencia de la Unipres en sus filas y se comprometió a trabajar en unidad para modernizar las organizaciones sindicales que cada uno representan, de cara a las nuevas reformas de la Ley Federal del Trabajo. Dijo también que existe la confianza de los trabajadores en los sindicatos de Aguascalientes como CROM y CTM, porque saben que son centrales obreras cuya historia y resultados les avalan… “no como otros”, le faltó acotar.

ANTICIPADO FESTEJO vivió ayer el foro legal del Estado. Y es que este domingo se celebrará el Día del Abogado, fecha que en otros tiempos permitiría que los litigantes y aquellos que se desempeñan en el servicio público, se vistieran de gala para los distintos festejos, que tradicionalmente van desde ciclos de conferencias y talleres, hasta convivios para entregar reconocimientos a los que han destacado por su trayectoria profesional. Este año las cosas son distintas y al menos ayer, el Poder Judicial en coordinación con el Gobierno del Estado, hizo un homenaje al que estuvieron convocados pocos, por aquello de guardar la sana distancia. Uno de los presentes en el estrado, en representación de los abogados litigantes fue el presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Erick Monroy Sánchez, aunque sin duda, faltaron varios de los que también son líderes de organismos, tanto hombres como mujeres, toda vez que lo que ahora sobran son asociaciones y grupos de representación para este gremio, que muchas veces es más político que los políticos… A PROPÓSITO DE POLÍTICOS Y GRILLAS, apenas hace unos días, el diputado Heder Guzmán criticó lo hecho por la Guardia Sanitaria en las oficinas del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes, donde realizó una inspección y aplicó 19 pruebas a empleados del lugar, para descartar la existencia de Coronavirus en ese espacio, lo cual fue tomado a mal y el legislador morenista demandó que “dejen trabajar” al Osfags e incluso se atrevió a señalar que por algún interés oscuro alguien organizó esa revisión para interferir en la revisión de cuentas públicas, trabajo que se supone, deben estar desarrollando actualmente en esa instancia. La respuesta a esta declaración de banqueta, tardó más de un día en llegar por parte del panista Gustavo Báez Leos, quien aseguró que el de Morena no tiene conocimiento de lo que ocurre con el Osfags, inclusive resaltó que nadie ha detenido el trabajo del nuevo auditor Francisco Muñoz, y mientras la justicia federal determina si éste es idóneo o no para el cargo, tendrá que realizar su labor y los diputados confiar en que lo está haciendo bien, a pesar de su inexperiencia… HASTA CON LA CUBETA se siguen dando algunos en Morena para ver qué grupo se adueña de la batuta partidista, pero a otros poco les interesa, pues han dejado ver sus cartas y alianza con uno de los aspirantes a la gubernatura y hasta pareciera que trabajan desde ahora por ese proyecto. En tanto, en el PAN algunos de sus liderazgos, que poco o nada tienen que ver con los de antaño, que se regían “pie-juntillas” a lo que marcaba la ideología humanista y su doctrina, ahora lo que hacen es negociar, acordar o cabildear posiciones y tiempos para los que deberán ocupar los cargos principales en el servicio público. Por lo pronto, ya libre del estigma de ser parte del gobierno del Estado, Arturo González ha podido abrirse en estas juntas, en las que también han participado Rubén Camarillo, quien no hace mucho habría dicho que se mantenía al margen de la partida, aunque seguía con su militancia, pero ahora ha dejado ver que tiene más interés, sobre todo porque su grupo ha crecido en menos tiempo del que se pudiera haber pensado, a grado tal que es el que pudiera ser mano para buscar conservar la gubernatura para el PAN. También ha participado Fernando Herrera menos fuerte en los últimos tiempos, que sus allegados ya buscan hacia dónde protegerse, en tanto que Herrera, se mantiene como vocero del PAN nacional, y como principal crítico de AMLO y su mandato… LA RATIFICACIÓN DE LA PERMANENCIA de los trabajadores de UNIPRES en la CROM, es una muestra clara del ánimo que prevalece entre la clase obrera del Estado para mantener la estabilidad y el orden laboral, que durante muchos años se ha conservado con el apoyo de sus sindicatos y líderes, afirmó Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes. Enfatizó que este hecho habla del ánimo que priva en todos los trabajadores de Aguascalientes, de no estar dispuestos a que entren sindicatos que nada más vienen a alterar el orden. Dijo también que existe la confianza de los trabajadores en los sindicatos de Aguascalientes como CROM y CTM, porque saben que son centrales obreras cuya historia y resultados les avalan… “no como otros”, le faltó acotar… HACEN PLANES, –y a ver qué pasa–, en la Asociación de Comerciantes del Centro; esta semana los integrantes de la nueva mesa directiva sostuvieron una reunión donde delinearon el plan de trabajo para los próximos dos años, el cual va a ser presentado el próximo martes a las autoridades del Gobierno del Estado y del Municipio de Aguascalientes, según comentó el nuevo presidente, Sergio Javier Piña de la Torre. “Entregaré un plan de trabajo a las autoridades a fin de colaborar de manera conjunta y continuar con las gestiones que se vienen haciendo con ellos, como hasta ahora en varios proyectos”. El mismo plan también será presentado de igual manera a todos los organismos privados y sociales, tales como el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, así como a los académicos para coadyuvar en la mejora del centro de la ciudad. Ojalá las circunstancias estén de su lado para llevarlo a cabo… EL INE dio a conocer la actualización del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo cual obedece a la evolución que ha tenido la autoridad electoral a partir de la reforma de 2014 y la experiencia adquirida en las últimas 3 décadas. Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo del INE, indicó que con esto se busca robustecer el profesionalismo, independencia, autonomía y trabajo realizado por el Servicio Profesional Electoral Nacional…

